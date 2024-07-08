Στην νέα σειρά του ντοκιμαντέρ, «Γνωρίζοντας την ευρωπαϊκή ιστορία: 19ος αιώνας. Η ανθρωπότητα στη σύγχρονη εποχή», που παρουσιάζει ο Άρης Πορτοσάλτε είναι αφιερωμένη στον 19ο αιώνα.

Πώς διαμορφώθηκαν οι πολιτικές ισορροπίες στην Ευρώπη κατά τη διάρκεια του 19ου αιώνα; Πώς οι τεχνολογικές καινοτομίες επηρέασαν τις οικονομικές και κοινωνικές εξελίξεις;

Πώς θεμελιώθηκε το διπλωματικό σύστημα μετά τους Ναπολεόντειους Πολέμους και πώς λειτούργησε έως τις παραμονές του Α΄ Παγκοσμίου Πολέμου;

Ποια ήταν τα συμφέροντα των Μεγάλων Δυνάμεων και πώς αναπτύχθηκαν οι μεταξύ τους ανταγωνισμοί;

Οι καθηγητές Θάνος Βερέμης και Αντώνης Κλάψης συζητούν με τον Άρη Πορτοσάλτε για τη γηραιά ήπειρο στα χρόνια της πρώτης και δεύτερης βιομηχανικής επανάστασης που εισήγαγαν την ανθρωπότητα στη σύγχρονη εποχή.

Στην εκπομπή της Κυριακής 30 Ιουνίου ξεκίνησαν από τα κυριότερα γεγονότα που χαρακτήρισαν τον 18ο αιώνα και επηρέασαν τον 19ο αιώνα. Οι καθηγητές Θάνος Βερέμης και Αντώνης Κλάψης με τον Άρη Πορτοσάλτε αναφέρθηκαν στην αναβίωση του πνεύματος της Γαλλικής επανάστασης, στην Αμερικανική επανάσταση που έχει προηγηθεί και στην Διακήρυξη της Ανεξαρτησίας που αποτελεί ένα σημείο καμπής για την Αμερικανική και την Ευρωπαϊκή ιστορία. Η Ευρώπη, εκείνη την χρονική περίοδο, βρίσκεται στην εποχή του διαφωτισμού και έχει ξεκινήσει η εποχή της βιομηχανικής επανάστασης αλλάζοντας τον τρόπο με τον οποίο οι άνθρωποι προχωρούν στην παραγωγής τους, διαμορφώνοντας νέες οικονομικές, κοινωνικές και πολιτικές σχέσεις. Η ραγδαία αλλαγή στον οικονομικό τομέα θα επηρεάσει άρδην τις πολιτικές εξελίξεις τόσο του 18ου όσο και του 19ου αιώνα.

Ακούστε το ιστορικό ραδιοφωνικό ντοκιμαντέρ «Γνωρίζοντας την ευρωπαϊκή ιστορία» του ΣΚΑΪ 100.3, κάθε Κυριακή στις 9 το πρωί.

Την επιστημονική επιμέλεια της εκπομπής έχουν ο κύριος Θάνος Βερέμης, ομότιμος καθηγητής Πολιτικής Ιστορίας στο Πανεπιστήμιο Αθηνών και ο κύριος Αντώνης Κλάψης καθηγητής Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου.



