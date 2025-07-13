Ηνωμένο Βασίλειο: Η πρώην πρωθυπουργός Λιζ Τρας αποκαλεί «εθνικό μας πολιτισμό» τα Γλυπτά του Παρθενώνα

Έντονη αντιπαράθεση έχει ξεσπάσει στο Ηνωμένο Βασίλειο τα τελευταία 24ωρα γύρω από την προοπτική επιστροφής των Γλυπτών του Παρθενώνα στην Ελλάδα και τις πολιτικές και νομικές πιέσεις που ασκούνται για να εμποδιστεί μια τέτοια εξέλιξη, με την πρώην πρωθυπουργό Λιζ Τρας να προχωράει σε μία «περίεργη» ανάρτηση στην οποία αναφέρει: «Η Βρετανία θα πρέπει να κρατήσει τα Ελγίνεια Γλυπτά. Όσοι προσπαθούν να υπονομεύσουν τον εθνικό μας πολιτισμό θα πρέπει να αντιμετωπίζονται, όχι να κατευνάζονται».

Britain should keep the Elgin Marbles.



Those trying to undermine our national culture should be taken on, not appeased.https://t.co/1nhubYkfYO July 11, 2025

Μια ομάδα 34 προσώπων, μεταξύ των οποίων η Λιζ Τρας, ο ιστορικός Ντέιβιντ Στάρκι και ο πολιτικός Τζον Ρέντγουντ, υπέγραψαν επιστολή με την οποία κατηγορούν το Βρετανικό Μουσείο ότι εμπλέκεται σε μια «μυστική» και «επιταχυνόμενη καμπάνια» για την επιστροφή των Γλυπτών στην Ελλάδα και ζητούν να τερματιστούν άμεσα όλες οι διαπραγματεύσεις, προειδοποιώντας για πιθανή προσφυγή στη δικαιοσύνη, συμπεριλαμβανομένης της έκδοσης απαγορευτικής δικαστικής εντολής

Η επιστολή, την οποία αποκάλυψε το Sky News, εστάλη στον πρωθυπουργό Κιρ Στάρμερ, την υπουργό Πολιτισμού Λίσα Νάντι και τους επιτρόπους του Βρετανικού Μουσείου.

Συντάχθηκε από τη συντηρητική οργάνωση Great British PAC, με επικεφαλής την Claire Bullivant και τον Ben Habib (πρώην στέλεχος του κόμματος Reform UK). Η οργάνωση αντιδρά έντονα σε οποιαδήποτε πιθανότητα επιστροφής και ζητά διαφάνεια και ενημέρωση του βρετανικού κοινού, που θεωρεί «δικαιούχο» των Γλυπτών. Παράλληλα, επικρίνει το Parthenon Project το οποίο υποστηρίζει την επανένωση των Γλυπτών και έχει στις τάξεις της προσωπικότητες όπως ο Stephen Fry και ο Lord Ed Vaizey.

Our letter to the Trustees of the British Museum, the Secretary of State for Culture and the PM



We write as individuals from across public life academia, politics, the law, and the arts—united in our deep concern over the accelerating campaign to remove the Elgin Marbles... pic.twitter.com/zqTU9JaA0c — Great British PAC 🇬🇧 (@GreatBritishPAC) July 11, 2025

Θυμίζουμε ότι το Βρετανικό Μουσείο έχει επιβεβαιώσει ότι οι συνομιλίες με την Ελλάδα βρίσκονται σε εξέλιξη και είναι εποικοδομητικές.

Ο Γιώργος Γαβριήλ, μέλος της Βρετανικής Επιτροπής για την Επιστροφή των Γλυπτών (BCRPM), τονίζει ότι τα Γλυπτά του Παρθενώνα είναι θαύμα του δυτικού πολιτισμού, ότι η πρόοδος μεταξύ των δύο πλευρών είναι σπουδαία είδηση, και πως η όψιμη παρέμβαση της Λιζ Τρας με εθνικιστικό τόνο, ενισχύει το επιχείρημα υπέρ της επιστροφής.

«Οποιοσδήποτε σοβαρός λάτρης των τεχνών, πόσο μάλλον πατριώτης, μπορεί να δει την ανάγκη να διορθωθεί ένα λάθος και να γίνει το σωστό» σημειώνει ακόμη ο κ. Γαβριήλ.

