«Ευχή και Κατάρα» στο Θέατρο Φλόκα - Αρχαία Ολυμπία

Πιστή στο θερινό πολιτιστικό ραντεβού της, η Σχολή Χορού Ζωή Ανδρίτσου προσφέρει και φέτος σε όλους μας μία μοναδική χοροθεατρική εμπειρία στο Θέατρο Φλόκα - Αρχαία Ολυμπία, τη Δευτέρα 1 Ιουλίου 2024.

«Ευχή και Κατάρα» είναι ο τίτλος της νέας δημιουργίας της πολυτάλαντης Ζωής Ανδρίτσου, η οποία μαζί με τους εκατοντάδες μικρούς και μεγάλους μαθητές της θα φροντίσουν να μας καταπλήξουν και φέτος με μια παράσταση που έρχεται να μας διασκεδάσει, αλλά και να μας προβληματίσει.

Για μία ακόμη φορά, η Ζωή Ανδρίτσου δεν περιορίζεται σε μία συνηθισμένη χορευτική παράσταση, αλλά δημιουργεί ένα ολόκληρο σύμπαν, που μέσα από την μουσική, το χορό, το τραγούδι και το θέατρο ανοίγει νέους δρόμους στη σκέψη μας.

Η ιστορία

Η φετινή της δημιουργία πραγματεύεται το θέμα των προκαταλήψεων.

«Έχετε αναρωτηθεί ποτέ πόσο προκατειλημμένος/η είστε; Έχετε αναλογιστεί πόσο στερεωμένες είναι μέσα σας οι προκαταλήψεις και οι δεισιδαιμονίες με τις οποίες ερχόμαστε όλοι σε επαφή, χωρίς καν να το αντιλαμβανόμαστε, από την πρώτη ημέρα που αποκτούμε συνείδηση της ύπαρξης μας;», μας ρωτάνε οι συντελεστές της παράστασης «Ευχή και Κατάρα».

Και μας καλούν σε ένα λυτρωτικό ταξίδι απαλλαγής από όσα μας κρατούν σαν άγκυρες δεμένους στις προκαταλήψεις μας. Ένα ταξίδι γεμάτο γέλιο, μυστήριο, αγωνία και συγκίνηση! Οδηγοί μας, μια μαύρη γάτα και ένα «καταραμένο» κορίτσι, που θα καταδείξουν πόσο βαθιά ριζωμένες είναι ορισμένες προκαταλήψεις μέσα μας. Και με έναν ανατρεπτικό και παράδοξο τρόπο θα βαλθούν να τις ξεριζώσουν! Θα τα καταφέρουν;

«Ευχή και Κατάρα»!

Μια χοροθεατρική παράσταση που μας ταξιδεύει στον πιο αχαρτογράφητο κόσμο. Στον ανθρώπινο νου!

Η είσοδος είναι ελεύθερη

Πηγή: skai.gr

