Ηνωμένο Βασίλειο: Η πρώην πρωθυπουργός Λιζ Τρας αποκαλεί «εθνικό μας πολιτισμό» τα Γλυπτά του Παρθενώνα

«Η Βρετανία θα πρέπει να κρατήσει τα Ελγίνεια Γλυπτά. Όσοι προσπαθούν να υπονομεύσουν τον εθνικό μας πολιτισμό θα πρέπει να αντιμετωπίζονται, όχι να κατευνάζονται»

Τα Γλυπτά του Παρθενώνα στο Βρετανικό Μουσείο

Έντονη αντιπαράθεση έχει ξεσπάσει στο Ηνωμένο Βασίλειο τα τελευταία 24ωρα γύρω από την προοπτική επιστροφής των Γλυπτών του Παρθενώνα στην Ελλάδα και τις πολιτικές και νομικές πιέσεις που ασκούνται για να εμποδιστεί μια τέτοια εξέλιξη, με την πρώην πρωθυπουργό Λιζ Τρας να προχωράει σε μία «περίεργη» ανάρτηση στην οποία αναφέρει: «Η Βρετανία θα πρέπει να κρατήσει τα Ελγίνεια Γλυπτά. Όσοι προσπαθούν να υπονομεύσουν τον εθνικό μας πολιτισμό θα πρέπει να αντιμετωπίζονται, όχι να κατευνάζονται».

Μια ομάδα 34 προσώπων, μεταξύ των οποίων η Λιζ Τρας, ο ιστορικός Ντέιβιντ Στάρκι και ο πολιτικός Τζον Ρέντγουντ, υπέγραψαν επιστολή με την οποία κατηγορούν το Βρετανικό Μουσείο ότι εμπλέκεται σε μια «μυστική» και «επιταχυνόμενη καμπάνια» για την επιστροφή των Γλυπτών στην Ελλάδα και ζητούν να τερματιστούν άμεσα όλες οι διαπραγματεύσεις, προειδοποιώντας για πιθανή προσφυγή στη δικαιοσύνη, συμπεριλαμβανομένης της έκδοσης απαγορευτικής δικαστικής εντολής

Η επιστολή, την οποία αποκάλυψε το Sky News, εστάλη στον πρωθυπουργό Κιρ Στάρμερ, την υπουργό Πολιτισμού Λίσα Νάντι και τους επιτρόπους του Βρετανικού Μουσείου. 

Συντάχθηκε από τη συντηρητική οργάνωση Great British PAC, με επικεφαλής την Claire Bullivant και τον Ben Habib (πρώην στέλεχος του κόμματος Reform UK). Η οργάνωση αντιδρά έντονα σε οποιαδήποτε πιθανότητα επιστροφής και ζητά διαφάνεια και ενημέρωση του βρετανικού κοινού, που θεωρεί «δικαιούχο» των Γλυπτών. Παράλληλα, επικρίνει το Parthenon Project το οποίο υποστηρίζει την επανένωση των Γλυπτών και έχει στις τάξεις της προσωπικότητες όπως ο Stephen Fry και ο Lord Ed Vaizey.

Θυμίζουμε ότι το Βρετανικό Μουσείο έχει επιβεβαιώσει ότι οι συνομιλίες με την Ελλάδα βρίσκονται σε εξέλιξη και είναι εποικοδομητικές.  

Ο Γιώργος Γαβριήλ, μέλος της Βρετανικής Επιτροπής για την Επιστροφή των Γλυπτών (BCRPM), τονίζει ότι τα Γλυπτά του Παρθενώνα είναι θαύμα του δυτικού πολιτισμού, ότι η πρόοδος μεταξύ των δύο πλευρών είναι σπουδαία είδηση, και πως η όψιμη παρέμβαση της Λιζ Τρας με εθνικιστικό τόνο, ενισχύει το επιχείρημα υπέρ της επιστροφής.

«Οποιοσδήποτε σοβαρός λάτρης των τεχνών, πόσο μάλλον πατριώτης, μπορεί να δει την ανάγκη να διορθωθεί ένα λάθος και να γίνει το σωστό» σημειώνει ακόμη ο κ. Γαβριήλ. 

Πηγή: skai.gr

TAGS: Γλυπτά του Παρθενώνα Λιζ Τρας
