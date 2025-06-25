Το πρόγραμμα της Εθνικής Λυρικής Σκηνής για την καλλιτεχνική περίοδο 2025/26 με το τίτλο «Η όπερα του μέλλοντος από τη μήτρα του παρελθόντος», επιχειρεί μια δυναμική σύνδεση της ιστορικής παρακαταθήκης με τις νέες δημιουργίες.

Η σεζόν περιλαμβάνει νέες παραγωγές, αναβιώσεις έργων, μια συναυλιακή παρουσίαση, 2 διεθνείς περιοδείες και την επιστροφή της ΕΛΣ στο Αρχαίο Θέατρο της Επιδαύρου για πρώτη φορά μετά από 65 χρόνια.

Από την Τζοκόντα σε σκηνοθεσία του Καλλιτεχνικού Διευθυντή της Βασιλικής Όπερας του Λονδίνου Όλιβερ Μίερς και την πολυαναμενόμενη συνεργασία των Γιώργου Κουμεντάκη, Δημήτρη Παπαϊωάννου και Θεόδωρου Κουρεντζή με το Ρέκβιεμ για το τέλος του έρωτα έως την πολύτιμη κληρονομιά του Αλέξη Μινωτή και του Γιάννη Τσαρούχη στη Μήδεια, από τα θρυλικά κοστούμια του Νίκου Γεωργιάδη σε διάλογο με τη νέα σκηνοθεσία του Θέμελη Γλυνάτση στην Άννα Μπολένα έως την πρώτη αυθεντική Κάρμεν του 1875, οι νέες παραγωγές της σεζόν 25/26 έχουν την ορμή του παρόντος και τη φιλοδοξία της αναγνώρισης του μέλλοντος, μέσα από τη δημιουργική επαναπροσέγγιση του παρελθόντος. Ταυτόχρονα, στο πλαίσιο του θεματικού άξονα 25/26, η ΕΛΣ πραγματοποιεί αφιέρωμα στον Νίκο Πετρόπουλο –έναν πολύπλευρο καλλιτέχνη της όπερας, ο οποίος συνεργάζεται με την ΕΛΣ τις τελευταίες πέντε δεκαετίες– με την παρουσίαση δύο εκ των εμβληματικών παραγωγών του, της Τόσκας και της Τραβιάτας.

Το Μπαλέτο της ΕΛΣ θα παρουσιάσει μια νέα Ζιζέλ βασισμένη στην κλασική χορογραφία του Πετιπά, καθώς και τις δύο επιτυχημένες χορογραφίες του Κωνσταντίνου Ρήγου, τη Λίμνη των κύκνων και τη Χρυσή εποχή. Η σεζόν θα ανοίξει τον Σεπτέμβριο με τη συναυλιακή παρουσίαση της Flora mirabilis του Σπυρίδωνος Σαμάρα, ενώ η επίσημη έναρξή της θα πραγματοποιηθεί τον Οκτώβριο με την Τζοκόντα, τη μεγάλη διεθνή συμπαραγωγή της ΕΛΣ με το Πασχαλινό Φεστιβάλ του Ζάλτσμπουργκ και τη Βασιλική Όπερα του Λονδίνου. Το μεγάλο διεθνές γεγονός της φιλοξενίας των Διεθνών Βραβείων της Όπερας θα λάβει χώρα στην Αίθουσα Σταύρος Νιάρχος στις 13 Νοεμβρίου, στρέφοντας τους προβολείς της παγκόσμιας κοινότητας της όπερας στην Αθήνα και την Εθνική Λυρική Σκηνή. Ο Φάλσταφ του Βέρντι στην οργιώδη σκηνοθεσία του Στήβεν Λάνγκριτζ αναβιώνει για έξι παραστάσεις, ενώ το μιούζικαλ για όλη την οικογένεια Ιζαντόρα Ντακ προσκαλεί μικρούς και μεγάλους στην Αίθουσα Σταύρος Νιάρχος για μια διασκεδαστική εισαγωγή στην τέχνη του χορού και της μουσικής.

