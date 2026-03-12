Ο κυβερνήτης της ιστορικής ιρανικής πόλης Ισφαχάν κατηγόρησε τις ΗΠΑ και το Ισραήλ για «κήρυξη πολέμου ενάντια σε έναν πολιτισμό», καθώς τοποθεσίες πολιτιστικής κληρονομιάς σε όλη τη χώρα υφίστανται ζημιές κατά την εκστρατεία βομβαρδισμών τους.

Οι σοβαρότερες επιβεβαιωμένες ζημιές μέχρι σήμερα εντοπίζονται στο Παλάτι Γκολεστάν της Τεχεράνης, το οποίο χρονολογείται από τον 14ο αιώνα, και στο Παλάτι Τσεχέλ Σοτούν του 17ου αιώνα στο Ισφαχάν. Κρίνοντας από βίντεο και δημόσιες δηλώσεις, κανένα από τα ιστορικά κτίρια δεν επλήγη απευθείας από πύραυλο, αλλά το ωστικό κύμα από κοντινές εκρήξεις και πιθανώς κάποια θραύσματα πυραύλων έσπασαν τζάμια και προκάλεσαν την πτώση πλακιδίων και τοιχοποιίας.

This is what the demonic Epstein army did to Golestan Palace. pic.twitter.com/rfbT0fxede — nnmus (@nnmus) March 4, 2026

Βίντεο από το σημείο έδειξε ότι η περίφημη «αίθουσα των καθρεπτών» του Παλατιού Γκολεστάν είχε θρυμματιστεί, με θραύσματα περίτεχνης εργασίας καθρεπτών διάσπαρτα στο δάπεδο.

Ανησυχεί η Unesco

Το παλάτι αποτελεί μνημείο παγκόσμιας κληρονομιάς υπό την προστασία του πολιτιστικού οργάνου του ΟΗΕ, της Unesco, η οποία εξέδωσε δήλωση ανησυχίας μετά την πρόκληση ζημιών στις 2 Μαρτίου, αναφέροντας ότι είχε «κοινοποιήσει σε όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη τις γεωγραφικές συντεταγμένες των τοποθεσιών που περιλαμβάνονται στον κατάλογο της παγκόσμιας κληρονομιάς».

Τις τελευταίες ημέρες σημειώθηκαν μεγάλες εκρήξεις στο κέντρο του Ισφαχάν -πρωτεύουσα του Ιράν σε τρεις ιστορικές εποχές- όπου μεγάλο μέρος της αρχιτεκτονικής χρονολογείται από την εποχή της δυναστείας των Σαφαβιδών (16ος έως 18ος αιώνας).

Το Τσεχέλ Σοτούν υπέστη το ισχυρότερο πλήγμα, αλλά έχουν αναφερθεί σπασμένα παράθυρα και πόρτες, καθώς και αποκολλημένα πλακίδια στο Παλάτι Αλί Καπού και σε αρκετά τζαμιά γύρω από την απέραντη Πλατεία Νακς-ε Τζαχάν. Βίντεο που τραβήχτηκαν από κατοίκους μέσα από την πλατεία έδειχναν στήλες καπνού να υψώνονται από κοντινές αεροπορικές επιδρομές.

‘Jewel of Isfahan’ - Chehel Sotoun Palace, a 17th-century UNESCO World Heritage site, devastated in US-Israeli airstrikes



“The aggressors deliberately targeted the historic heart of Isfahan, damaging Chehel Sotoun and putting priceless heritage sites at risk,” Iranian FM spox… pic.twitter.com/YYnkhZNlkd — Viory Video (@vioryvideo) March 12, 2026

Ο κυβερνήτης του Ισφαχάν, Μεχντί Τζαμαλινετζάντ, δήλωσε ότι οι ζημιές προκλήθηκαν ακόμη και αφού οι συντεταγμένες των ιστορικών τοποθεσιών είχαν κυκλοφορήσει μεταξύ των εμπόλεμων μερών και αφού τα σήματα της «μπλε ασπίδας» -που υποδηλώνουν ιστορικούς θησαυρούς υπό τη Σύμβαση της Χάγης του 1954 για την προστασία των πολιτιστικών αγαθών σε περίπτωση πολέμου- είχαν τοποθετηθεί στις στέγες σημαντικών κτιρίων.

«Το Ισφαχάν δεν είναι μια συνηθισμένη πόλη, είναι ένα μουσείο χωρίς στέγη», δήλωσε ο Τζαμαλινετζάντ σε ομιλία που αναρτήθηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. «Σε καμία από τις προηγούμενες εποχές, ούτε στους πολέμους των Αφγανών, ούτε στην κατάκτηση των Μογγόλων, ούτε καν κατά τη διάρκεια της "Ιερής Άμυνας" [τον πόλεμο Ιράν-Ιράκ 1980-88] δεν έγινε ποτέ κάτι τέτοιο». «Αυτή είναι μια κήρυξη πολέμου ενάντια σε έναν πολιτισμό», πρόσθεσε. «Ένας εχθρός που δεν έχει πολιτισμό δεν δίνει σημασία στα σύμβολα του πολιτισμού. Μια χώρα που δεν έχει ιστορία δεν σέβεται τα σημάδια της ιστορίας. Μια χώρα που δεν έχει ταυτότητα δεν αποδίδει καμία αξία στην ταυτότητα».

Ένας Ιρανός γεωλόγος που εργάστηκε στο Ισφαχάν για πολλά χρόνια ανέφερε σε μήνυμα που προωθήθηκε στον Guardian ότι η αρχαία πρωτεύουσα είναι ιδιαίτερα ευάλωτη.

«Το Ισφαχάν δέχεται επίθεση από κάτω εδώ και καιρό, από την καθίζηση του εδάφους που καταστρέφει τις δομές της εποχής των Σαφαβιδών, και τώρα από πάνω, από τους Αμερικανούς», δήλωσε ο γεωλόγος. «Το Ισφαχάν φαίνεται να έχει λιγότερους φίλους από ποτέ σήμερα».

Πηγή: skai.gr

