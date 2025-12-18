Μια μουσική παράσταση αφιερωμένη στον Γιώργο Κατσαρό

Ο αιωνόβιος τραγουδιστής, κιθαρίστας και συνθέτης Γιώργος Κατσαρός, κατά κοινή ομολογία, παίζοντας κιθάρα έδινε την εντύπωση πως παίζουν δυο άτομα ταυτόχρονα. Μέσα στην απλότητα του, την αυτοδίδακτη ελευθερία του και το Αμοργιανό του πνεύμα που δεν έχασε ποτέ όσα χρόνια και αν έζησε μακριά από τον τόπο του, ανέπτυξε ένα απολύτως προσωπικό στυλ που τον έκανε περιζήτητο σε όλο τον κόσμο, που γύρισε στη μεγάλη ζωή του.

Κιθαρίστας και συνθέτης, ο Γιώργος Κατσαρός ερμήνευσε τραγούδια δικά του, παραδοσιακά αλλά και άλλων γνωστών συνθετών της εποχής. Ρεμπέτικα και ελαφρά τραγούδια με έναν ήχο επηρεασμένο από την Αμοργό, τη Μικρασία, το Αθηναϊκό παλάτι, τους τεκέδες του Πειραιά, τους μετανάστες και τα μπλούζ της Αμερικής.

Ο μελετητής του ρεμπέτικου Παναγιώτης Κουνάδης μάς έκανε το δώρο να τον ανακαλύψει, να τον συναντήσει, να του πάρει συνεντεύξεις και να μας αποκαλύψει τον μύθο του.

Σοφία Ευκλείδου: Τσέλο fx, Τραγούδι

Λεονάρδος Μπατής: Κλαρίνο, Κιθάρα, fx, Τραγούδι

«Τι θα κάνουμε βρε φίλοι», Γιώργος Θεολογίτης Κατσαρός (1888-1997). Ο Κοσμοπολίτης Ρεμπέτης.

19 Δεκεμβρίου 2025, στις 9 μ.μ.

ΠΛΥΦΑ, Κορυτσάς 39 Βοτανικός

Διάρκεια: 80' (χωρίς διάλειμμα)

Τιμές εισιτηρίων: 10€ Προπώληση, 12€ Ταμείο.

