«Η Ετυμηγορία» του Barry Reed: Μια επίσημη πρεμιέρα αφιερωμένη στον Ιάσονα Τριανταφυλλίδη

Τη Δευτέρα 27 Ιανουαρίου με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε η επίσημη πρεμιέρα του δικαστικού θρίλερ «Η Ετυμηγορία» του Barry Reed, σε θεατρική διασκευή της Margaret May Hobbs, με τον Γρηγόρη Βαλτινό να ενσαρκώνει τον ρόλο ενός αδίκαστου δικηγόρου. Το διαχρονικό μήνυμα του έργου, με τη σκηνοθετική υπογραφή του Πέτρου Ζούλια, αφιερώθηκε στη μνήμη και την πολύτιμη παρακαταθήκη του αγαπημένου συνεργάτη και φίλου, Ιάσονα Τριανταφυλλίδη, ο οποίος έφυγε αιφνιδίως από τη ζωή.

Η παράσταση, σε παραγωγή του Ιδρύματος Μείζονος Ελληνισμού και της Θέασις Δράσεις Πολιτισμού, μετρά ήδη 60.000 εισιτήρια, κατακτώντας έμπρακτα την αγάπη του κοινού. Στον πρωταγωνιστικό ρόλο, ο Γρηγόρης Βαλτινός χαρίζει μία μοναδική ερμηνεία δίπλα σε ένα εξαιρετικό καστ αποτελούμενο από τους: Ζέτα Δούκα, Γιώργος Σουξές, Νίκος Αρβανίτης, Βασίλης Χαλακατεβάκης, Κώστας Καζάκας, Δημήτρης Καραμπέτσης, Γεωργία Καλλέργη, Άννα Μονογιού, Μανώλης Γεραπετρίτης, Μαριάννα Τουντασάκη, Γιώργος Τσουρουνάκης, Αλεξάνδρα Κολαΐτη, Παντελής Ψακίδης και στον ρόλο της Μητέρας, η Χριστίνα Τσάφου.

Άνθρωποι από τον χώρο των Τεχνών και του Θεάτρου, καθώς και του πολιτικού και επιχειρηματικού κόσμου, τίμησαν με την παρουσία τους την παράσταση. Μεταξύ αυτών: κα Κατερίνα Παπακώστα, κ. Δημήτρης Σκάλκος, κ. Κώστας Φραγκογιάννης, κα Άντζελα Γκερέκου, κα Λυδία Κονιόρδου, κ. Χρήστος Παπουτσής, κ. Κώστας Σκανδαλίδης, κ. Κωνσταντίνος Ζώμπος, κ. Γιώργος Χατζηνάσιος, κα Μάρω Κοντού, κ. Σταμάτης Φασουλής, κ. Κωστής Γεωργίου, κ. Αλέξανδρος Αντωνόπουλος, κα Όλγα Πολίτου, κα Μαργαρίτα Μάτσα, κ. Μίνως Μάτσας, κα Ειρήνη Νταϊφά, κ. Μιχάλης Ρέππας, κ. Χάρης Ρώμας κ.ά.

Στον κόσμο του δικαστηρίου, όπου οι λέξεις συχνά φέρουν το βάρος ανθρώπινων ζωών, η «Ετυμηγορία» εξερευνά την έννοια της προσωπικής λύτρωσης και την αδιάκοπη πάλη για δικαιοσύνη. Ο Γρηγόρης Βαλτινός, στον ρόλο ενός δικηγόρου στο χείλος της καταστροφής, ανακαλύπτει ότι η μεγαλύτερη δίκη που καλείται να δώσει δεν είναι απέναντι στους αντιπάλους του, αλλά στον ίδιο του τον εαυτό. Κάτι περισσότερο από μια νομική διαμάχη, όπου η αλήθεια μοιάζει θολή και οι χαρακτήρες ανθρώπινοι, γεμάτοι ελαττώματα αλλά και μεγαλείο.

Μέσα από την καθηλωτική σκηνοθεσία του Πέτρου Ζούλια, η υπόθεση λειτουργεί ως καθρέφτης για τη σημερινή πραγματικότητα. Η «Ετυμηγορία» είναι μια ιστορία που ξεπερνά τα στενά όρια του δικαστικού δράματος. Γίνεται αγωγός της ανθρώπινης δύναμης και της λύτρωσης. Και, όπως κάθε μεγάλο έργο, μας αφήνει με ερωτήματα που ηχούν μέσα μας πολύ μετά την πτώση της αυλαίας: Τι είναι τελικά η δικαιοσύνη; Μια έννοια απλή ή ένα πεδίο μάχης;

Συντελεστές:

Μετάφραση: Μυρτώ Μπότσαρη

Σκηνοθεσία: Πέτρος Ζούλιας

Σκηνικά: Μαρία Φιλίππου

Κοστούμια: Νίκος Χαρλαύτης

Μουσική: Μίνως Μάτσας

Φωτισμοί: Μελίνα Μάσχα

Φωτογραφίες/ Trailer: Διονύσης Κούτσης

Βοηθός σκηνοθέτη: Μαριάννα Τουντασάκη

Βοηθός σκηνογράφου - Υπεύθυνη φροντιστηρίου: Κατερίνα Σβορώνου

Συνεργάτης κ. Μίνωα Μάτσα: Ιόλη Σιφονιού

Βοηθός φωτίστριας: Ισμήνη Σταρίδα

Πρωταγωνιστούν:

Γρηγόρης Βαλτινός,

Ζέτα Δούκα, Γιώργος Σουξές, Νίκος Αρβανίτης,

Βασίλης Χαλακατεβάκης, Κώστας Καζάκας,

Δημήτρης Καραμπέτσης, Γεωργία Καλλέργη, Άννα Μονογιού,

Μανώλης Γεραπετρίτης, Μαριάννα Τουντασάκη, Γιώργος Τσουρουνάκης,

Αλεξάνδρα Κολαΐτη, Παντελής Ψακίδης

Στον ρόλο της Μητέρας, η Χριστίνα Τσάφου

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.