«Είδωλα ραιβά», η ποιητική συλλογή του Περικλή Β. Κατσαούνη

Στην πρώτη του ποιητική συλλογή που αποτελείται από 35 ποιήματα και φέρει τον τίτλο «Είδωλα ραιβά», από τις Εκδόσεις Περισπωμένη, ο Περικλής Β. Κατσαούνης περιδιαβαίνει με ασκημένο λυρικό βήμα και ιδιαίτερη εικονοπλαστική δύναμη όλο το φάσμα της συνείδησης αναζητώντας την προέλευση, τις διαστάσεις και τις συνέπειες των ιδεών και των αισθημάτων.

Ξεκινά από προσωπικά βιώματα, περνά από ιστορικά γεγονότα και φθάνει μέχρι τα όρια φιλοσοφικών ερωτημάτων, όπως η κινητικότητα των φαινομένων και το δράμα της αιωνιότητας, τα ανεκπλήρωτα όνειρα και οι ημιτελείς αποστολές, η επιφανειακότητα της αντιμετώπισης των πραγμάτων, η σχετικότητα του χωροχρόνου, οι εσχατολογικές θεωρίες.

Όπως επισημαίνει στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο Περικλής Β. Κατσαούνης, «Πιστεύω ότι την ποίηση δεν τη γράφεις, σε βρίσκει. Υπάρχει εκεί, υπάρχει παντού και σε αφήνει να την ανακαλύψεις. Παραμερίζεις λίγο την κουρτίνα της κάμαρας, σκάβεις ρηχά το χώμα της αυλής και είναι εκεί οι ιδέες, οι λέξεις, τα όνειρα. Τα γυαλίζεις λίγο στο πουκάμισό σου, όπως το μήλο πριν το δαγκώσεις, και γίνεται ποίηση».

Ο Περικλής Β. Κατσαούνης γεννήθηκε στην Αθήνα το 1968, αλλά κατάγεται από την Τρίπολη, όπου έζησε τα μαθητικά του χρόνια. Σπούδασε στη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών και έκανε τις μεταπτυχιακές του σπουδές στο Πανεπιστήμιο Georgetown των ΗΠΑ. Από το 1992 ασκεί ελεύθερη μαχόμενη δικηγορία ασχολούμενος ιδίως με το Εργατικό Δίκαιο.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

