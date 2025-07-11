ΗΠΑ: Ο... μετανάστης που συμβούλευε προέδρους και προέβλεψε την πτώση της ΕΣΣΔ

Του Jonathan Tepperman

Το 1950, ένας 22χρονος μετανάστης με ένα δυσανάγνωστο όνομα που ζούσε σε μια παγωμένη καναδική πόλη έγραψε μια μεταπτυχιακή διατριβή που προέβλεπε την πτώση της Σοβιετικής Ένωσης - και βοήθησε να τεθεί σε εφαρμογή η στρατηγική που τελικά εξασφάλισε την κατάρρευσή της.

Αυτό το ανέκδοτο βρίσκεται κοντά στην αρχή του βιβλίου «Zbig: Η Ζωή του Ζμπίγκνιου Μπρεζίνσκι, του Μεγαλοδύναμου Προφήτη της Αμερικής» (Zbig: The Life of Zbigniew Brzezinski, America’s Great Power Prophet). Είναι ένα από τα πολλά αξιοσημείωτα επεισόδια που αφηγείται ο συγγραφέας του βιβλίου - ο Έντουαρντ Λους, ο επονομαζόμενος «εθνικός συντάκτης» των ΗΠΑ και επί χρόνια αρθρογράφος των Financial Times - και είναι ο λόγος που κερδίζει τον τίτλο «προφήτης» στον υπότιτλο του βιβλίου. Το «Zbig» είναι η μακρά ιστορία ενός λαμπρού Πολωνού μετανάστη που έγινε ο κορυφαίος σοβιετολόγος της Αμερικής, στη συνέχεια ένας κορυφαίος στρατηγιστής, και στη συνέχεια ένας κατά συρροή «προεδρικός μέντορας» - με την πάροδο του χρόνου θα συμβούλευε τον Τζόν Φ. Κένεντι, τον Λίντον Τζόνσον, τον Ρόναλντ Ρέιγκαν, τον πατέρα Τζορτζ Μπους και τον Μπαράκ Ομπάμα. Αλλά από όλους τους ρόλους του, ο πιο διάσημος ήταν τα τέσσερα χρόνια που πέρασε ως σύμβουλος εθνικής ασφάλειας του Προέδρου Τζίμι Κάρτερ.

Ένα από τα πολύ δυνατά σημεία αυτού του βιβλίου είναι η απόφαση του Λους να το οργανώσει ως μια διανοητική και επαγγελματική βιογραφία. Αντί να περιγράψει με ακρίβεια κάθε ανατροπή της ζωής του Μπρεζίνσκι από τη γέννησή του, ο συγγραφέας επικεντρώνεται στις ιδέες και την καριέρα του, και στο πώς τις επηρέασαν τα γεγονότα.

Αυτό δεν σημαίνει ότι το «Zbig» δεν έχει βιογραφικά στοιχεία. Όσοι τις αναζητούν, θα βρουν πολλές ιστορίες για τα χρόνια διαμόρφωσης του Μπρεζίνσκι - οι γονείς του ήταν αριστοκράτες Πολωνοί της εποχής των Αψβούργων, αποκλεισμένοι στο Μόντρεαλ (όπου ο πατέρας του υπηρέτησε ως διπλωμάτης του Μεσοπολέμου) πρώτα από τον φασισμό και στη συνέχεια από τον κομμουνισμό. Ο Λους καλύπτει τους ακαδημαϊκούς θριάμβους του νεαρού Μπρεζίνσκι: Έχοντας φτάσει στον Καναδά ως 10χρονος χωρίς να μιλάει αγγλικά, κέρδισε το κορυφαίο βραβείο του σχολείου του για τα αγγλικά κατά τη διάρκεια του πρώτου έτους του και συνέχισε την ακαδημαϊκή του καριέρα στο πανεπιστήμιο McGill και στη συνέχεια στο Harvard. Λαμβάνουμε επίσης λεπτομέρειες για τις γυναικοκατακτήσεις του στην εφηβεία, τον μακροχρόνιο γάμο του με την πολύ υπομονετική σύζυγό του, τα οικονομικά του προβλήματα, τα διάσημα παιδιά του και ούτω καθεξής. Αλλά τα βιογραφικά στοιχεία υπάρχουν για να εξυπηρετήσουν τη μεγαλύτερη πλοκή, η οποία είναι το πώς και το γιατί η στρατηγική σκέψη του Μπρεζίνσκι αναπτύχθηκε με τον τρόπο που αναπτύχθηκε.

