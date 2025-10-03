Γνωρίζοντας την ευρωπαϊκή ιστορία: Ο Υψηλάντης, ο Πούσκιν και τα βιβλία της ελευθερίας

Ο Θεοδόσης Τάσιος, ομότιμος καθηγητής του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, στην εκπομπή του Άρη Πορτοσάλτε αναδεικνύει το ρόλο των ελληνόγλωσσων βιβλίων του 16ου αιώνα στη Δύση και τη Διασπορά: ο Όμηρος, ο Ερωτόκριτος, τα λειτουργικά κείμενα που διακινούνταν στη Δύση και τη Διασπορά, τροφοδοτώντας παιδεία και γλώσσα, γίνονται για τους Ευρωπαίους θεμέλιο του Διαφωτισμού που θα εκδηλωθεί τον επόμενο αιώνα.

Στο ίδιο ιστορικό νήμα, ο Αλέξανδρος Υψηλάντης. Μεγάλη προσωπικότητα του Αγώνα και στρατηγός της Φιλικής Εταιρείας, με δημοκρατικό όραμα και τόλμη.

Δίπλα του, ο εξόριστος Αλέξανδρος Πούσκιν. Ο μεγάλος Ρώσος ποιητής, εμπνέεται από τη φιλία τους και δίνει με την ποίησή του φωνή σε μια Ελλάδα που «ανακήρυξε την ελευθερία της».

