Ο δημοφιλής τραγουδιστής Morrissey τελικά δεν θα εμφανιστεί στο Release Athens, αλλά η συναυλία θα διεξαχθεί κανονικά.

Με ανακοίνωσή τους οι διοργανωτές του Release ενημερώνουν ότι η πολυαναμενόμενη εμφάνιση του πρώην frontman των The Smiths στην πλατεία Νερού ακυρώνεται – όμως η συναυλία θα πραγματοποιηθεί κανονικά με τους Supergrass και The Damned, και δωρεάν είσοδο για όλους τους κατόχους εισιτηρίων του Release.

Αναλυτικά η ανακοίνωση

“Όπως ενημερωθήκαμε πριν λίγες ώρες από τους εκπροσώπους του Morrissey, λόγω τραυματισμού μέλους της μπάντας του, ο οποίος οδήγησε και στην ακύρωση του προηγούμενου προγραμματισμένου του show στη Σερβία, η εμφάνισή του στις 16 Ιουλίου, στο Release Athens 2025, δεν καθίσταται δυνατή, χωρίς καμία δική μας ευθύνη.

Λόγω του απροβλεπτου γεγονότος και της ακύρωσης της εμφάνισης του Morrissey στο Release Athens 2025, μετατρέποντας αυτό το δυσάρεστο γεγονός σε κάτι θετικό, το Release Athens 2025 ανακοίνωσε ότι το show της Τετάρτης 16 Ιουλίου θα πραγματοποιηθεί κανονικά με τους Supergrass και The Damned, με δωρεάν είσοδο για όλους τους κατόχους εισιτηρίων του Release Athens 2025 & με νέα γενική προπώληση προς 25€ για το ευρύ κοινό.”\

Θα επιτραπεί είσοδος στο χώρο με την επίδειξη οποιαδήποτε εισιτηρίου του Release Athens 2025 κατέχετε, χωρίς καμία επιπλέον οικονομική επιβάρυνση ή περαιτέρω ενέργεια από πλευράς σας.

Αν είστε κάτοχος μεμονωμένου, συνδυαστικού ή VIP εισιτηρίου για τις 16 Ιουλίου, δείτε εδώ όλες τις εναλλακτικές επιλογές που ανακοίνωσε το Release Athens 2025.

Η παρακολούθηση της συγκεκριμένης ημέρας από τους κατόχους εισιτηρίου για τις 16/7 δεν ακυρώνει σε καμία περίπτωση τη δυνατότητα χρήσης του εισιτηρίου είτε σε μία από τις 4 επόμενες ημέρες του φεστιβάλ είτε στο show της Beth Gibbons στο Λυκαβηττό, ούτε και την επιλογή για πλήρη επιστροφή της αξίας του, σε περίπτωση που δεν χρησιμοποιηθεί καθόλου.

Ενημερωθείτε αναλυτικά για τα επερχόμενα shows στο: releaseathens.gr.

Σε περίπτωση, που δεν είστε κάτοχος εισιτηρίου Release Athens 2025, μπορείτε να παρακολουθήσετε το show στις 16 Ιουλίου με Supergrass & The Damned προς 25€.

Πηγή: skai.gr