Αυτή η έμφαση λύνει άψογα ένα κεντρικό πρόβλημα που αντιμετωπίζουν όλοι οι βιογράφοι: πώς να μετατρέψουν μια ζωή, με όλη την τυχαιότητα, τις χαοτικές συγκυρίες και τα λάθος ξεκινήματα, σε μια συνεκτική ιστορία.

Είναι ένα ιδιαίτερα χρήσιμο πλαίσιο σε αυτή την περίπτωση, επειδή η ζωή του Μπρεζίνσκι ήταν καταπληκτική, αλλά η κληρονομιά που αφήνει είναι περίπλοκη. Μέρος της αιτίας, όπως το θέτει ο Λους, είναι ότι ενώ ο Μπρεζίνσκι ήταν πάντα βαθιά πιστός στον Κάρτερ, η Ουάσινγκτον είναι μια πόλη γεμάτη φατρίες και ο Μπρεζίνσκι «δεν είχε άλλη φυλή παρά μόνο τη δική του. Δεν ανήκε σε καμία αναγνωρίσιμη σχολή εξωτερικής πολιτικής· ούτε σταθερά γεράκι ούτε περιστέρι. Είχε λίγο χρόνο για ετικέτες όπως «ρεαλιστής» και «ιδεαλιστής»». Άλλαζε συχνά γνώμη και απέφευγε και τα δύο δόγματα και, κατά καιρούς, και τα δύο μεγάλα πολιτικά κόμματα. (Δημοκρατικός σε όλη του τη ζωή, ψήφισε τον Ρίτσαρντ Νίξον το 1972 και υποστήριξε τον Μπους το 1988.) Ενώ έγραφε σταθερά βιβλία και δοκίμια, ήταν στην καλύτερη περίπτωση ένας μέτριος λογοτέχνης, χωρίς την «ποιητική πινελιά ενός [Τζορτζ] Κέναν ή την ανεκδοτική ζωντάνια ενός [Χένρι] Κίσινγκερ».

Ο Μπρεζίνσκι ήταν επίσης ειλικρινής, αφιλτράριστος και συγκρουσιακός, γνωστός για τις αιχμηρές επιθέσεις που μπορούσαν πραγματικά να πληγώσουν. Στοχαζόμενος τη ζωή του θέματός του, ο Λους γράφει, και λίγα λέει, ότι «δεν υπήρξε ποτέ φάση στοχαστικής ανάπαυλας όταν δεν είχε μια εύκολα αναγνωρίσιμη και εξαιρετικά προκλητική ομάδα εχθρών».

Έπειτα, υπήρχε η συνεχής σύνδεση του Μπρεζίνσκι με τον Κίσινγκερ στην κοινή γνώμη. Αυτή η συσχέτιση ήταν πιθανώς αναπόφευκτη, δεδομένων των παράξενων ομοιοτήτων των δύο ανδρών. Και οι δύο ήταν Ευρωπαίοι πρόσφυγες με έντονη προφορά που ανήλθαν στον ακαδημαϊκό χώρο πριν γίνουν σύμβουλοι εθνικής ασφάλειας των ΗΠΑ στο απόγειο του Ψυχρού Πολέμου.

Αλλά ήταν επίσης πολύ διαφορετικοί, με τρόπους που έτειναν να λειτουργούν δημοσίως εις βάρος του του Μπρεζίνσκι. Αν ο ίδιος ήταν ένα αιχμηρό όπλο, ο Κίσινγκερ ήταν το αντίθετο: ευγενικός και γοητευτικός, ιδιοφυής στην χειραγώγηση των μέσων ενημέρωσης και με μια «σφιγγοειδή» ικανότητα να συγκαλύπτει τις δικές του απόψεις, ώστε να διασφαλίζει τη συνεχή πρόσβασή του στην εξουσία. Ενώ οι δύο άνδρες επικοινωνούσαν συχνά και (σχεδόν) πάντα διατηρούσαν εγκάρδιες σχέσεις, ο Λους καταγράφει πώς ο Κίσινγκερ προσπαθούσε σιωπηλά να υπονομεύσει τον αντίπαλό του σχεδόν σε κάθε βήμα.

