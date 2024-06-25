«Όλη η Ελλάδα ένας πολιτισμός 2024»: 70 νέες παραγωγές φιλοξενεί ο θεσμός

Ο επιτυχημένος θεσμός του υπουργείου Πολιτισμού «Όλη η Ελλάδα ένας πολιτισμός», που αναδεικνύει και συνδέει τη σύγχρονη καλλιτεχνική δημιουργία με την πολιτιστική κληρονομιά, επιστρέφει το φετινό καλοκαίρι με ένα πολυσυλλεκτικό πρόγραμμα δράσεων και κεντρικό θεματικό άξονα την έννοια της «Σύγκρουσης», δίνοντας νέα ζωή σε αρχαιολογικούς χώρους, μνημεία και μουσεία σε κάθε γωνιά της Ελλάδας.

Για δύο ολόκληρους μήνες, από την 1η Ιουλίου έως και τις 31 Αυγούστου 2024, το κοινό της περιφέρειας θα έχει την ευκαιρία να απολαύσει ένα πρόγραμμα που αποτελείται από 70 νέες παραγωγές-αναθέσεις του «Όλη η Ελλάδα ένας πολιτισμός» συνολικού προϋπολογισμού 2.5 εκατ. ευρώ- οι οποίες θα φιλοξενηθούν σε 68 αρχαιολογικούς χώρους, μνημεία και μουσεία σε 12 περιφέρειες της Ελλάδας.

Το φετινό πρόγραμμα παρουσίασαν η Υπουργός Πολιτισμού, Λίνα Μενδώνη και ο Καλλιτεχνικός Διευθυντής της Εθνικής Λυρικής Σκηνής, Γιώργος Κουμεντάκης στη σημερινή συνέντευξη Τύπου που πραγματοποιήθηκε στην Εναλλακτική Σκηνή της ΕΛΣ στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταυρός Νιάρχος.

«Νιώθω μεγάλη χαρά και ικανοποίηση που βρισκόμαστε σήμερα εδώ για την πέμπτη διοργάνωση αυτού του προγράμματος που ξεκινήσαμε δειλά μεν, φιλόδοξα δε, την 'Ανοιξη του 2020, όταν εν μέσω της πανδημίας είπαμε ότι δεν μπορούσαμε να έχουμε ένα καλοκαίρι χωρίς σύγχρονη πολιτιστική δημιουργία. Και βεβαίως οι αρχαιολογικοί χώροι ήταν ο ιδανικός τόπος (καθώς ήταν ανοιχτοί και μπορούσαν με τα μέτρα της εποχής εκείνης) να φιλοξενήσουν αυτές τις εκδηλώσεις. 'Αλλωστε η ώσμωση της πολιτιστικής κληρονομιάς με τη σύγχρονή δημιουργία ήταν ένας από τους στόχους τους οποίους είχαμε θέσει ήδη από τις προγραμματικές μας δηλώσεις το 2019. Έτσι σήμερα, είναι η πέμπτη χρονιά που οι αρχαιολογικοί χώροι και οι μουσειακές υποδομές θα "ζωντανέψουν" διαφορετικά απ' ότι στην καθημερινότητά τους μέσα από το πρόγραμμα "Όλη η Ελλάδα ένας πολιτισμός" και από τις πρωτότυπες δημιουργίες οι οποίες έχουν παραχθεί για το συγκεκριμένο θεσμό» ανέφερε η υπουργός Πολιτισμού.

Ο Γιώργος Κουμεντάκης μίλησε για το «πρόγραμμα που έγινε θεσμός» και αναδείχθηκε σε ένα από «τα σημαντικότερα πολιτιστικά γεγονότα της χώρας το οποίο αγκάλιασαν το κοινό της περιφέρειας και οι καλλιτέχνες». Όπως είπε, φέτος το πρόγραμμα καλύπτει ένα ευρύ φάσμα πεδίων καλλιτεχνικής έκφρασης με συνολικά 140 εκδηλώσεις μουσικής (25), θεάτρου (19), παραστάσεων / δράσεων για παιδιά και εφήβους (9), χορού (7), εικαστικών / περφόρμανς (6) και μουσικού θεάτρου (4) και φιλοδοξεί να προσφέρει μια αξέχαστη βιωματική εμπειρία σε αρχαία θέατρα, βυζαντινά μουσεία, κάστρα, φρούρια, ιερές μονές, εκκλησίες, τζαμιά, αρχοντικά και προϊστορικούς οικισμούς.

