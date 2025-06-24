Γνωρίζοντας την ευρωπαϊκή ιστορία: Η γέννηση της συνταγματικής Ελλάδας

Ο ιστορικός Αντώνης Κλάψης, αναπληρωτής καθηγητής σύγχρονης ελληνικής ιστορίας στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, παρουσιάζει στην εκπομπή του Άρη Πορτοσάλτε τη μετάβαση από το τέλος της οθωνικής μοναρχίας στη δυναστεία του Γεωργίου Α’.
Η Ελλάδα αφήνει πίσω της την εξουσία του «ελέω Θεού» βασιλιά και βαδίζει προς τον κοινοβουλευτισμό: το Σύνταγμα του 1864, η αρχή της δεδηλωμένης και μια νέα πολιτική τάξη κάνουν την εμφάνισή τους.
Η εξουσία κατεβαίνει από τον θρόνο και αρχίζει να περνά στην κάλπη.
