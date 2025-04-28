Ο σκηνοθέτης Μιχαήλ Μαρμαρινός ορίστηκε Καλλιτεχνικός Διευθυντής του Οργανισμού «Ελληνικό Φεστιβάλ».

Βάσει του ιδρυτικού νόμου του Οργανισμού, η θητεία του Καλλιτεχνικού Διευθυντή είναι τριετής.

Ο Μιχαήλ Μαρμαρινός διαδέχεται τη νυν καλλιτεχνική διευθύντρια Κατερίνα Ευαγγελάτου, η οποία αποχωρεί, ύστερα από 6 χρόνια θητείας. Η παράδοση-παραλαβή της Καλλιτεχνικής Διεύθυνσης θα λάβει χώρα με το πέρας της θητείας της Κατερίνας Ευαγγελάτου, στο τέλος Αυγούστου.

Η υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη προέβη στην ακόλουθη δήλωση:

«Το “Ελληνικό Φεστιβάλ”, ο κορυφαίος πολιτιστικός θεσμός, κλείνει φέτος εβδομήντα χρόνια αναντικατάστατης προσφοράς στα καλλιτεχνικά μας πράγματα, έχοντας εδραιωθεί, ως εγχώριο και διεθνές σημείο αναφοράς. Όλα αυτά τα χρόνια, το Ωδείο του Ηρώδου Αττικού και η Επίδαυρος αποτελούν, έναν από τους κύριους διαύλους επαφής, του ελληνικού κοινού με τις κυρίαρχες τάσεις της παγκόσμιας καλλιτεχνικής σκηνής. Για κάθε Ελληνίδα και Έλληνα καλλιτέχνη, η παρουσία τους στο Φεστιβάλ αποτελεί ύψιστη επισφράγιση της πορείας τους. Αυτή η πανηγυρική περίσταση, με την οποία ολοκληρώνεται ένας κύκλος, ενδείκνυται για να περάσει η σκυτάλη από μία καταξιωμένη δημιουργό σε έναν καθόλα άξιο διάδοχο. Αποχαιρετώντας, με θερμές ευχαριστίες για το επί εξαετία έργο της, την Κατερίνα Ευαγγελάτου, παράλληλα, με ιδιαίτερη χαρά, καλωσορίζω στην Καλλιτεχνική Διεύθυνση του “Ελληνικού Φεστιβάλ” τον Μιχαήλ Μαρμαρινό, δημιουργό με διεθνή καταξίωση και προσφορά δεκαετιών στον Πολιτισμό μας. Ο πήχης στο “Ελληνικό Φεστιβάλ” έχει ήδη τεθεί ψηλά. Η Κατερίνα Ευαγγελάτου, στα έξι χρόνια, σε δύο διαδοχικές θητείες, αφήνει έναν θετικότατο απολογισμό: Ένα Φεστιβάλ δραστικά ανανεωμένο, εξωστρεφές και δυναμικό, που στοιχίζει πολλούς νέους φίλους πλάι στο πιστό κοινό του. Την ευχαριστώ θερμά για την άοκνη δουλειά της και την άψογη συνεργασία μας. Της εύχομαι κάθε επιτυχία στα νέα της σχέδια με τα οποία θα αναμετρηθεί. Ο Μιχαήλ Μαρμαρινός δεν χρειάζεται συστάσεις και διαπιστευτήρια. Θεραπεύει με αφοσίωση και διαρκώς ανανεούμενη έμπνευση την Τέχνη, επί τέσσερις δεκαετίες. Γνώστης βαθύς της σκηνικής πράξης, σε διαρκή επικοινωνία με τις τάσεις της σε παγκόσμιο επίπεδο, μας έχει χαρίσει σκηνοθεσίες υψηλότατου επιπέδου αφήνοντας διακριτή προσωπική σφραγίδα στα καλλιτεχνικά μας πράγματα και προσθέτοντας, στην πλούσια εμπειρία του, θέσεις ευθύνης, με πλέον πρόσφατη την απόλυτα επιτυχημένη Καλλιτεχνική Διεύθυνση του “Ελευσίς 2023-Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης”. Έχει όλα τα εχέγγυα για μια γόνιμη θητεία- στην ιδιαίτερα απαιτητική θέση που αναλαμβάνει- για να συμβάλλει στην περαιτέρω εξωστρέφεια του Φεστιβάλ, στο άνοιγμά του, σε ευρύτερα κοινά και πρωτοπόρα ρεύματα. Τον συνοδεύουν οι ευχές όλων μας για επιτυχία».

