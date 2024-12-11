Ξεναγήσεις στην έκθεση «Οι αρχαίοι πολιτισμοί της Basilicata. Θησαυροί που έρχονται στο φως», διασκεδαστικά προγράμματα για παιδιά, μουσικές εκδηλώσεις στο ισόγειο του Μουσείου, μοναδικά δώρα στο κατάστημα και γιορτινά πιάτα στο εστιατόριο, μας περιμένουν φέτος τα Χριστούγεννα στο Μουσείο Ακρόπολης.

Ακολουθούν οι εορταστικές δράσεις του Μουσείου Ακρόπολης, σύμφωνα με την ανακοίνωσή του:

Ξεναγήσεις στην έκθεση «Οι αρχαίοι πολιτισμοί της Basilicata. Θησαυροί που έρχονται στο φως»

Το Μουσείο μας προσκαλεί στην έκθεση «Οι αρχαίοι πολιτισμοί της Basilicata. Θησαυροί που έρχονται στο φως» στην Αίθουσα των Περιοδικών του Εκθέσεων. Παρακολουθήστε μία από τις εβδομαδιαίες ξεναγήσεις από τους αρχαιολόγους του Μουσείου και γνωρίστε την άγνωστη ομορφιά των πολιτισμών που συνάντησαν οι αρχαίοι Έλληνες από την Πελοπόννησο και τη νησιωτική Ελλάδα στα μεγάλα ταξίδια τους για εγκατάσταση στη γη της Ιταλίας και της Σικελίας, κυρίως στο μέρος αυτό που ονομάστηκε αργότερα Μεγάλη Ελλάδα. Ντυμένοι με χαλκό, χρυσό, ασήμι και κεχριμπάρι, οι άνθρωποι της αρχαίας Οινωτρίας, της σημερινής Basilicata, συστήνονται στο κοινό. Περισσότερες πληροφορίες για τη συμμετοχή σας στις ξεναγήσεις θα βρείτε εδώ https://www.theacropolismuseum.gr/thematikes-paroysiaseis/oi-arhaioi-politismoi-tis-basilicata

Επιπρόσθετα, το Μουσείο προσφέρει μια ακουστική ξενάγηση μέσω QR code για μια ανεξάρτητη επίσκεψη στο χώρο της έκθεσης.

Η έκθεση διαρκεί έως τις 26 Ιανουαρίου 2025 και η είσοδος είναι ελεύθερη. Διαβάστε περισσότερα για την έκθεση «Οι αρχαίοι πολιτισμοί της Basilicata. Θησαυροί που έρχονται στο φως» εδώ: https://www.theacropolismuseum.gr/periodikes-ektheseis/oi-arhaioi-politismoi-tis-basilicata



Εορταστικά προγράμματα για παιδιά:

«Παιχνίδια με … παρελθόν»

Φέτος τα Χριστούγεννα το Μουσείο προσκαλεί τους μικρούς του φίλους να ανακαλύψουν τα παιχνίδια της αρχαιότητας και να διασκεδάσουν! Μικροσκοπικά πήλινα αγγεία, κούκλες, αλογάκια με ρόδες, σβούρες, και άλλα πολλά τους περιμένουν στο «Μουσείο της Ανασκαφής». Μαζί με τους αρχαιολόγους θα ταξιδέψουν με τη φαντασία τους στο παρελθόν, στους δρόμους, στις αυλές και στα σπίτια μιας αρχαίας γειτονιάς, όπου κάποτε αντηχούσαν φωνές παιδιών που γελούσαν, έκλαιγαν, τσακώνονταν, συμφιλιώνονταν, μα πάνω απ' όλα… έπαιζαν! Μετά το μαγικό ταξίδι στον χρόνο, τα παιδιά θα οδηγηθούν στην Παιδική Γωνιά στον 2ο όροφο του Μουσείου, όπου θα αγγίξουν αντίγραφα των αρχαίων παιχνιδιών και θα κατασκευάσουν παρόμοια παιχνίδια, παίρνοντας μαζί τους ένα πολύτιμο αναμνηστικό από αυτή την εμπειρία.

Αν έχετε παιδιά ηλικίας 6 έως 12 ετών, το Μουσείο Ακρόπολης σας περιμένει την Παρασκευή 27/12 και τη Δευτέρα 30/12, στις 10:30 π.μ. και στις 12:30 μ.μ. Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε εδώ https://www.theacropolismuseum.gr/oikogeneiaka-programmata/paihnidia-me-parelthon

«Μύθοι ψηλά στον ουρανό»

Η Παιδική Γωνιά (https://www.theacropolismuseum.gr/paidia-kai-oikogeneies/paidiki-gonia) του Μουσείου γεμίζει με τη λάμψη των αστεριών! Ντύνεται γιορτινά και σας περιμένει σε ένα ταξίδι στα μονοπάτια του έναστρου ουρανού. Οι αρχαιολόγοι του Μουσείου αφηγούνται, με τη συνοδεία μελωδικών ήχων, μύθους για θεούς, ήρωες και ξεχωριστούς ανθρώπους που μεταμορφώθηκαν σε φωτεινά σημεία στον ουρανό. Το Μουσείο μας προσκαλεί να ακούσουμε τις φανταστικές ιστορίες από τον μαγικό κόσμο των αστερισμών, να τραγουδήσουμε, να ζωγραφίσουμε τα δικά μας αστέρια και να κάνουμε τις πιο όμορφες ευχές!

