Γνωρίζοντας την ευρωπαϊκή ιστορία: H Βασιλεία στον 19ο αιώνα – Μέρος Β’

Ο Άρης Πορτοσάλτε, στην εκπομπή της Κυριακής 29 Δεκεμβρίου με τους ιστορικούς Κώστα Σταματόπουλο και Ευάνθη Χατζηβασιλείου, μας παρουσιάζουν την ιστορία της βασιλείας στην Ελλάδα του 19ου αιώνα.

Από την έξωση του Όθωνα μέχρι την άνοδο του Γεωργίου Α΄, αναλύονται οι διεθνείς ζυμώσεις για την επιλογή του νέου βασιλιά και οι προκλήσεις που αντιμετώπισε η μοναρχία σε ένα νέο και ασταθές κράτος.

Τονίζεται η σημασία του Συντάγματος του 1864, οι διπλωματικές κινήσεις για τη Μεγάλη Ιδέα και ο ρόλο της βασιλείας στη διαμόρφωση του κράτους και την εδραίωση της πολιτικής σταθερότητας.

