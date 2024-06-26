Ένα πολύχρωμο Φεστιβάλ γεννιέται στην Εύβοια

Αυτό το καλοκαίρι ταξιδέψτε στην Κύμη για να ζήσετε μια μοναδική συλλογική εμπειρία στο Φεστιβάλ «Της τέχνης τα ιάματα» που περιλαμβάνει ομιλίες, εργαστήρια και performances. Με το βλέμμα στραμμένο στις ιαματικές διαστάσεις των τεχνών (αφήγηση, φωνή και ομαδικός αυτοσχεδιασμός, χορός, θέατρο) μια ομάδα επίλεκτων ερμηνευτών και διακεκριμένων επιστημόνων συμμετέχουν στο πρώτο Φεστιβάλ που είναι αφιερωμένο στον ανθρωπιστή γιατρό Γεώργιο Παπανικολάου και θα πραγματοποιηθεί στο «μπαλκόνι του Αιγαίου», την Κύμη και τα χωριά Ενορία και Καλημεριάνοι.
Όλες οι δράσεις του Φεστιβάλ μέσα από πολλαπλές επιστημονικές και καλλιτεχνικές προσεγγίσεις θέτουν το ερώτημα: «Μπορούμε να ωφεληθούμε από την παρουσία της τέχνης στη ζωή μας σήμερα;» Mετά το συλλογικό τραύμα της πανδημίας και του εγκλεισμού με την κρίση του Covid 19, η αναζήτηση της σχέσης των παραστατικών τεχνών με την ιατρική και τη θεραπεία είναι εξαιρετικά επίκαιρη και χρήσιμη. Στις μέρες μας η τέχνη επανεκτιμάται πλέον ως κινητήρια δύναμη αλλαγής αλλά και ως μέσο που μπορεί να συμβάλει στην ανθρώπινη αλληλεπίδραση, στην αλληλεγγύη, στον αναστοχασμό, στη σύνδεση με τον άλλο και το περιβάλλον, στην επούλωση των ψυχικών τραυμάτων και γενικότερα στη θεραπευτική πρακτική σε καιρούς δυστοπίας. Σε ένα τέτοιο πλαίσιο η οργάνωση ενός Φεστιβάλ που εξερευνά την ιαματική διάσταση των τεχνών, και μάλιστα εκτός της πρωτεύουσας, με συνδετικό κρίκο τον ευεργέτη της ανθρωπότητας Γεώργιο Παπανικολάου ανταποκρίνεται σε σύγχρονες βαθιές ανάγκες της κοινωνίας, προωθώντας πολιτικές που ενθαρρύνουν την ανάπτυξη δημιουργικών συνεργειών και στοχεύοντας στην προαγωγή της σωματικής και ψυχικής υγείας. Το Φεστιβάλ στοχεύει στην ενίσχυση της συμπερίληψης και να λειτουργήσει ως σύνδεσμος κοινωνικής συνοχής, ενώ απευθύνεται στην τοπική και ευρύτερη κοινωνία, ειδικότερα σε καλλιτέχνες και σε εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων της εκπαίδευσης, φοιτητές, καθώς και σε κάθε ενδιαφερόμενο για τις παραστατικές τέχνες και τον πολιτισμό.
Το Πρόγραμμα
Το Φεστιβάλ ανοίγει στις 21 Ιουλίου με μια επιστημονική ημερίδα που έχει τον τίτλο «Επιτέλεση και θεραπεία» και θα πραγματοποιηθεί στο ιστορικό σπίτι του Παπανικολάου στην Κύμη. Σκοπός: η επανασύστατη του ανθρώπου που έσωσε εκατομμύρια γυναίκες με την επινόηση του τεστ για τον καρκίνο του τραχήλου της μήτρας και τη θέσπιση μιας νέας ιατρικής ειδικότητας, της κυτταρολογίας Συμμετέχουν και συνομιλούν με το κοινό: Αριστείδης Διαμαντής, Θανάσης Δρίτσας, Γιώργος Κιούσης, Γιούλη Κόκκορη, Θοδωρής Ξάνθος, Βασιλική Πετράκη, Ευανθία Στιβανάκη, Αγγελική Τουμπανάκη, Δημήτρης Τσοκάνης.
Στο Πνευματικό Κέντρο της Κοινότητας Ενορίας στις 22 Ιουλίου ο καρδιολόγος Θανάσης Δρίτσας θα μιλήσει με θέμα «Ψυχοκοινωνική καρδιολογία». Την ίδια μέρα στον προαύλιο χώρο του Πνευματικού Κέντρου η Αγνή Στρουμπούλη στην παράσταση «Παθός γιατρός για την μαύρη την αγάπη» θα αφηγηθεί με τον μοναδικό της τρόπο λαϊκά παραμύθια με τη συνοδεία του Σταύρου Παργινού στο βιολοντσέλο.
