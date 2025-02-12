Με δύο ξεχωριστές εκδηλώσεις τίμησε την Παγκόσμια Ημέρα Ελληνικής Γλώσσας το Γενικό Προξενείο της Ελλάδας στην Κωνσταντινούπολη με προσκεκλημένη την ομότιμη καθηγήτρια του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, Μαρία Ευθυμίου.

Η κεντρική εκδήλωση με ομιλήτρια την καθηγήτρια πραγματοποιήθηκε με μεγάλη επιτυχία, την Τρίτη 11 Φεβρουαρίου, με θέμα: «Γλώσσα και Θάλασσα: Οι δύο κίονες του Ελληνισμού».

Η εκδήλωση, την οποία τίμησε με την παρουσία του ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος, πραγματοποιήθηκε στο εμβληματικό κτήριο της Αστικής Σχολής Γαλατά, το οποίο λειτουργεί ως πολιτιστικό κέντρο.

Ο Οικουμενικός Πατριάρχης, συγχαίροντας τον Γενικό Πρόξενο της Ελλάδας στην Κωνσταντινούπολη, πρέσβη Κωνσταντίνο Κούτρα, για την πρωτοβουλία της εκδήλωσης, αναφέρθηκε στην ελληνική γλώσσα ως «μητρική γλώσσα του πνεύματος» υπογραμμίζοντας τη συγγραφή στην ελληνική μοναδικών έργων έργα που σημάδεψαν την πορεία του παγκόσμιου πολιτισμού, ενώ δεν παρέλειψε να τονίσει και τη διαχρονική συμβολή της Εκκλησίας στη διατήρηση του ελληνικού λόγου.

Καλωσορίζοντας τους πολυπληθείς προσκεκλημένους, ο πρέσβης Κωνσταντίνος Κούτρας, αναφέρθηκε στη σημασία της ελληνικής γλώσσας και παιδείας, καθώς και στον ουσιαστικό ρόλο της προσφοράς του συνόλου των, ομογενών και μη, εκπαιδευτικών, που εργάζονται, «σε ένα, όχι πάντα εύκολο, περιβάλλον», όπως είπε χαρακτηριστικά. Έκανε δε μνεία στα ιστορικά εκπαιδευτικά ιδρύματα στην Κωνσταντινούπολη και στην Ίμβρο με ξεχωριστή αναφορά στη Θεολογική Σχολή της Χάλκης, «το κόσμημα του Οικουμενικού Πατριαρχείου», όπως τόνισε, ενώ δεν παρέλειψε να αναφερθεί σε ονόματα μεγάλων ευεργετών και στην ουσιαστική προσφορά τους στα γράμματα και την παιδεία του Γένους.

Στη συνέχεια, η κεντρική ομιλήτρια της εκδήλωσης, καθηγήτρια Μαρία Ευθυμίου, με εύστοχες επισημάνσεις, διέτρεξε την παρουσία της ελληνικής γλώσσας, εδώ και 3.500 χρόνια, τονίζοντας την κυριαρχία της για μια ολόκληρη χιλιετία. Υπογράμμισε δε τη διαχρονική, από αιώνων έως τις μέρες μας, ελληνική παρουσία στη ναυτιλία γεγονός που είχε ως αποτέλεσμα και τη διάχυση, τόσο του ελληνικού πνεύματος, όσο και της ελληνικής παιδείας, καθώς και της ελληνικής γλώσσας, στοιχεία της οποίας, όπως εμφατικά τόνισε, χρησιμοποιούνται έως τις μέρες για δώσουν κύρος ακόμα και σε παγκόσμια τεχνολογικά επιτεύγματα.

Στην εκδήλωση, της οποίας τον συντονισμό είχε ο Επικεφαλής του Γραφείου Δημόσιας Διπλωματίας Γεώργιος-Σπυρίδων Μάμαλος, παρακολούθησαν διαδικτυακά και ομογενείς που διαβιούν στην Ίμβρο, ενώ στην κατάμεστη αίθουσα της Αστικής Σχολής του Γαλατά μεταξύ του πολυπληθούς κοινού ήταν εκπαιδευτικοί και μαθητές των ελληνικών σχολείων στην Κωνσταντινούπολη, καθώς και συνοδικοί, αρχιερείς και οφικιάλιοι του Οικουμενικού Θρόνου.

Την προηγούμενη ημέρα, Δευτέρα 10 Φεβρουαρίου, με προτροπή του Γενικού Προξένου, πρέσβη Κωνσταντίνου Κούτρα, η Συντονίστρια Εκπαίδευσης στο Γενικό Προξενείο Δήμητρα Βουρδόγλου, σε συνεργασία με τους διευθυντές των ομογενειακών σχολείων της Κωνσταντινούπολης και της Ίμβρου, οργάνωσαν, μετά το πέρας του σχολικού ωραρίου, ένα μάθημα Ιστορίας της καθηγήτριας Μαρίας Ευθυμίου, για τις μαθήτριες και τους μαθητές της Πόλης και της Ίμβρου. Περί τους 130 μαθητές προσήλθαν στην Αστική Σχολή Γαλατά, ενώ οι μαθητές της Ίμβρου συνδέθηκαν διαδικτυακά και με υποδειγματικό ενδιαφέρον παρακολούθησαν την ομιλία της καθηγήτριας, η οποία είχε ως θέμα τη διαχρονική παρουσία και προσφορά του ελληνικού πνεύματος στον κόσμο.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

