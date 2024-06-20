Μέγαρο Μουσικής Αθηνών: Οι σημαντικότερες εκδηλώσεις για το 2024–2025

Συναυλίες με διάσημους καλλιτέχνες που έχουν κατακτήσει το ελληνικό κοινό και σπουδαία ονόματα της μουσικής, του χορού και του θεάτρου από τη διεθνή και ελληνική σκηνή περιλαμβάνει, για άλλη μία χρονιά, ο καλλιτεχνικός προγραμματισμός του Μεγάρου Μουσικής Αθηνών για την περίοδο 2024-2025. Η προπώληση για τις εκδηλώσεις Σεπτεμβρίου-Δεκεμβρίου αρχίζει την Τρίτη 10 Σεπτεμβρίου 2024.

Ανάμεσα στους σημαντικούς καλλιτέχνες και τα φημισμένα σύνολα, που θα φιλοξενήσει το Μέγαρο την επόμενη σεζόν, συναντάμε, μεταξύ άλλων, την Royal Philharmonic Orchestra (Βασιλική Φιλαρμονική Ορχήστρα) υπό τον Βασίλι Πετρένκο (13.10.2024), τον Θεόδωρο Κουρεντζή (2 και 3.11.2024), το Netherlands Dans Theater (6-9.11.2024), τον Αρκάντι Βόλοντος (2.12.2024), τον Γιόνας Κάουφμαν (9.2.2025), τον Λεωνίδα Καβάκο και τον Ενρίκο Πάτσε (22.3.2025), την Τζόυς ΝτιΝτονάτο (8.4.2025), τον Ίγκορ Λέβιτ (9.4.2025), και την Ελέν Γκριμώ (24.5.2025).

Το κοινό θα έχει ακόμη την ευκαιρία να απολαύσει στη σκηνή του Μεγάρου καλλιτέχνες που ξεχωρίζουν για τη ριζοσπαστική ματιά τους, όπως η βιολονίστα Πατρίσια Κοπατσίνσκαγια και το Ensemble Resonanz (28.1.2025) αλλά και η ομάδα χορού του Ανζελέν Πρελζοκάζ (13 και 14.4.2025). Επίσης, η αγαπημένη Καμεράτα‒Ορχήστρα των Φίλων της Μουσικής θα παρουσιάσει, το πρώτο τρίμηνο της νέας σεζόν, δύο συναυλίες σε όργανα εποχής (30.11 και 27.12.2024).

Μεγάλοι καλλιτέχνες, ερμηνευτές και μαέστροι

Ο χαρισματικός Θεόδωρος Κουρεντζής και η Ορχήστρα Utopia (2 και 3.11.2024) αποδίδουν με τον δικό τους τρόπο τη Συμφωνία αρ. 5 του Γκούσταβ Μάλερ και ερμηνεύουν σε παγκόσμια πρεμιέρα την πρωτότυπη σύνθεση με τίτλο «Passacaglia» του Τζέυ Σβαρτς που είναι αφιερωμένη στον διεθνή Έλληνα μαέστρο (χορηγός ΑLPHA BANK). Ακόμη, η Πατρίσια Κοπατσίνσκαγια, η διακεκριμένη βιολονίστα που φημίζεται για την έντονη προσωπικότητα, τις ανατρεπτικές ερμηνείες και το ευρύτατο ρεπερτόριό της, συμπράττει με το Ensemble Resonanz (28.1.2025), ένα από τα σημαντικότερα σύνολα μουσικής διεθνώς που ισορροπούν μεταξύ κλασικού και σύγχρονου ρεπερτορίου. Στη συναυλία τους στο Μέγαρο θα ερμηνεύσουν, μεταξύ άλλων, ένα έργο-ανάθεση στον κορυφαίο εκπρόσωπο της σύγχρονης μουσικής Ντάι Φουτζικούρα.

Νέα ταλέντα στο προσκήνιο

Το Μέγαρο Μουσικής Αθηνών συστήνει στο ελληνικό κοινό τον Γιουντσάν Λιμ (13.10.2024), ο οποίος, στην εμφάνισή του στην Αίθουσα Χρήστος Λαμπράκης, συμπράττει με τη Royal Philharmonic Orchestra (Βασιλική Φιλαρμονική Ορχήστρα) υπό τον Βασίλι Πετρένκο. Ο Yunchan Lim κέρδισε τη διεθνή αναγνώριση, όταν ανακηρύχθηκε ο νεαρότερος πιανίστας που απέσπασε το πρώτο βραβείο στον Διεθνή Διαγωνισμό Van Cliburn το 2022, σε ηλικία μόλις 18 ετών. Την επόμενη σεζόν, δίνει επίσης συναυλία στο Μέγαρο ο διεθνώς αναγνωρισμένος βιρτουόζος του πιάνου Μπρους Λιού, νικητής του Διεθνούς Διαγωνισμού «Σοπέν» 2021, πλαισιωμένος από την Amsterdam Sinfonietta (12.4.2025).

Αφιέρωμα στη φωνή

Σημαντικό μέρος του προγράμματος της σεζόν 2024-2025 είναι αφιερωμένο στη φωνή, με προσκεκλημένους, μεταξύ άλλων, δύο διάσημους λυρικούς ερμηνευτές εποχής μας, τον Γιόνας Κάουφμαν (9.2.2025) και την Τζόυς ΝτιΝτονάτο (8.4.2025).

Χορός και σύγχρονη μουσική

Η πολυαγαπημένη ομάδα χορού Netherlands Danse Theater (NDT ΙΙ) επιστρέφει τον Νοέμβριο στο Μέγαρο (6, 7 και 8.11.2024) με τρεις χορογραφίες: το νέο έργο του ανερχόμενου Έλληνα χορογράφου Χρήστου Παπαδόπουλου καθώς και δύο δημιουργίες της Κρύσταλ Πάιτ και του Γίρζι Κύλιαν.

Στο πλαίσιο του Φεστιβάλ της 'Ανοιξης παρουσιάζεται η νέα δημιουργία του Ανζελέν Πρελζοκάζ με τίτλο «Requiem(s)», ένα από τα πιο πρωτοποριακά και συναισθηματικά φορτισμένα έργα του σύγχρονου χορού (13 και 14.4.2025).

Kαμεράτα‒Ορχήστρα των Φίλων της Μουσικής

H Καμεράτα‒Ορχήστρα των Φίλων της Μουσικής έχει προγραμματίσει δύο συναυλίες για το πρώτο τρίμηνο της νέας καλλιτεχνικής περιόδου (30.11 και 27.12.2024). Η συναυλία του Δεκεμβρίου θα είναι αφιερωμένη στη μνήμη και στο όραμα του Χρήστου Λαμπράκη για την πολυσχιδή πολιτιστική δράση του Μεγάρου, στον οποίο οφείλεται η δημιουργία της Καμεράτας. Οι ημερομηνίες για τις συναυλίες του 2025 θα ανακοινωθούν προσεχώς.

Πηγή: skai.gr