Στο ανοιχτό θέατρο του Λαογραφικού Μουσείου Κύμης, εκεί που το μάτι χάνεται στο γαλάζιο του πελάγους, παρουσιάζεται ένα ιδιαίτερα στιβαρό πρόγραμμα δύο συναυλιών. Η εκρηκτική Αγγελική Τουμπανάκη στις 23 Ιουλίου στη μουσική παράσταση «For Women», συντροφιά με τέσσερις εκπληκτικούς μουσικούς μοιράζεται τραγούδια και ιστορίες από όλο τον κόσμο με θέμα τη Γυναίκα. Ξεχωριστά πλάσματα, γυναίκες επαναστράτριες και πρωτοπόρες, πειρατίνες και ασυμβίβαστες γίνονται τραγούδια που ενώνουν τις ψυχές μας και αφυπνίζουν το νου μας. Στις 25 Ιουλίου η ομάδα ΚΥΜΗΔΕΣ (Αλίκη Κατσαρού, Χρήστος Καλογερογιάννης, Σταυρούλα Ταβουλάρη, Μάρκος Φιλιάνος, Χρήστος Ψυχογιός) εμπνέεται από το παλιό ελληνικό ρεπερτόριο και παρουσιάζει ένα πρόγραμμα με ρεμπέτικα εμπνευσμένα από τη ναυτική ζωή, καρσιλαμάδες από την Προποντίδα, παραδοσιακά, μικρασιάτικα και ζεϊμπέκικα, χασάπικα και τσιφτετέλια σε συνθέσεις των Βαμβακάρη, Τούντα, Παπάζογλου, Περιστέρη και άλλων μεγάλων δασκάλων της λαϊκής μουσικής.
Τρίτη 23, Τετάρτη 24 Ιουλίου σε ένα σπίτι των Καλημεριάνων σε παράσταση μεταμεσονύχτια και με κοινό είκοσι θεατών ο Ηλίας Κουνέλας και η Nάντια Κατσούρα θα μας ζωντανέψουν τους ήρωες του έργου «Θα έχει τα μάτια σου». Η παράσταση εμπνέεται από το θέατρο γύρω από ένα κρεββάτι και παίχτηκε στην Αθήνα τον χειμώνα που πέρασε με μεγάλη επιτυχία.
Στην πλατεία της Κύμης, στις 24 Ιουλίου τα παιδιά της Κύμης συναντούν την παρέα τού μπερντέ στη λαϊκή δημόσια παράσταση θεάτρου σκιών της ομάδας Οθόνιον Ο Καραγκιόζης γιατρός με τους κορυφαίους παίκτες Άθω Δανέλλη και Νικόλα Τζιβελέκη.
Στο Δημοτικό Σχολείο Καλημεριάνων στις 26 Ιουλίου η Μάρθα Φριντζήλα συναντά τον Τάκη Φαραζή επί σκηνής, για να περιπλανηθούν σε γνωστά και άγνωστα μουσικά τοπία σε μία προσπάθεια «να τινάξουμε από πάνω μας την σκόνη τής καθημερινότητας». Στην περιπλάνησή τους συναντούν μεγάλους συνθέτες και ποιητές, γνωστά, άγνωστα και παραγνωρισμένα τραγούδια, μεγάλους και πολύ μεγάλους έρωτες, επαναστάσεις, αντιστάσεις, ήρωες και θύματα, πάθη και λάθη.
Το πρόγραμμα της συναυλίας περιλαμβάνει τραγούδια από την προσωπική δισκογραφία της Μάρθας Φριντζήλα, τραγούδια Ελλήνων και ξένων συνθετών του 20ου αιώνα, καθώς και παραδοσιακά και «λαϊκά» τραγούδια.
Τέλος, σε όλη της διάρκεια του Φεστιβάλ στο Δημοτικό Σχολείο Καλημεριάνων μια ομάδα βιωματικών εκπαιδευτικών εργαστηρίων πλαισιώνει το πρόγραμμα. Χορός: Δημήτρης Τσοκάνης-Βασιλική Πετράκη. Θέατρο: Μάρθα Φριντζήλα. Φωνή και ομαδικός αυτοσχεδιασμός: Αγγελική Τουμπανάκη. Αφήγηση: Αγνή Στρουμπούλη. Ακόμη στο Σπίτι του Παπανικολάου η Λία Λάμπρου έχει προγραμματίσει εργαστήρι Εκπαιδευτικού Θεάτρου για παιδιά 8-12 ετών-Λία Λάμπρου. Τα αποτελέσματα των εργαστηρίων θα παρουσιαστούν δημόσια στις 27 Ιουλίου προκειμένου να μοιραστούν και να διαχυθούν στην τοπική κοινότητα.
