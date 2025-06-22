Με την εντυπωσιακή όπερα Τουραντό του Τζάκομο Πουτσίνι από την Εθνική Λυρική Σκηνή, έκανε πρεμιέρα η φετινή διοργάνωση του Φεστιβάλ Αθηνών - Επιδαύρου, στο Ηρώδειο.

Το ιστορικό θέατρο, στους πρόποδες της Ακρόπολης, φιλοξενεί για τελευταία φορά παραστάσεις πριν «σιγήσει» για τουλάχιστον τρία χρόνια, καθώς πρόκειται να ξεκινήσουν εργασίες αποκατάστασης και συντήρησης.

Το Associated Press περιηγήθηκε στους χώρους του θεάτρου πριν κατεβάσει αυλαία, με την κάμερα να αποτυπώνει εντυπωσιακές εικόνες.

AP Photo/Thanassis Stavrakis

Η φετινή διοργάνωση σηματοδοτεί την 70ή επέτειο του φεστιβάλ, που αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους πολιτιστικούς θεσμούς της χώρας. Το κλείσιμο του θεάτρου, που μετρά πάνω από 18 αιώνες ζωής, θεωρείται πλήγμα για το κοινό που έχει ταυτίσει τα καλοκαίρια του με μοναδικές μουσικές και θεατρικές βραδιές κάτω από τα αστέρια.

AP Photo/Thanassis Stavrakis)

Το Ωδείο του Ηρώδου του Αττικού είναι ένας από τους πιο εμβληματικούς ανοιχτούς χώρους πολιτισμού παγκοσμίως, με διεθνώς αναγνωρισμένη ακουστική και αρχιτεκτονική. Η ανάγκη προστασίας και διατήρησής του επιβάλλει το προσωρινό του κλείσιμο, με την υπόσχεση πως θα επιστρέψει ανανεωμένο.

AP Photo/Thanassis Stavrakis)

AP Photo/Thanassis Stavrakis

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.