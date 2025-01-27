Το Φεστιβάλ Κινηματογράφου αποχαιρετά τον Ιάσονα Τριανταφυλλίδη

Τον δημοσιογράφο Ιάσονα Τριανταφυλλίδη, ο οποίος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 61 ετών, αποχαιρετά με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης το Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης.

«Οι άνθρωποι του Φεστιβάλ μοιράστηκαν με τον Ιάσονα Τριανταφυλλίδη αμέτρητες κινηματογραφικές στιγμές μέσα στα χρόνια. Ήταν φίλος, συνάδελφος, συνοδοιπόρος. Ο Ιάσονας ήταν σαν ένα εξωτικό πουλί, άπιαστο και γοητευτικό», επισημαίνει το Φεστιβάλ Κινηματογράφου.

Υπογραμμίζει ότι «οι μεγάλες του αγάπες και κυρίως η λατρεία του για το ελληνικό σινεμά, μένουν εδώ μαζί μας, μέσα από τα βιβλία που έγραψε για την ιστορία του ελληνικού κινηματογράφου, του τραγουδιού, του μιούζικαλ, μέσα από τις τόσες βιογραφίες καλλιτεχνών» και προσθέτει ότι «η φωνή του, μοναδική όσο και ο ίδιος, ηχεί ακόμη στα αυτιά μας».

Το Φεστιβάλ Κινηματογράφου εκφράζει τα πιο θερμά συλλυπητήρια στη μητέρα και στους οικείους του εκλιπόντος.

