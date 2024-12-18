Μία άγνωστη στο ευρύ κοινό αρχαία πόλη «ταξίδεψε» από την καρδιά της Μακεδονίας στην ελληνική πρωτεύουσα, για να «συστηθεί» στο κοινό της Αθήνας και να το καλέσει να την ανακαλύψει.

Η Ευρωπός, ένα σημαντικό αστικό κέντρο της αρχαίας Βοττιαίας, που βρίσκεται 18 χιλιόμετρα από την Πέλλα, ανάμεσα στον Αξιό και τη Γουμένισσα, παρουσιάστηκε στο Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο, όπου φιλοξενείται ο εκθεσιακός σταθμός «Ευρωπαίων η Πόλις».

Πρόκειται για μια ιδιαίτερη εκθεσιακή αφήγηση, που αποτελείται από πέντε ενότητες. Μέσα από αυτές, φωτίζονται πτυχές της ζωής των πολιτών της Ευρωπού, των πρώτων ανθρώπων που αποκαλούνται Ευρωπαίοι, σύμφωνα με επιγραφικές μαρτυρίες. Παρουσιάζονται επίσης δεκαεπτά πρωτότυπα εκθέματα, τα οποία πλαισιώνονται από πλούσιο φωτογραφικό και οπτικοακουστικό υλικό, το οποίο περιλαμβάνει μεταξύ άλλων και δύο ταινίες μικρού μήκους, μία για την αρχαία πόλη και τον αρχαιολογικό χώρο και μία βιογραφική για τον Σέλευκο τον Α’, ενός εκ των σπουδαιοτέρων διαδόχων του Μεγάλου Αλεξάνδρου, του οποίου γενέτειρα ήταν η Ευρωπός.

Η έκθεση θα παραμείνει στο Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο έως τις 16 Μαρτίου 2025, ενώ την τελετή εγκαινίων που πραγματοποιήθηκε την περασμένη Παρασκευή, προλόγισε η υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη. Για την έκθεση μίλησαν επίσης η γενική διευθύντρια του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου Άννα Βασιλική Καραπαναγιώτη και η προϊσταμένη της Εφορείας Αρχαιοτήτων Κιλκίς και αν. Προϊσταμένη της Εφορείας Αρχαιοτήτων Ημαθίας Γεωργία Στρατούλη. Χαιρετισμό απηύθυναν ο β’ αντιπρόεδρος της Βουλής των Ελλήνων Γιώργος Γεωργαντάς και -εκ μέρους του Δήμου Παιονίας, ο Αντιδήμαρχος Πολιτισμού Κύρος Καλαβάζης.

Ακολούθησε συναυλία αρχαίας λύρας, ευγενική χορηγία του SEIKILO Ancient World Music, με τους μουσικούς Θεόδωρο Κουμαρτζή και Θανάση Κλεόπα, ενώ στη συνέχεια, πραγματοποιήθηκε ξενάγηση του πλήθους κόσμου που έδωσε το παρών στα εγκαίνια, από την κ. Στρατούλη.

