Αρχαία Ολυμπία: Εργασίες ανάδειξης των ρωμαϊκών Θερμών του Κλαδέου

Εργασίες συντήρησης, αποκατάστασης και ανάδειξης του συγκροτήματος των Θερμών του Κλαδέου, που βρίσκονται στην ανατολική όχθη του Κλαδέου, παραποτάμου του Αλφειού, στην Αρχαία Ολυμπία, ξεκινά το υπουργείο Πολιτισμού, στο πλαίσιο του στρατηγικού σχεδίου για την αποκατάσταση και ανάδειξη των ρωμαϊκών μνημείων του αρχαιολογικό χώρου.

Οι Θέρμες Κλαδέου βρίσκονται στην ανατολική όχθη του ποταμού Κλαδέου, εξωτερικά του δυτικού περιβόλου του ιερού.

Το μνημείο καταλαμβάνει επιφάνεια περίπου 400 τ.μ.. Μέρος του συγκροτήματος δεν έχει σωθεί καθώς έχει παρασυρθεί από τα νερά του Κλαδέου.

Η είσοδος του κτηρίου βρίσκεται στη νότια πλευρά προς το συγκρότημα των ρωμαϊκών Ξενώνων, με το οποίο συνδέεται.

Πρόκειται για λουτρικό συγκρότημα που κατασκευάστηκε το 100 μ.Χ., στη θέση της κολυμβητικής δεξαμενής του 5ου αιώνα π.Χ.

Το λουτρικό συγκρότημα διέθετε αίθουσες θερμού λουτρού (caldarium), χλιαρού λουτρού (tepidarium) και ψυχρού λουτρού (frigidarium) ενώ τα δάπεδα των αιθουσών κοσμούσαν εξαιρετικά ψηφιδωτά, κάποια από τα οποία έχουν διατηρηθεί σε καλή κατάσταση, μέχρι σήμερα.

Οι εργασίες

Σύμφωνα με τις μελέτες, προβλέπεται η ανάκτηση των χώρων που παρέσυρε ο Κλαδέος, προκειμένου να αποκατασταθεί το περίγραμμα της κάτοψης του μνημείου, καθώς και η ανάκτηση τμημάτων δαπέδων των περιοχών που έχουν παρασυρθεί.

Τα δάπεδα των θερμαινόμενων χώρων επιχώνονται στην αρχική στάθμη-χρήση, γίνεται απορροή των ομβρίων από τα δάπεδα του μνημείου, προβλέπονται αποκαταστάσεις τοίχων κατά το αρχαίο σύστημα δόμησης, αλλά και κατασκευή νέας πρόσβασης.

Η διαδρομή θα διασχίζει τα ψηφοθετημένα δάπεδα- πραγματοποιήθηκαν εργασίες στερέωσης και συντήρησης, κατά τα έτη τα έτη 2002-2003, από τη Διεύθυνση Συντήρησης Αρχαίων και Νεώτερων Μνημείων του ΥΠΠΟ- και στη συνέχεια θα διέρχεται από τους θερμούς χώρους και το αποδυτήριο. Προκειμένου να παραμείνει ορατός ο αγωγός της κολυμβητικής δεξαμενής των κλασικών χρόνων, προβλέπεται στην περιοχή αυτή κλιμακωτή επίχωση.

Επίσης, προβλέπονται η ανάδειξη του αποχωρητηρίου με συντήρηση των κεραμικών στοιχείων του, η μετάθεση τμήματος της περίφραξης για να είναι δυνατή η ανάκτηση χώρων του μνημείου και η τοποθέτηση ενημερωτικών πινακίδων κατά μήκος της διαδρομής κίνησης επισκεπτών. Η στατική μελέτη περιλαμβάνει προτάσεις αποκατάστασης με συμπλήρωση των σπηλαιώσεων, επιδιόρθωση ρωγμών, κατασκευή αντιστήριξης του πρανούς του Κλαδέου, επιχώσεις και διαμορφώσεις επιπέδων.

Πηγή: skai.gr

