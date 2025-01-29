Γνωρίζοντας την ευρωπαϊκή ιστορία: Ο Όθων και η Αντιβασιλεία

Στην εκπομπή της Κυριακής 5 Ιανουαρίου καλεσμένη του Άρη Πορτοσάλτε, η Αντιγόνη-Δέσποινα Ποιμενίδου, διδάκτορας Ιστορίας Διεθνών Σχέσεων και Ευρώπης του Πανεπιστημίου Σορβόννης, ξετυλίγει την ιστορία της ανόδου του Όθωνα στον θρόνο της Ελλάδας.

Από την επιλογή του νεαρού Βαυαρού πρίγκιπα ως πρώτου βασιλιά του νεοσύστατου ελληνικού κράτους μέχρι τις προκλήσεις της αντιβασιλείας, η συζήτηση φωτίζει τα πρώτα, διστακτικά βήματα του βασιλείου.

Ποιες διεθνείς ζυμώσεις καθόρισαν την επιλογή του Όθωνα; Πώς διαχειρίστηκαν οι Βαυαροί αντιβασιλείς τις προκλήσεις της διοίκησης σε ένα κράτος με ελάχιστες δομές;

Αναδεικνύονται επίσης οι πολιτισμικές και κοινωνικές αντιφάσεις, όπως και οι σχέσεις της Ελλάδας με τις Μεγάλες Δυνάμεις, που έπαιξαν καθοριστικό ρόλο στις εξελίξεις.

Πηγή: skai.gr

