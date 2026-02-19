Γνωρίζοντας την ευρωπαϊκή ιστορία: Aπό το Big Bang προς την ιστορία της Ευρώπης – Μέρος Β’

Όσο και αν φαντάζει περίεργο, η πολιτική ζωή κατά τον 19ο αιώνα είχε τα ίδια χαρακτηριστικά με όσα μας εντυπωσιάζουν και σήμερα. Ίντριγκες, δολοπλοκίες, παρασκήνιο, δολοφονίες, ανταγωνισμοί, εγωισμοί γύρω από το παλάτι.

Καθώς η εθνική ιδέα καθορίζει την υπόσταση του νέου ελληνικού κράτους, στη βόρεια Αμερική οικοδομείται ένα νέο έθνος πάνω στις επαναστατικές ιδέες του παλαιού κόσμου.

Στην εκπομπή του Άρη Πορτοσάλτε αναλύουν οι ιστορικοί: Βασίλης Παναγιωτόπουλος, Σπυρίδων Πλουμίδης και Σώτη Τριανταφύλλου.

