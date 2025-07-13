Η Φιλαρμονική του Μονάχου στη σκιά της Ακρόπολης

Με μια ιστορική συναυλία στο Ωδείο Ηρώδου Αττικού, η Φιλαρμονική του Μονάχου εγκαινίασε για πρώτη φορά την παρουσία της στην Αθήνα, σηματοδοτώντας ένα από τα πλέον πολυσυζητημένα πολιτιστικά γεγονότα του φετινού καλοκαιριού. Υπό τη μουσική διεύθυνση του διακεκριμένου Κολομβιανού μαέστρου Αντρές Ορόσκο-Εστράδα και με την κορυφαία Αμερικανίδα βιολονίστα Χίλαρι Χαν ως solist, η συναυλία πραγματοποιήθηκε την Κυριακή 6 Ιουλίου, στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου, προσελκύοντας το ενδιαφέρον του κοινού και αναδεικνύοντας τη διαχρονική αξία της κλασικής μουσικής στη σύγχρονη πολιτιστική σκηνή της Αθήνας.

Συναυλία υψηλής εμβέλειας στην καρδιά της Αθήνας

Καθώς ο ήλιος έδυε στη σκιά της Ακρόπολης, η Φιλαρμονική του Μονάχου, μία από τις πιο εμβληματικές ορχήστρες της Ευρώπης με ιστορία από τον 19ο αιώνα, ανέβηκε στην ιστορική σκηνή του Ηρωδείου. Ερμηνεύοντας τη Συμφωνία «Από τον Νέο Κόσμο» του Αντονίν Ντβόρζακ και το Κοντσέρτο για βιολί του Γιοχάνες Μπραμς με σολίστ τη Χίλαρι Χαν, το κοινό απόλαυσε μια βραδιά μοναδικής αισθητικής, όπου η κλασική παράδοση συναντούσε τη σύγχρονη δεξιοτεχνία.

Το πέτρινο ρωμαϊκό θέατρο αποτέλεσε ιδανικό πλαίσιο για μια μουσική εμπειρία που, όπως σχολίασαν συντελεστές και κοινό, ένωσε το ρομαντισμό και τη συγκίνηση με τον αφηγηματικό χαρακτήρα της σκηνής.

Δηλώσεις Αντρές Ορόσκο-Εστράδα: «Ένα απερίγραπτο συναίσθημα»

Σε δήλωσή του λίγο πριν τη συναυλία στη Deutsche Welle, ο Αντρές Ορόσκο-Εστράδα μίλησε για τη μοναδικότητα του να διευθύνεις σε «ένα θέατρο δύο χιλιάδων ετών» τονίζοντας πως πρόκειται για «απερίγραπτο συναίσθημα». Ο καταξιωμένος μαέστρος, με αξιόλογη διεθνή πορεία και σημαντικές συνεργασίες - από τη Φρανκφούρτη μέχρι τη Βιέννη - υπογράμμισε τη ζεστασιά και τη βαρύνουσα ιστορία που διαπνέει το Ηρώδειο.

Δεν παρέλειψε να αναφερθεί και στη «φυσική ηχητική ατμόσφαιρα» που προσδίδουν οι εξωτερικοί ήχοι, τονίζοντας πως «κάθε άνθρωπος πρέπει να ζήσει μια τέτοια εμπειρία, έστω και μία φορά στη ζωή του».

Η διαδρομή της Χίλαρι Χαν και η συνεργασία της με τη Φιλαρμονική

Η Χίλαρι Χαν, κορυφαία σολίστ βιολιού διεθνώς και τρεις φορές βραβευμένη με Γκράμι, εμφανίστηκε για πρώτη φορά στο Ηρώδειο. Από «παιδί-θαύμα των ’90s» έως αναγνωρισμένη ερμηνεύτρια του κλασικού ρεπερτορίου, η Χαν έχει συνεργαστεί με περισσότερους από 40 συνθέτες και τις σημαντικότερες διεθνείς ορχήστρες.

Ο Ορόσκο-Εστράδα, μιλώντας για τη συνεργασία τους, χαρακτήρισε τη μουσική τους «διαρκώς ανανεωτική», επισημαίνοντας πως «καθε φορά δημιουργούμε κάτι καινούργιο τη στιγμή που συμβαίνει. Αυτό την κάνει μοναδική».

70 χρόνια συνεχούς παρουσίας για το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου

Η Κατερίνα Ευαγγελάτου, νεότερη και πρώτη γυναίκα Καλλιτεχνική Διευθύντρια του Φεστιβάλ, ανέφερε στη DW πως η φετινή χρονιά είναι σταθμός λόγω της επετείου των 70 ετών για το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Επισήμανε την ενίσχυση της παρουσίας Γερμανών καλλιτεχνών και χαρακτήρισε τη σύμπραξη της Φιλαρμονικής του Μονάχου, της Χαν και του Ορόσκο-Εστράδα ως «τεράστια χαρά» και τιμή για το ελληνικό κοινό.

Η ιστορική διαδρομή της Φιλαρμονικής του Μονάχου

Η Φιλαρμονική του Μονάχου, με έτος ίδρυσης το 1893 από τον Φραντς Κάιμ, έχει διανύσει διαδρομή γεμάτη ιστορικές πρεμιέρες, εμβληματικές συνεργασίες και πρωταγωνιστική παρουσία στο ρομαντικό συμφωνικό ρεπερτόριο. Με 126 κορυφαίους μουσικούς από 22 χώρες, συγκαταλέγεται στα σημαντικότερα μουσικά σύνολα διεθνώς, υπηρετώντας ένα ευρύ φάσμα παραδόσεων και ανανεώνοντας διαρκώς το καλλιτεχνικό αποτύπωμά της.

Η πρώτη εμφάνισή της στο Ηρώδειο αποτέλεσε τομή για τα πολιτιστικά δρώμενα της Αθήνας, προσφέροντας στο ελληνικό κοινό μια βραδιά αντάξια των υψηλότερων προσδοκιών. Η παράσταση αυτή άφησε έντονο αποτύπωμα στους λάτρεις της κλασικής μουσικής, επιβεβαιώνοντας τον διεθνή χαρακτήρα και τη διαχρονική αξία του Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου.

Πηγή: Deutsche Welle

