Γνωρίζοντας την ευρωπαϊκή ιστορία: Η ανοικοδόμηση της Αθήνας στην εποχή του Όθωνα

Η μετατροπή της Αθήνας από μικρό χωριό σε πρωτεύουσα του νέου ελληνικού κράτους δεν ήταν απλώς διοικητική επιλογή, αλλά πράξη με έντονο συμβολικό και πολιτικό φορτίο. Η άφιξη του Όθωνα, η εγκατάσταση των Βαυαρών, η ανέγερση των ανακτόρων και η παρέμβαση της Αμαλίας στον δημόσιο χώρο, συνέθεσαν μια νέα εικόνα εξουσίας και ταυτότητας.

Ο Βασίλης Κουτσαβλής, Πρόεδρος του Σωματείου «Φίλοι Κτήματος Τατοΐου», αφηγείται στον Άρη Πορτοσάλτε πώς η Αθήνα μετατράπηκε σε πρωτεύουσα, αποτυπώνοντας την προσπάθεια του νεαρού κράτους να αποκτήσει ευρωπαϊκή ταυτότητα με ελληνικό πρόσωπο.