Ο Γεώργιος Παπανικολάου
Ο διάσημος Έλληνας γιατρός Γεώργιος Παπανικολάου (1883-1962), που έχει σώσει εκατομμύρια γυναίκες χάρις στο Τεστ Παπ που ανακάλυψε, γεννιέται και μεγαλώνει στην Κύμη, σε μια εποχή όπου στον δυτικό κόσμο αλλάζει ο τρόπος θεραπευτικής αντιμετώπισης των ασθενών, όταν πλέον σε ένα κλίμα πειραματισμού αναπτύσσονται νέες αντιλήψεις για την υγεία και την ασθένεια, όπου τέχνη και θεραπεία συνδέονται μέσα από καινοτόμες εργασίες πρωτοπόρων γιατρών και καλλιτεχών. Το δράμα αποκτά μια νέα δυναμική, πλέον μπορεί να βρει εφαρμογή στη θεραπευτική πρακτική σε νοσοκομεία και ιδρύματα, αλλά και στη σχολική εκπαίδευση, δημιουργώντας ένα νέο πλαίσιο κατανόησης της τέχνης αφού μπορούσε να λειτουργήσει ως εργαλείο αλλαγής στις ζωές των ανθρώπων.
Η Κύμη
Η αρχοντική Κύμη με τη νεοκλασική αρχιτεκτονική είναι ένας από τους σημαντικότερους προορισμούς στην Κεντρική Εύβοια. Βρίσκεται σε απόσταση 2,5 ωρών από την Αθήνα και είναι η πρωτεύουσα του ομώνυμου Δήμου. Η ιστορία της φθάνει στην αρχαιότητα, όταν ίδρυσε δύο αποικίες στην Αιολίδα, μία στα βόρεια της Σμύρνης και μία στην Κάτω Ιταλία στην Καμπανία μαζί με τους Χαλκιδείς, όπου μεταφέρθηκε και το ελληνικό αλφάβητο και εξελίχθηκε στο λατινικό. Η περιοχή με τους ευγενείς κατοίκους, το εξαιρετικό Λαογραφικό Μουσείο, τα παραδοσιακά πετρόκτιστα χωριά, τους πύργους, τα μοναστήρια και με το δροσερό κλίμα προσφέρεται για εξερεύνηση, αναψυχή και ηρεμία. Ο τόπος συνδυάζει βουνό και θάλασσα, ενώ διακρίνεται για το ιδιαίτερο φυσικό κάλλος με ένα μοναδικό δάσος ελάτων, τα φαράγγια, τα σπήλαια, τις πεντακάθαρες αμμουδιές με τα κρυστάλλινα νερά του Αιγαίου και τους ορεινούς όγκους που κόβουν την ανάσα. Στην περιοχή ο επισκέπτης μπορεί να απολαύσει φρέσκο ψάρι και τοπική παραδοσιακή κουζίνα. Η πρόσβαση στην Κύμη γίνεται μέσω Χαλκίδας ή με το Ferry Boat Ωρωπού-Ερέτριας.
Συμμετοχή: 1) δωρεάν κατόπιν εγγραφής σε ανοιχτές εκδηλώσεις και 2) με οικονομική συμμετοχή στα εργαστήρια και σε τρεις συναυλίες.
Αίτηση συμμετοχής: https://technis-iamata.org/application-form/
Επιστημονική και καλλιτεχνική διεύθυνση: Ιωσήφ Βιβιλάκης
Ιστότοπος: https://technis-iamata.org/
Κρατήσεις θέσεων: https://www.more.com/happenings/tis-texnis-ta-iamata-festibal-stin-kymi/
ΠΑΡΑΓΩΓΗ: «Οθόνιον» - Αστική μη Κερδοσκοπική Εταιρεία, Ηπείρου 28, 10433 Αθήνα.
Πληροφορίες: Μαρία Αθανασίου Τηλ. 697 8226608. Email: othonion@gmail.com
ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Για λόγους ασφαλείας και για την αποφυγή καθυστερήσεων και συνωστισμού, συνιστάται η έγκαιρη προσέλευση πριν από την έναρξη των εκδηλώσεων.
Το Φεστιβάλ είναι υπό την αιγίδα και την υποστήριξη του Δήμου Κύμης-Αλιβερίου, του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και του Υπουργείου Πολιτισμού και πραγματοποιείται με τη συνεργασία των πολιτιστικών συλλόγων Καλημεριάνων και Ενορίας.
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.