Επιπλέον, όπως τόνισε ο Γιώργος Κουμεντάκης, ο θεσμός δίνει και φέτος το πολιτιστικό και κοινωνικό στίγμα του στην περιφέρεια, παρέχοντας τη δυνατότητα σε καλλιτέχνες και καλλιτεχνικές ομάδες να δημιουργήσουν έργα πάνω στον θεματικό άξονα της Σύγκρουσης. Επίσης, όπως κάθε χρονιά, έτσι και φέτος δημιουργούνται συνθήκες απασχόλησης για έναν σημαντικό αριθμό εργαζομένων στον Πολιτισμό αλλά και εντόπιων συνεργατών.

Όλη η Ελλάδα ένας πολιτισμός 2024: Σύγκρουση

Η οργάνωση των εκδηλώσεων του θεσμού «Όλη η Ελλάδα ένας πολιτισμός» γύρω από έναν κεντρικό θεματικό άξονα ξεκίνησε το 2022 με το μεγάλο αφιέρωμα στα εκατό χρόνια από τη Μικρασιατική Καταστροφή και συνεχίστηκε το καλοκαίρι του 2023 με θέμα την κλιματική κρίση και τις συντριπτικές συνέπειές της, όχι μόνο στη ζωή μας, αλλά και στο πολιτιστικό απόθεμα, υλικό και άυλο.

Όπως σημείωσε η υπουργός Πολιτισμού, Λίνα Μενδώνη, για το πρόγραμμα του 2024, το Υπουργείο Πολιτισμού προσκάλεσε καλλιτέχνες και καλλιτεχνικές ομάδες να δημιουργήσουν νέα έργα πάνω στη έννοια της Σύγκρουσης, η οποία αρθρώνεται σε τέσσερις επιμέρους θεματικές που διατρέχουν τα πεδία της πολιτικής, οικονομικής, πολιτιστικής και ψυχικής ζωής: Εσωτερική σύγκρουση, Σύγκρουση πολιτισμών, Σύγκρουση συμφερόντων, Σύγκρουση εν καιρώ πολέμου.

Ειδικότερα, οι συμμετέχοντες καλλιτέχνες που εστίασαν στο θέμα «Εσωτερική σύγκρουση» δίνουν φωνή στο ιλιγγιώδες βάθος όπου λαμβάνουν χώρα οι ψυχικοί αγώνες, προάγοντας με τις προτάσεις τους την ενδοσκόπηση και την ανθρώπινη επικοινωνία μέσω της τέχνης.

Στο θέμα «Σύγκρουση πολιτισμών», οι καλλιτέχνες εμβαθύνουν στην πολυπλοκότητα των διαπολιτισμικών αλληλεπιδράσεων, τον συγκερασμό των παραδόσεων και τις διαμάχες και λύσεις που προκύπτουν όταν οι πολιτισμοί διασταυρώνονται και αλληλοεπηρεάζονται.

Στη «Σύγκρουση συμφερόντων» οι συμμετέχοντες καλλιτέχνες εξερευνούν την πολυπλοκότητα της διαδικασίας της λήψης αποφάσεων, τις δυναμικές της εξουσίας και τα ηθικά και δεοντολογικά διλήμματα που μπορεί να αναδυθούν σε διάφορους τομείς, συμπεριλαμβανομένων του οικονομικού και του πολιτικού.

Τέλος, το θέμα «Σύγκρουση εν καιρώ πολέμου» παρείχε στους καλλιτέχνες έναν σπαρακτικό καμβά για να διερευνήσουν τα κατεξοχήν ανθρώπινα βιώματα του θάρρους, της θυσίας, της απώλειας και της ανθεκτικότητας.

Στα έργα τους, οι καλλιτέχνες διερευνούν τον βαθύ και διαρκή αντίκτυπο των πολεμικών συγκρούσεων, προάγοντας την κατανόηση και την ενσυναίσθηση για τα άτομα και τις κοινότητες που πλήττονται από τις πολεμικές αναταραχές.

