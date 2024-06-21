Γνωρίζοντας την ευρωπαϊκή ιστορία: Ναπολέων Βοναπάρτης

Η σειρά ραδιοφωνικών ντοκιμαντέρ που παρουσιάζει ο Άρης Πορτοσάλτε είναι αφιερωμένη στην ζωή του Ναπολέοντα Βοναπάρτη.

Πρόκειται για μια αμφιλεγόμενη προσωπικότητα που υπήρξε ευφυής στρατηγός, πολιτικός, υπερασπιστής ελευθεριών, μεταρρυθμιστής αλλά και ο στρατηλάτης που αιματοκύλησε ολόκληρη την Ευρώπη.

Στην εκπομπή της Κυριακής 16 Ιουνίου στο τελευταίο μέρος του κύκλου των εκπομπών για τον Ναπολέοντα Βοναπάρτη ήταν καλεσμένος ο δικηγόρος Γιάννης Θεοδωρόπουλος, διπλωματούχος του ινστιτούτου Ανωτάτων Ευρωπαϊκών Σπουδών του Πανεπιστημίου Στρασβούργου και επιστημονικός συνεργάτης στο Πάντειο Πανεπιστήμιο. Η συζήτηση αφορούσε την αποτίμηση της προσωπικότητας του Ναπολέοντα ξεκινώντας με το ερώτημα αν θα μπορούσε να συγκριθεί με τον Αδόλφο Χίτλερ και τον Ιωσήφ Στάλιν. Ο Ναπολέοντας ήταν ένας άνθρωπος του 18ου αιώνα που είχε εμποτιστεί από τους εγκυκλοπαιδιστές, οπαδός του Ρουσσώ και του Βολταίρου και άνθρωπος του Διαφωτισμού. Εκτός από τους πολέμους, έμεινε γνωστός στην ιστορία και για μια σειρά μεταρρυθμίσεων που εφάρμοσε στη Διοίκηση, στην Εκπαίδευση και την Οικονομία στις αρχές του 19ου αιώνα, επηρεάζοντας όλη την Ευρώπη.

Την επιστημονική επιμέλεια έχει ο κύριος Κωνσταντίνος Κολιόπουλος, καθηγητής Διεθνών Σχέσεων και Στρατηγικών Σπουδών στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς.

Μην χάσετε στην επόμενη εκπομπή το νέο κεφάλαιο του ιστορικού ραδιοφωνικού ντοκιμαντέρ «Γνωρίζοντας την ευρωπαϊκή ιστορία» του ΣΚΑΪ 100.3, την Κυριακή 23 Ιουνίου στις 9 το πρωί.

Παρακάτω μπορείτε να ακούσετε αναλυτικά την εκπομπή

Χορηγός ΔΕΗ

Για να βρείτε όλο το αρχείο των εκπομπών πατήστε εδώ

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.