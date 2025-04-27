Η Έλενα Ξυδιά με το πιάνο της στο Ναυάγιο της Ζακύνθου

Ζάκυνθος, ώρα 7 το πρωί... μια συγκλονιστική εικόνα....

Ένα πιάνο στέκει στην ακτή, με φόντο το ναυάγιο και την απέραντη θάλασσα, σε μια παραλία-σύμβολο παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς.

Σε μια ακτή όπου ο χρόνος μοιάζει να έχει σταματήσει και η φύση έχει σμιλέψει ένα από τα πιο μαγευτικά τοπία του πλανήτη, η Έλενα Ξυδιά αφήνει το πιάνο της να αφηγηθεί μια ιστορία με νότες.

Στο Ναυάγιο της Ζακύνθου, στην παραλία που θεωρείται η ομορφότερη του κόσμου, εκεί όπου το γαλάζιο της θάλασσας συναντά το χρυσό της άμμου και το λευκό των βράχων, η μελωδία χορεύει με τα κύματα και υμνεί την ομορφιά της φύσης.

Αυτή η ξεχωριστή δράση των φορέων της Ζακύνθου στέλνει το δικό της μήνυμα για την προστασία του Ναυαγίου ως μνημείου παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς.

Για πρώτη φορά, ένα πιάνο μεταφέρθηκε σε αυτό το μοναδικό τοπίο, φέρνοντας μαζί του την ευαισθησία της τέχνης.

Η Έλενα Ξυδιά, με τα δάχτυλά της να κινούνται με λεπτότητα πάνω στα πλήκτρα, δημιουργεί μια υπόσχεση για την αιωνιότητα.

Το project αυτό αποτελεί μια κραυγή αγωνίας για την προστασία του περιβάλλοντος και του Ναυαγίου που τόσο έχει πληγεί...

Η κάθε νότα γίνεται ψίθυρος μνήμης και ελπίδας. Το πιάνο συνομιλεί με το ναυάγιο και αφηγούνται μαζί ιστορίες ναυτικών, εραστών, περιηγητών και ντόπιων που έζησαν μες στη σκιά αυτού του ναυαγίου.

Σε μια εποχή όπου η φύση υποφέρει, η μουσική υπενθυμίζει την αξία της ομορφιάς, την ανάγκη για σεβασμό και την υποχρέωση να διαφυλαχθεί αυτός ο παράδεισος για τις επόμενες γενιές.

Η υλοποίηση αυτού του ονειρικού project εγινε με πρωτοβουλία και συμβολή του Δήμου Ζακύνθου καθώς και της εθελοντικής περιβαλλοντικής ομάδας Green Activist Group

"Υλήεσσα", η οποία με σταθερή προσήλωση φροντίζει καθημερινά να διατηρούνται καθαρές οι ακτές του νησιού και, ειδικότερα, η εμβληματική παραλία του Ναυαγίου.

Η δράση τους αποτελεί υπόδειγμα οικολογικής συνείδησης και σεβασμού προς το φυσικό περιβάλλον.

Η Έλενα Ξυδιά, με μια συγκλονιστική ερμηνεία, στέλνει ένα παγκόσμιο μήνυμα ευαισθητοποίησης για την προστασία του περιβάλλοντος.

Το έργο αγκαλιάστηκε με θέρμη από την τοπική κοινωνία.

Το τελικό βίντεο σε σκηνοθεσία του Πασχάλη Μάντη θα είναι έτοιμο μέσα στο Μάιο και δημιουργήθηκε για την προώθηση της πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς της Ζακύνθου, με επίκεντρο την ανάγκη προστασίας του ναυαγίου.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.