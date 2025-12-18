Ορχήστρα Γιόχαν Στράους: Eλληνικά κάλαντα με μπουζούκι

Συνοδεία 400 μουσικών, ο διάσημος Αντρέ Ριέ, ο διευθυντής της ορχήστρας Γιόχαν Στράους, παρουσίασε σε συναυλία με χιλιάδες θεατές, τα ελληνικά κάλαντα, τα οποία ερμήνευσε μία Ελληνίδα σοπράνο.

Πριν από λίγες μέρες, οι θεατές στην παράστασή του στο Μάαστριχτ της Ολλανδίας απόλαυσαν τη Χριστίνα Πέτρου, την οποία συνόδευσαν οι μουσικοί Χάρης Λάουρισεν και Πάνος Δημάκης με το μπουζούκι τους, να τραγουδά «καλήν ημέραν άρχοντες».

Μάλιστα, ο διευθυντής της ορχήστρας προλόγισε με έναν ιδιαίτερο και χιουμοριστικό τρόπο την Ελληνίδα σοπράνο.

«Ολοι ξέρετε το έθιμο με τα παιδιά που πηγαίνουν από πόρτα σε πόρτα και τραγουδούν τα κάλαντα των Χριστουγέννων για να τους δώσουν γλυκίσματα. Στην Αμερική τραγουδούν την ημέρα του Χάλοουιν, στη Γερμανία την ημέρα του Αγίου Μαρτίνου και στην Ελλάδα τα Χριστούγεννα. Ευτυχώς έχω μία Ελληνίδα τραγουδίστρια στη χορωδία μου. Και της αρέσουν τα γλυκά», είπε χαρακτηριστικά.

«Είναι ένα πολύ ωραίο και απλό τραγούδι που αν το ακούσετε αρκετές φορές, τότε θα μπορείτε να το τραγουδήσετε μαζί μας. Και αν το τραγουδήσετε καλά, θα κερδίσετε και εσείς μερικά γλυκά!» πρόσθεσε.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.