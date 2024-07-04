Συνάντηση με τον διευθύνοντα σύμβουλο του Υπερταμείου κ. Γρηγόρη Δημητριάδη και τη διευθύνουσα σύμβουλο της Εταιρείας Ακινήτων Δημοσίου Ηρώ Χατζηγεωργίου, είχε η υπουργός Τουρισμού Όλγας Κεφαλογιάννη, με στόχο να επισπευστεί η διαδικασία αποκατάστασης του Αχιλλείου συγκροτήματος στην Κέρκυρα.

Συμφωνήθηκε όπως γίνουν άμεσα οι απαραίτητες ενέργειες, ώστε να πραγματοποιηθούν με εντατικούς ρυθμούς οι απαραίτητες εργασίες για τη βελτίωση του εξωτερικού περιβάλλοντος χώρου του Αχιλλείου και η συνολική αποκατάσταση των κτιριακών εγκαταστάσεων.

Παράλληλα, το «παλάτι της πριγκίπισσας Σίσι» όπως είναι γνωστό, συμφωνήθηκε να παραμείνει επισκέψιμο για τους επισκέπτες.

Το Αχίλλειο είναι μία από τις γνωστότερες βασιλικές επαύλεις της Ευρώπης και ίσως το σημαντικότερο αξιοθέατο αρχιτεκτόνημα της Κέρκυρας.

Αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της νεότερης ελληνικής και ευρωπαϊκής ιστορίας και ένα από τα γνωστότερα και δημοφιλέστερα ιστορικά αξιοθέατα της χώρας.

Πηγή: skai.gr

