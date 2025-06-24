Διμερή συνάντηση εργασίας πραγματοποίησαν, στην Αθήνα, η υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη και ο Ιταλός ομόλογός της Alessandro Giuli, σε συνέχεια των συνομιλιών που είχαν στο περιθώριο της Διάσκεψης της Νάπολης, πριν από δύο περίπου εβδομάδες.

Όπως πληροφορεί ανακοίνωση του ΥΠΠΟ, στις συζητήσεις των δύο υπουργών επιβεβαιώθηκε, για μια ακόμη φορά, η άριστη και δημιουργική συνεργασία της Ελληνικής και της Ιταλικής Δημοκρατίας στον τομέα του πολιτισμού, σε θεσμικό, μουσειακό, αρχαιολογικό και καλλιτεχνικό επίπεδο.

Η Λίνα Μενδώνη υπογράμμισε τον ρόλο Ελλάδας-Ιταλίας ως θεματοφυλάκων του ελληνορωμαϊκού πολιτισμού, τονίζοντας ότι ο δυτικός πολιτισμός θεμελιώθηκε στη σοφία του αρχαίου ελληνικού και ρωμαϊκού κόσμου - γεγονός που πρέπει να αναδειχθεί μέσα από κοινές δράσεις στην Ευρώπη και διεθνώς.

Η συνάντηση ολοκληρώθηκε με την υπογραφή Μνημονίου Συνεννόησης Διμερούς Συνεργασίας για τη συντήρηση αρχαιοτήτων της «Συλλογής Symes» - τον επίλογο μίας πολύχρονης πολύκροτης υπόθεσης αρχαιοκαπηλίας, που είχε αίσιο τέλος, χάρη στην πολυεπίπεδη και αρμονική συνεργασία των δύο χωρών στον τομέα της αντιμετώπισης της παράνομης διακίνησης αρχαιοτήτων.

Ο Alessandro Giuli ανακοίνωσε, επίσης, την επικείμενη επιστροφή στην Ελλάδα 145 αρχαίων ελληνικών νομισμάτων, τα οποία είχαν ανευρεθεί στην Κω, το 1929-1930, και σήμερα φυλάσσονται στο Αρχαιολογικό Μουσείο της Ρώμης.

Ακόμα, επιδοκιμάζοντας την πρόταση της Λίνας Μενδώνη για κοινές δράσεις σε διεθνές επίπεδο, ο Alessandro Giuli αναφέρθηκε στον συναισθηματικό και συμβολικό χαρακτήρα που έχει για εκείνον αυτή η πρώτη επίσκεψή του στην Αθήνα, ως υπουργός Πολιτισμού της Ιταλικής Δημοκρατίας, καθώς είχε ταξιδέψει στο παρελθόν σε όλη την Ελλάδα με οδηγό τον Παυσανία.

Ο υπουργός Alessandro Giuli πρότεινε να αναληφθούν δύο πρωτοβουλίες:

1.Κοινή έκθεση με έργα των Ελληνοϊταλών ζωγράφων Giorgio De Cirico και Alberto Savinio, σε συνδυασμό με τις αρχαιότητες που τους ενέπνευσαν στη δημιουργία της «μεταφυσικής σχολής», και

2. Την από κοινού διοργάνωση Μεσογειακού Φεστιβάλ 'Αυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς, με στόχο την ανάδειξη των λαϊκών παραδόσεων και των πολιτιστικών δεσμών της περιοχής.

Η Λίνα Μενδώνη συμφώνησε και με τις δυο προτάσεις του ομολόγου της, δηλώνοντας πως μια τέτοια πρωτοβουλία είναι η άριστη ευκαιρία για να έρθει στο προσκήνιο η Μεσόγειος, ως κοιτίδα πολιτισμού και διαλόγου.

Παράλληλα, η γενική διευθύντρια της Εθνικής Πινακοθήκης Συραγώ Τσιάρα πρότεινε τη διοργάνωση μιας έκθεσης βασισμένης στον διάλογο, ανάμεσα στον φουτουρισμό και τη μοντέρνα ελληνική δημιουργία, μέσα από τη σύνδεση τριών μορφών -του Filippo Tomaso Marinetti, του Κωνσταντίνου Καβάφη και του Κωνσταντίνου Παρθένη. Ο Alessandro Giuli συμφώνησε ασμένως και πρότεινε η έκθεση να φιλοξενηθεί σε εμβληματικούς χώρους σύγχρονης τέχνης, στη Ρώμη, όπως «το Εθνικό Μουσείο Τέχνης του 21ου αιώνα».

Μία ακόμη πρόταση ανταλλαγής αρχαιολογικών εκθέσεων, στην οποία συμφώνησαν οι δύο υπουργοί, αφορά στις δύο εκθέσεις, μία ελληνική και μία ιταλική, που σήμερα παρουσιάζονται στη Σαντορίνη και στην Πομπηία, αφιερωμένες στις γυναίκες του αρχαίου κόσμου: Τις «Κυκλαδίτισσες: 'Αγνωστες ιστορίες γυναικών των Κυκλάδων» και την έκθεση «Όντας γυναίκα στην Πομπηία» που εκτίθεται στο αρχαιολογικό πάρκο της Πομπηίας. Στόχος είναι η συνέκθεση στην Ελλάδα και την Ιταλία, αλλά η από κοινού περιοδεία τους σε άλλες χώρες.

Ακολούθως, η Λίνα Μενδώνη ξενάγησε τον Ιταλό ομόλογό της στο Μουσείο της Ακρόπολης, παρουσία του γενικού διευθυντή Νίκου Σταμπολίδη. Οι δύο υπουργοί είχαν την ευκαιρία να συζητήσουν εκτενώς το ελληνικό αίτημα της επανένωσης των Γλυπτών του Παρθενώνα στην Αθήνα. Ο Alessandro Giuli πρότεινε να εργαστούν από κοινού, ώστε το Βρετανικό Μουσείο να κάνει αυτό που επιβάλει η ηθική των Μουσείων σήμερα, δηλαδή να επιστρέψει τα Γλυπτά εκεί όπου ανήκουν.

Στη συνέχεια οι δύο υπουργοί συμμετείχαν στην επετειακή τελετή για τα 18 χρόνια του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Δημοσίου Δικαίου που έλαβε χώρα στη Ρωμαϊκή Αγορά, παρουσία του προέδρου της Βουλής Νικήτα Κακλαμάνη. Τέλος, παρακολούθησαν μαζί στο Θέατρο Τέχνης την παράσταση της Μήδειας από τον ιταλικό θίασο Teatro Patologicο, στον οποίο συμμετέχουν άτομα με νοητική αναπηρία.

Πηγή: skai.gr

