Γνωρίζοντας την ευρωπαϊκή ιστορία: Aπό το Big Bang προς την ιστορία της Ευρώπης

Ο ρομαντισμός δίνει ρεύμα στον εθνικισμό, ο οποίος αναδύεται στην Ευρώπη του 19ου αιώνα. Ο πόλεμος ανεξαρτησίας των Ελλήνων συγκροτεί το έθνος-κράτος στο πρότυπο της Γαλλικής Επανάστασης και δίνει το έναυσμα για την ιταλική και γερμανική ενοποίηση. Στην επιστήμη της αρχαιολογίας αναδεικνύεται η ινδοευρωπαϊκή θεωρία περί καταγωγής των γλωσσών.Στην εκπομπή του Άρη Πορτοσάλτε αναλύουν οι καθηγητές: Περικλής Βαλλιάνος και Θόδωρος Γιαννόπουλος.
