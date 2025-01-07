Το Ευρωπαϊκό Πολιτιστικό Κέντρο Δελφών και η Δραματική Σχολή του Ωδείου Αθηνών, οργανώνουν ημερίδα με τίτλο «Διασταυρώσεις Πολιτισμών: Η αρχαία ελληνική τραγωδία στην Ιαπωνία», το Σάββατο 18 Ιανουαρίου 2025, στις 17.00, στην Αίθουσα «'Αρης Γαρουφαλής» του Ωδείου Αθηνών.

Όπως αναφέρουν οι διοργανωτές, η ημερίδα εξετάζει πώς η διαχρονική δύναμη της αρχαίας ελληνικής τραγωδίας επηρέασε το σύγχρονο ιαπωνικό θέατρο, δημιουργώντας έναν διάλογο που γεφυρώνει δύο σπουδαίες πολιτισμικές παραδόσεις. Μέσα από εισηγήσεις, προσωπικές μαρτυρίες και σπάνιο αρχειακό υλικό, οι συμμετέχοντες θα εξερευνήσουν πώς η τραγωδία ξεπερνά τα σύνορα, εμβαθύνοντας στον πολιτιστικό διάλογο Ανατολής και Δύσης. Την επιστημονική επιμέλεια έχει ο Γιώργος Σαμπατακάκης.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

17.00-17.15

Χαιρετισμοί

Παναγιώτης Ροϊλός, πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Πολιτιστικού Κέντρου Δελφών (ΕΠΚεΔ), καθηγητής Χάρβαρντ

Κωνσταντίνος Αρβανιτάκης, διευθυντής Δραματικής Σχολής Ωδείου Αθηνών

Κo Shiratori, Μορφωτικός Ακόλουθος Πρεσβείας Ιαπωνίας στην Ελλάδα

17.15-19.00

Στρογγυλή Τράπεζα

Συντονισμός:

Ανδρέας Γκόφας, διευθυντής ΕΠΚεΔ, καθηγητής Παντείου Πανεπιστημίου

Α' μέρος

«Kyogen και σατυρικό δράμα». Κατερίνα Αρβανίτη, αναπληρώτρια καθηγήτρια, Τμήμα Θεατρικών Σπουδών, Πανεπιστήμιο Πατρών

«Μεταγράφοντας την αρχαία ελληνική τραγωδία: Η περίπτωση των Τρωάδων του Ταντάσι Σουζούκι». Καίτη Διαμαντάκου, καθηγήτρια Τμήματος Θεατρικών Σπουδών, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

«Επανεφευρίσκοντας την ιαπωνική ταυτότητα μετά τη Χιροσίμα, μέσα από το αρχαίο δράμα». Πηνελόπη Χατζηδημητρίου, διδάκτωρ Θεατρολογίας, συνεργάτις του Μεταπτυχιακού Τμήματος Θεατρικών Σπουδών, Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου

«Φεμινιστικές και κουίρ διασκευές της αρχαιοελληνικής τραγωδίας» (Satoko Ichihara και Takeshi Kawamura). Γιώργος Σαμπατακάκης, αναπληρωτής καθηγητής Θεατρολογίας, Τμήμα Θεατρικών Σπουδών, Πανεπιστήμιο Πατρών

Β' μέρος

«Φιλοσοφία και Πρακτική του Ταντάσι Σουζούκι: το προ-σύγχρονο σώμα, η άσκηση και η συγγένεια της απεύθυνσης στο θέατρο Noh και την αρχαία ελληνική τραγωδία». Αναστάσης Ροϊλός, ηθοποιός, θεατρολόγος

«Η θέση του αρχαίου δράματος στο Ιαπωνικό θέατρο». Κλήμης Εμπέογλου, ηθοποιός

Συζήτηση

19.00-19.20

Διάλειμμα

19.20-19.50

Προβολή αρχειακού βίντεο

Διάλογος σκηνοθετών: Ο Θεόδωρος Τερζόπουλος συνομιλεί με τον Ταντάσι Σουζούκι