Ο Υφυπουργός Πολιτισμού Ιάσων Φωτήλας δήλωσε:

«Στο πλαίσιο της επερχόμενης ολοκλήρωσης και της δεύτερης θητείας της Κατερίνας Ευαγγελάτου στη θέση της Καλλιτεχνικής Διευθύντριας του Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου, εκ μέρους του Υπουργείου Πολιτισμού εκφράζουμε τις ευχαριστίες για το γόνιμο έργο που προσέφερε, τόσο στον καλλιτεχνικό προγραμματισμό, όσο και στον εξωστρεφή προσανατολισμό του θεσμού.

Η συνεργασία υπήρξε αποδοτική και συνεπής, γεγονός που υπογραμμίζεται και από την πρόθεσή της να σταθεί στο πλευρό του νέου επικεφαλής του Φεστιβάλ, ώστε να εξασφαλιστεί μια ομαλή μετάβαση.

Ο σκηνοθέτης, δραματουργός και ηθοποιός, Μιχαήλ Μαρμαρινός, είναι ο νέος καλλιτεχνικός διευθυντής του Φεστιβάλ Αθηνών-Επιδαύρου. Η μακρά καλλιτεχνική του διαδρομή και αναγνώριση στην Ελλάδα και διεθνώς, αλλά και το καλλιτεχνικό του όραμα, αποτελούν στοιχεία που θα προσδώσουν στο Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου ακόμα μεγαλύτερο κύρος και παραστάσεις που το κοινό θα αγκαλιάσει με ακόμα μεγαλύτερο ενθουσιασμό.

Ευχαριστούμε την Κατερίνα Ευαγγελάτου για την προσφορά και το έργο της και ευχόμαστε μια γόνιμη και δημιουργική θητεία στον Μιχάλη Μαρμαρινό».

Ποιος είναι ο Μιχαήλ Μαρμαρινός

Ο Μιχαήλ Μαρμαρινός γεννήθηκε στην Αθήνα και σπούδασε Βιολογία, Υποκριτική και Θέατρο. Ως σκηνοθέτης έχει παρουσιάσει έργα του στην Ελλάδα-συμπεριλαμβανομένου του Φεστιβάλ Επιδαύρου- στην Ευρώπη και τη Βόρεια Αμερική, αντλώντας τόσο από το κλασικό και το σύγχρονο ρεπερτόριο, όσο και από λογοτεχνικά κείμενα, όπως και κείμενα συνθέσεως, προϊόντα μιας διαδικασίας που ο ίδιος την έχει διατυπώσει ως «Η σκηνοθεσία ως δραματουργία».

Έχει σκηνοθετήσει παραστάσεις της εταιρείας θεάτρου «Διπλούς Έρως» την οποία ίδρυσε το 1983-1984 και εξελίχθηκε στο «Theseum Ensemble».

Έχει, επίσης, συνεργαστεί, σε βασικούς ρόλους, με καταξιωμένους σκηνοθέτες και, με επιλεκτικές συμμετοχές, σε κινηματογραφικές ταινίες, μεγάλου μήκους. Διδάσκει θέατρο, από το 1994, αρχικά στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου και, από το 2006 έως σήμερα, ως τακτικός καθηγητής στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.

Παράλληλα, έχει διευθύνει εργαστήρια και έχει παρουσιάσει εισηγήσεις σε δεκάδες σεμινάρια, στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

Έργα του έχουν, επανειλημμένως, τιμηθεί με εγχώρια και διεθνή βραβεία, έχοντας αποδέκτης πλείστων διακρίσεων, στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Από το 2006 ως το 2009, χρημάτισε πρόεδρος του Δ.Σ. του Διεθνούς Ινστιτούτου θεάτρου της UNESCO (Ελληνικό Τμήμα), ενώ το 2020 ως 2024 διετέλεσε Γενικός Καλλιτεχνικός Διευθυντής του «Ελευσίς 2023-Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης».

Πηγή: skai.gr