Πράγματι, δεδομένων των πισώπλατων μαχαιρωμάτων του Κίσινγκερ και της αποστροφής του Μπρεζίνσκι για τις κοινωνικές αβρότητες, είναι αξιοσημείωτο ότι ο Μπρεζίνσκι κατάφερε να φτάσει τόσο μακριά και να έχει τόσο βαθιά επίδραση στην εξωτερική πολιτική των ΗΠΑ. Αυτό που έκανε οφείλεται στη δύναμη του εγκεφάλου του, στην επιμονή του και στην έντονη αίσθηση της αποστολής του, την οποία ο Λους αποδίδει στην «πληγωμένη πολωνικότητά» του και σε μια βαθιά δυσπιστία προς τη Μόσχα.

Ο Μπρεζίνσκι είχε περισσότερο δίκιο παρά άδικο, και σε σχέση με συνεπακόλουθα ζητήματα: πάνω απ' όλα, πώς να καταστρέψει ειρηνικά τη Σοβιετική Ένωση. Η θέση του Λους είναι ότι ο Μπρεζίνσκι ήταν σε θέση να προβλέψει και να ενθαρρύνει αυτό το αποτέλεσμα χάρη στην ευχέρειά του στα πολωνικά και τα ρωσικά (τα οποία άρχισε να σπουδάζει ως έφηβος), στη βαθιά μελέτη του για τον κομμουνιστικό κόσμο, στη λαμπερή εμπιστοσύνη του στις Ηνωμένες Πολιτείες και στις εμπειρίες του. Όπως αφηγείται ο Λους, αυτά τα χαρακτηριστικά τον οδήγησαν στην αντίληψη που οδήγησε την καριέρα του στον Ψυχρό Πόλεμο: ότι το Ανατολικό Μπλοκ δεν ήταν μια μονολιθική οντότητα που έπρεπε να διευκολύνεται από τις Ηνωμένες Πολιτείες - όπως πίστευαν πολλοί μελετητές τότε - αλλά μια διασπασμένη, εθνοτικά ποικιλόμορφη αποικιακή αυτοκρατορία γεμάτη με υποτελείς λαούς που περιφρονούσαν τους Ρώσους ηγεμόνες τους και περίμεναν μια ευκαιρία να στασιάσουν.

Αυτή η αναγνώριση - ότι η ΕΣΣΔ είχε ένα «πρόβλημα εθνικοτήτων» που θα σήμαινε την καταστροφή της - μπορεί να φαίνεται προφανής σήμερα, σε αυτή την εποχή του αναδυόμενου εθνικισμού. Αλλά έρχονταν σε αντίθεση με τη συμβατική σοφία για μεγάλο μέρος της καριέρας του Μπρεζίνσκι. Αυτό δεν τον ενόχλησε ποτέ. Δεν τον ένοιαζε και πολύ τι σκέφτονταν οι άλλοι. Και όταν έγινε ο αρχιτέκτονας της εξωτερικής πολιτικής των ΗΠΑ τον Ιανουάριο του 1977, αυτό του έδωσε ένα όπλο που μπορούσε να χρησιμοποιήσει με θανατηφόρο αποτέλεσμα. Παραδείγματα περιλαμβάνουν την ενθάρρυνση του Κάρτερ να βελτιώσει τους δεσμούς με τα κράτη-δορυφόρους της Μόσχας (ενθαρρύνοντας έτσι σταδιακά την ανεξαρτησία τους), τη χρήση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, τα οποία οι Σοβιετικοί είχαν δεσμευτεί να σέβονται στις Συμφωνίες του Ελσίνκι του 1975, ως μπούρανγκ εναντίον τους, και τη στενή συνεργασία με τον Κάρολ Βοϊτίλα, έναν επίσης Πολωνό εθνικιστή και οξυδερκή γεωπολιτικό παράγοντα που έγινε Πάπας Ιωάννης Παύλος Β' το 1978. (Για χρόνια, η KGB ήταν πεπεισμένη ότι ο Μπρεζίνσκι είχε κανονίσει μόνος του την επιλογή του ως Πάπα.)

Το «Zbig» είναι υπέροχο να το διαβάζει κανείς, γραμμένο με την ίδια απλή, διαυγή πρόζα όπως οι στήλες του Λους. Ο Λους κάνει υπέροχη δουλειά ανακατασκευάζοντας παλιές πολιτικές συζητήσεις σε όλες τις αποχρώσεις τους, ειδικά κατά τη διάρκεια της θητείας του Κάρτερ. Η αναταραχή εκείνης της εποχής - σε τέσσερα χρόνια, οι Ηνωμένες Πολιτείες εξομάλυναν τις σχέσεις με την Κίνα, επέβλεψαν μια ειρηνευτική συμφωνία μεταξύ Ισραήλ και Αιγύπτου, επέστρεψαν τη Διώρυγα του Παναμά, είδαν τους Σοβιετικούς να εισβάλλουν στο Αφγανιστάν, άρχισαν να εξοπλίζουν τους μουτζαχεντίν και έγιναν μάρτυρες της ιρανικής επανάστασης και της επακόλουθης κρίσης των ομήρων - κάνουν αυτό το τμήμα του βιβλίου ιδιαίτερα συναρπαστικό.

