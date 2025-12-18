Λογαριασμός
ΔΟΜΗ ΑΡΣΙΣ στη Μακρινίτσα: Ενα προσωρινό σπίτι, μια νέα αρχή

Η κάμερα του «Όπου Υπάρχει Ελλάδα» στον ΣΚΑΪ επισκέφτηκε τη ΔΟΜΗ ΑΡΣΙΣ στη Μακρινίτσα, κατέγραψε την καθημερινότητα και συνομίλησε με τους φιλοξενούμενους

ΔΟΜΗ ΑΡΣΙΣ στη Μακρινίτσα

Η δομή της ΑΡΣΙΣ στη Μακρινίτσα αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα σημεία φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων στη Μαγνησία, προσφέροντας ασφάλεια, εκπαίδευση και μια σταθερή καθημερινότητα σε παιδιά που έχουν βρεθεί μόνα τους μακριά από την πατρίδα τους.

Σε ένα περιβάλλον ζεστό και προστατευμένο, οι φιλοξενούμενοι συμμετέχουν σε δραστηριότητες, πηγαίνουν σχολείο και λαμβάνουν συστηματική ψυχοκοινωνική υποστήριξη από ειδικούς. Η λειτουργία της δομής δεν καλύπτει μόνο τις βασικές ανάγκες τους, αλλά δημιουργεί τις συνθήκες για να χτίσουν σχέσεις εμπιστοσύνης και να οραματιστούν το μέλλον τους με μεγαλύτερη σιγουριά.

Η κάμερα του «Όπου Υπάρχει Ελλάδα» στον ΣΚΑΪ επισκέφτηκε τη δομή, κατέγραψε την καθημερινότητα και συνομίλησε με τους φιλοξενούμενους.

