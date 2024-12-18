Χριστούγεννα με τη Συμφωνική Ορχήστρα Δήμου Θεσσαλονίκης

Στη μαγεία της κλασικής μουσικής και στο πνεύμα των Χριστουγέννων θα μας μεταφέρει για μία ακόμη χρονιά η Συμφωνική Ορχήστρα του Δήμου Θεσσαλονίκης στη χριστουγεννιάτικη συναυλία που θα δώσει το Σάββατο 21 Δεκεμβρίου 2024 και ώρα 20:30, στην Αίθουσα Τελετών του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

Η συναυλία περιλαμβάνει το Concerto grosso αρ. 8 «Για τη Νύχτα των Χριστουγέννων» του Corelli, αφιερωμένο στη γιορτή των Χριστουγέννων και το «Gloria» σε Ρε μείζονα (RV 589) του Vivaldi, ένα από τα πιο λαμπρά, χαρούμενα και δοξαστικά χορωδιακά έργα του.

Είσοδος ελεύθερη - Ώρα προσέλευσης κοινού 20:00.

Μουσική Διεύθυνση

Χάρης Ηλιάδης

Σολίστ

Μαίρη Γιαννίκη (σοπράνο)

Ζωή Κατσάρα (σοπράνο)

Έμιλυ Γκέκα (άλτο)

Νεφέλη Ηράντου (άλτο)

Συμμετέχει

Η Χορωδία του Ιερού Ναού Κυρίλλου και Μεθοδίου

Διδασκαλία χορωδίας

Μαρία Έμμα Μελιγκοπούλου

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Α’ ΜΕΡΟΣ

Α. Corelli: Concerto grosso αρ. 8 «Για τη Νύχτα των Χριστουγέννων»,

σε σολ ελάσσονα

- Vivace - Grave

- Allegro

- Adagio – Allegro - Adagio

- Vivace

- Allegro

- Pastorale

Β’ ΜΕΡΟΣ

Α. Vivaldi: Gloria σε Ρε μείζονα, RV 589

1. Gloria in excelsis Deo

2. Et in terra pax

3. Laudamus te

4. Gratias agimus tibi,propter magnam gloria

5. Domine Deus

6. Domine,Fili unigenite

7. Domine Deus,Agnus Dei

8. Qui tollis peccata mundi

9. Qui sedes ad dexteram Patris

10. Quoniam tu solus sanctus

11. Cum Sancto Spiritu