Αν έχετε παιδιά ηλικίας 3 έως 5 ετών, το Μουσείο σας περιμένει το Σάββατο 28/12 και την Κυριακή 29/12, στις 10:30 π.μ. και στις 12:30 μ.μ. Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε εδώ https://www.theacropolismuseum.gr/oikogeneiaka-programmata/mythoi-psila-ston-oyrano



Μουσική διάθεση στο ισόγειο του Μουσείου

Κυριακή 22 Δεκεμβρίου, στις 12 το μεσημέρι

Την Κυριακή 22 Δεκεμβρίου στις 12 το μεσημέρι οι μαθητές και οι μαθήτριες του Πειραματικού Μουσικού Γυμνασίου - Λυκείου Παλλήνης θα προσφέρουν στους επισκέπτες του Μουσείου ένα χριστουγεννιάτικο μουσικό ταξίδι. Τα Μουσικά Σύνολα της «Μεικτής Χορωδίας» και της «Ορχήστρας Δωματίου», υπό τη διεύθυνση των εκπαιδευτικών Ιωάννη Κοντίτση και Χρίστου Μητσάκη αντίστοιχα, θα παρουσιάσουν:

* το «Concerto Grosso Op.6 Nr.8» (Των Χριστουγέννων) του Arcangelo Corelli

* αποσπάσματα από τα «Οχτώ Δωδεκανησιακά» και τα «Οχτώ Μικρασιάτικα τραγούδια» του Γιάννη Κωνσταντινίδη

* παραδοσιακά κάλαντα της Προποντίδας

* το «Hallelujah» από το ορατόριο «Μεσσίας» του George Frideric Handel

Οργάνωση εκδήλωσης: Αλέξανδρος Γαλανόπουλος, Διευθυντής Πειραματικού Μουσικού Γυμνασίου Παλλήνης και Ιωάννης Λυμπέρης, Διευθυντής Μουσικού Λυκείου Παλλήνης.



Δευτέρα 23 Δεκεμβρίου, στις 12:30 μ.μ.

Τη Δευτέρα 23 Δεκεμβρίου, στις 12:30 μ.μ., το Μουσείο θα υποδεχθεί τον Όμιλο Βρακοφόρων Κρήτης για παραδοσιακούς κρητικούς χορούς και κάλαντα, υπό την διεύθυνση του Γιάννη Πετράκη.

Σάββατο 28 Δεκεμβρίου, στις 12 το μεσημέρι

Το Σάββατο 28 Δεκεμβρίου, στις 12 το μεσημέρι, το Μουσείο θα προσφέρει στους επισκέπτες του μία συναυλία με γνωστές χριστουγεννιάτικες μελωδίες από το ιστορικό μουσικό σχήμα της Μπάντας της Πολεμικής Αεροπορίας, υπό τη διεύθυνση του Επισμηναγού (ΜΣ) Αλέξανδρου Λιτσαρδόπουλου. Ερμηνεύουν: Σοφία Ζώβα (σοπράνο) και Άγγελος Μουσίκας (βαρύτονος).

Δευτέρα 30 Δεκεμβρίου, στις 12 το μεσημέρι

Για το κλείσιμο του έτους, τη Δευτέρα 30 Δεκεμβρίου, στις 12 το μεσημέρι, το Μουσείο θα φιλοξενήσει τους μαθητές του Συνόλου Jazz του Μουσικού Γυμνασίου - Λυκείου Αθηνών, οι οποίοι θα παίξουν αναγνωρίσιμες εορταστικές jazz συνθέσεις, υπό την επιμέλεια των δασκάλων τους, Νίκου Κορδέλη και Δημήτρη Βερδίνογλου. Παρότι αριθμεί λίγα χρόνια λειτουργίας, το Μουσικό Σχολείο Αθηνών συμμετέχει σε δράσεις που εκτείνονται σε ένα μεγάλο εύρος μουσικών εκδηλώσεων και η συναυλία αυτή παρουσιάζει ένα χαρακτηριστικό δείγμα από την σπουδαία δουλειά που γεννιέται μέσα στα Μουσικά Σχολεία.



Στο εστιατόριο του Μουσείου με θέα στην Ακρόπολη

Κάθε Παρασκευή και Σάββατο βράδυ μπορείτε να απολαύσετε ένα εορταστικό δείπνο με θέα στη φωτισμένη Ακρόπολη έως τα μεσάνυχτα (τηλεφωνικές κρατήσεις εστιατορίου: 210 9000915). Τις υπόλοιπες ημέρες και ώρες μπορείτε να συνδυάσετε την επίσκεψή σας με καφέ, γλυκό και τις γιορτινές μουσικές εκδηλώσεις στο ισόγειο του Μουσείου.



Εορταστικά δώρα στο πωλητήριο

Πριν φύγετε από το Μουσείο, μπορείτε να επισκεφτείτε το κατάστημα του ισογείου όπου θα βρείτε τον κατάλογο της έκθεσης «Οι αρχαίοι πολιτισμοί της Basilicata. Θησαυροί που έρχονται στο φως», διαθέσιμο σε ελληνικά, αγγλικά και ιταλικά, αλλά και διακοσμητικά αντικείμενα για τα χριστουγεννιάτικα δώρα σας.

Ανάμεσά τους είναι το γούρι του Μουσείου για το 2025, εμπνευσμένο από το ομοίωμα σκάλας του 6ου αι. π.Χ. που βρέθηκε στο ιερό της Νύμφης του Γάμου. Η σκάλα ίσως συνδέεται με την Αφροδίτη Ουρανία, θεά προστάτιδα του γάμου, ή με την αθηναϊκή γιορτή των Αδωνίων, και δηλώνει τον κύκλο της ζωής.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.