Γνωρίζοντας την ευρωπαϊκή ιστορία: «Ο κόσμος του Χαμίτ», παρακράτος και εκσυγχρονισμός

Ο Γιάννης Γρηγοριάδης, καθηγητής Πολιτικής Επιστήμης στο Πανεπιστήμιο BILL KENT στην Άγκυρα και επικεφαλής ερευνητής στο ΕΛΙΑΜΕΠ, στην εκπομπή του Άρη Πορτοσάλτε περιγράφει την αυταρχική μετάλλαξη της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας υπό τον Αμπντούλ Χαμίτ Β΄.

Ένα κράτος που επενδύει στην τεχνολογία, στους σιδηρόδρομους και στην εκπαίδευση, αλλά κυβερνά με χαφιέδες, φόβο και έλεγχο της πληροφορίας. Ο σουλτάνος αποσύρει το Σύνταγμα, περιφρουρεί το ανάκτορο Γιλντίζ και παρακολουθεί τους πάντες – από πολιτικούς αντιπάλους έως μέλη της οικογένειάς του.

Παρακάτω μπορείτε να ακούσετε αναλυτικά την εκπομπή