Οι προτάσεις του προγράμματος 2024 επιλέχθηκαν από την ειδική επιτροπή του υπουργείου Πολιτισμού, μετά από ανοιχτή πρόσκληση, μέσω της ηλεκτρονικής πύλης του ΥΠΠΟ στο drasis.culture.gr, και προσανατολίζονται, σύμφωνα με τη φιλοσοφία του θεσμού, προς καινοτόμες και υβριδικές φόρμες που γεννιούνται από το διαλεκτικό συνταίριασμα περισσότερων μορφών τέχνης ανά εκδήλωση.

Οι παραγωγές αναπτύχθηκαν από προτάσεις πρωτότυπης δημιουργίας που κατέθεσαν οι καλλιτεχνικές ομάδες. Η επιτροπή αξιολόγησης των προτάσεων, σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες του ΥΠΠΟ, επέλεξε τους αρχαιολογικούς χώρους παρουσίασης των παραγωγών σε συνολικά 12 περιφέρειες της Ελλάδας.

Δεκατρείς νέοι αρχαιολογικοί χώροι, μνημεία και μουσεία

Δεκατρείς νέοι χώροι εντάσσονται στον ήδη πλούσιο κατάλογο των συνολικά 68 αρχαιολογικών χώρων, μνημείων και μουσείων που φιλοξενούν τις εκδηλώσεις του προγράμματος των εκδηλώσεων και δράσεων του 2024 του θεσμού «Όλη η Ελλάδα ένας πολιτισμός». Ανάμεσά τους, το μυθικό Ανάκτορο του Νέστορος στην Πύλο, το αποκατεστημένο αρχοντικό Ταβανιώτη στη Μαρώνεια, αντιπροσωπευτικό δείγμα της οικιστικής αρχιτεκτονικής της Δυτικής Θράκης, η Ιερά Μονή Ουρσουλινών στα Λουτρά της Τήνου που ιδρύθηκε το 1862, το διώροφο ανακαινισμένο Κονάκι Προδρόμου στην Καρδίτσα, ένα από τα πιο αντιπροσωπευτικά δείγματα τσιφλικόσπιτου του κάμπου της Δυτικής Θεσσαλίας, ο προϊστορικός οικισμός της Μύρινας στη Λήμνο και το επιβλητικό Φρούριο Καζάρμα στη Σητεία που δεσπόζει ψηλά πάνω από την πόλη.

Νέα ταυτότητα

Τη φετινή χρονιά, ο θεσμός του ΥΠΠΟ αποκτά νέα ταυτότητα, η οποία βασίστηκε στη χρήση συμβόλων του κλασικού πολιτισμού.

Ο νέος λογότυπος του θεσμού είναι εμπνευσμένος από τον αρχαίο κίονα, ενώ η λιτή και μοντέρνα σχεδίασή του παρουσιάζει τον κίονα σε μισό σχήμα, δημιουργώντας έναν σύνδεσµο µεταξύ της αρχαίας κληρονοµιάς και του σύγχρονου κόσµου µε έµµεσες αναφορές στον Γιάννη Μόραλη.

Με τη συνδρομή του Ταμείου Ανάκαμψης, ο θεσμός αποκτά και τον δικό του σύγχρονο ιστότοπο (www.allofgreeceoneculture.gr), ο οποίος είναι συμβατός με όλες τις κινητές συσκευές. Οι χρήστες µπορούν εύκολα να πλοηγηθούν στον ιστότοπο, να ενημερωθούν για το πλήρες πρόγραμμα των εκδηλώσεων και για την κάθε παραγωγή ξεχωριστά, να προκρατήσουν θέσεις για τις παραστάσεις, καθώς και να ενημερωθούν για τους αρχαιολογικούς χώρους που φιλοξενούν τις εκδηλώσεις.

Όλες οι εκδηλώσεις προσφέρονται δωρεάν από το ΥΠΠΟ.

Οι προκρατήσεις θέσεων για τις εκδηλώσεις από 1 έως και 14 Ιουλίου ξεκινούν σήμερα, Τρίτη 25/6 μέσω της νέας ιστοσελίδας του θεσμού: www.allofgreeceoneculture.gr

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