Στη νέα σεζόν 25/26, η Εθνική Λυρική Σκηνή διοργανώνει για πρώτη φορά δύο διεθνείς περιοδείες, με τη στήριξη του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ): την περιοδεία της Τραβιάτας στην Κίνα τον Σεπτέμβριο και την περιοδεία της Χρυσής εποχής στην Κύπρο τον Σεπτέμβριο και στην Ιταλία τον Οκτώβριο.

Άννα Πιρότσι, Αλεξάντρα Κούρζακ, Γκαέλ Αρκέζ, Μαρίνα Βιόττι, Αλίσα Κολόσοβα, Ανίτα Ρατσβελισβίλι, Ρομπέρτο Αλάνια, Τσαρλς Καστρονόβο, Αρσέν Σογκομονιάν, Αντρέα Καρέ, Μαρσέλο Πουέντε είναι μόνο μερικοί από τους διεθνείς σταρ της όπερας που θα τραγουδήσουν στη Λυρική τη νέα σεζόν συνυπάρχοντας επί σκηνής με κορυφαίους Έλληνες μονωδούς όπως, μεταξύ άλλων, τους Δημήτρη Πλατανιά, Τάση Χριστογιαννόπουλο, Τσέλια Κοστέα, Βασιλική Καραγιάννη, Διονύση Σούρμπη, Νεφέλη Κωτσέλη, Μαριλένα Στριφτόμπολα, Βασίλη Καβάγια, Γιάννη Χριστόπουλο, Πέτρο Μαγουλά, Τάσο Αποστόλου, Δήμητρα Κωτίδου, Νίκο Κοτενίδη, Γιάννη Γιαννίση, καθώς και με την ανερχόμενη υψίφωνο Μαρία Κοσοβίτσα, η οποία θα ντεμπουτάρει στον ρόλο της Άννας Μπολένα.

Στις δημιουργικές ομάδες των παραγωγών της χρονιάς, συναντούμε κορυφαίους καλλιτέχνες όπως τους σκηνογράφους, εικαστικούς, ενδυματολόγους Φίλιπ Φυρχόφερ, Άνμαρι Γουντς, Κέννυ ΜακΛέλλαν, Δημήτρη Παπαϊωάννου, Λουκά Μπάκα, Βασίλη Παπατσαρούχα, Λέσλι Τράβερς, Κλαιρ Μπρέισγουελ, Γιώργο Σεγρεδάκη, Αντουάν Φονταίν, Κριστιάν Λακρουά, Διδώ Γκόγκου, Κωνσταντίνο Ρήγο, Πέτρο Τουλούδη, Daglara, τους χορογράφους-κινησιολόγους Βερόνικα Βιγιάρ, Ελένα Ιγκλέσιας, Λούσυ Μπερτζ, Φώτη Διαμαντόπουλο, Νταν Ο’Νηλ, Βενσάν Σαγέ και τους φωτιστές Ελευθερία Ντεκώ, Φαμπιάνα Πιτσόλι, Στέφανο Δρουσιώτη, Πήτερ Μάμφορντ, Χρήστο Τζιόγκα, Ερβέ Γκαρύ.

Τις παραγωγές θα διευθύνουν κορυφαίοι Έλληνες και ξένοι μαέστροι όπως οι Θεόδωρος Κουρεντζής, Φαμπρίτσιο Βεντούρα, Πάολο Καρινιάνι, Ντέρρικ Ινόεϊ, Φιλίπ Φορζέ, Ζακ Λακόμπ, Ζοζέ Σαλαζάρ, Λουκάς Καρυτινός, Κωνσταντίνος Τερζάκης κ.ά.

Η προπώληση των εισιτηρίων για τις παραγωγές Σεπτεμβρίου – Δεκεμβρίου 2025 θα ξεκινήσει στις 26 Ιουνίου 2025, στις 12.00, από τα Ταμεία της ΕΛΣ και την ticketservices.gr.