Αν έπρεπε να γκρινιάξω, θα προτιμούσα ένα παράθυρο στον ιδιωτικό, βαθύτερο εαυτό του Μπρεζίνσκι, ειδικά δεδομένου ότι ο Λους είχε πρόσβαση σε όλα τα ημερολόγιά του, την αλληλογραφία και άλλα έγγραφα. Αλλά ίσως αυτό ήταν αδύνατο. Όπως επανειλημμένα επισημαίνει ο Λους, ο Μπρεζίνσκι αφιέρωσε εντυπωσιακά λίγο χρόνο στην ενδοσκόπηση. Μπορεί να μην είχε μια προσωπική ζωή άξια μελέτης.

Παρότι αυτή δεν είναι μια εξουσιοδοτημένη βιογραφία, η οικογένεια του Μπρεζίνσκι συνεργάστηκε με τον συγγραφέα και ο Λους αγαπάει απεριόριστα το θέμα του. Αλλά αυτό δεν είναι πρόβλημα... δεν τον εμποδίζει να αντιμετωπίσει με ειλικρίνεια τις ανεπάρκειες του Μπρεζίνσκι (για παράδειγμα, ήταν διαβόητα «σφιχτός» τόσο με τα χρήματα όσο και με τους επαίνους) και τα λάθη του, ειδικά τα κοινά σφάλματα με τον Κάρτερ σε όλα τα θέματα που αφορούν το Ιράν. Επίσης, εμβαθύνει στην επίμονα αμφιλεγόμενη καριέρα του Μπρεζίνσκι - την κατηγορία ότι ήταν κατά του Ισραήλ με έναν τρόπο που θα μπορούσε να αγγίξει τα όρια του αντισημιτισμού. Αλλά το πραγματικό πρόβλημα του Μπρεζίνσκι στο θέμα αυτό φαίνεται ότι ήταν η χοντροκομμένη αδεξιότητα, όχι η προκατάληψη. Όπως δείχνει ο Λους, η οικογένειά του είχε μακρά ιστορία υποστήριξης των Εβραίων στην Πολωνία, και σύμφωνα με τον Έζερ Βάιζμαν, υπουργό Άμυνας του Ισραήλ στα τέλη της δεκαετίας του 1970, ο Κάρτερ και ο Μπρεζίνσκι έκαναν περισσότερα για την ασφάλεια του εβραϊκού κράτους από οποιαδήποτε άλλη αμερικανική κυβέρνηση.

Πολλά γεγονότα σε αυτό το βιβλίο, από τις συγκρούσεις στη Μέση Ανατολή μέχρι τις σχέσεις με τη Μόσχα, συμπίπτουν με τις κρίσεις του σήμερα. Αλλά η εποχή και οι προσωπικότητές της είναι επίσης εντελώς διαφορετικές από τις δικές μας. Ίσως η πιο εντυπωσιακή διαφορά είναι η μακροχρόνια παρουσία ενός τόσο βαθιά μορφωμένου, αφοσιωμένου και αισιόδοξου διανοούμενου στην καρδιά της χάραξης της εξωτερικής πολιτικής των ΗΠΑ. Η μεθοδικότητα του Μπρεζίνσκι και η εμπιστοσύνη του στην πατρίδα του μπορεί να φαίνονται σχεδόν γραφικές με βάση τα σημερινά δεδομένα, αλλά θα μπορούσαμε να χρησιμοποιήσουμε περισσότερα από αυτά τα χαρακτηριστικά και περισσότερους ανθρώπους σαν αυτόν σήμερα.



Ο Jonathan Tepperman είναι αρχισυντάκτης του Catalyst και ανώτερος συνεργάτης στο Ινστιτούτο George W. Bush. Είναι πρώην αρχισυντάκτης του Foreign Policy και διευθύνων σύμβουλος του Foreign Affairs, και συγγραφέας του βιβλίου «The Fix: How Countries Use Crises to Solve the World’s Worst Problems».

Πηγή: The Washington Post

