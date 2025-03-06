Γνωρίζοντας την ευρωπαϊκή ιστορία: Προεστοί και Κοτζαμπάσηδες στο νέο κράτος

Η συγκρότηση του ελληνικού κράτους μετά την Επανάσταση και ο ρόλος των προκρίτων αναδεικνύονται μέσα από την ανάλυση της περιόδου, εξετάζοντας τη μετάβαση από την Οθωμανική Αυτοκρατορία στη νέα πολιτική πραγματικότητα. Οι προεστοί, που είχαν πρωταγωνιστικό ρόλο στη διαμεσολάβηση μεταξύ της Πύλης και του τοπικού πληθυσμού, βρέθηκαν αντιμέτωποι με τις αλλαγές που έφερε η άφιξη του Ιωάννη Καποδίστρια και αργότερα του βασιλιά Όθωνα.

Ο Θανάσης Χρήστου, καθηγητής Νεότερης και Σύγχρονης Ιστορίας στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, μιλά στον Άρη Πορτοσάλτε για τις προκλήσεις που αντιμετώπισαν οι παλιές πολιτικές και κοινωνικές ελίτ, καθώς και για τον τρόπο που προσαρμόστηκαν ή αντιστάθηκαν στη νέα κρατική δομή.

