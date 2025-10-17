Bρέθηκε Ρωμαϊκός οικισμός και κέντρο παραγωγής κρασιού στην Τουρκία

Έναν μεγάλο ρωμαϊκό οικισμό, που χρονολογείται στον 4ο αιώνα μ.Χ., έφερε στο φως αρχαιολογική έρευνα σε ορεινή περιοχή κοντά στο χωριό Οϊμακλί, στην επαρχία Αντιγιαμάν της νοτιοανατολικής Τουρκίας.

Καθώς διαπιστώθηκε η ύπαρξη διάσπαρτων αρχαιολογικών ευρημάτων, το τουρκικό Υπουργείο Πολιτισμού και Τουρισμού ξεκίνησε επίσημα ανασκαφές, οι οποίες αποκάλυψαν εγκαταστάσεις επεξεργασίας σταφυλιών, δεξαμενές νερού, μυλόπετρες και θεμέλια κτηρίων σε συνολική έκταση περίπου 150 στρεμμάτων.

Ο διευθυντής του Επαρχιακού Μουσείου, Μεχμέτ Αλκάν, δήλωσε στο πρακτορείο Anadolu πως το γεγονός πως τα αρχαιολογικά ευρήματα βρίσκονται κοντά στο ιστορικό κάστρο Kahta υποδηλώνει ότι πιθανόν μιλάμε για κατοικημένη περιοχή κατά την αρχαιότητα.

Τόνισε ότι τα ευρήματα φέρουν σαφή χαρακτηριστικά της ρωμαϊκής αρχιτεκτονικής.

Αν και οι τοίχοι των κτισμάτων έχουν κατασκευαστεί με ακανόνιστους λίθους, τα θεμέλια τους διατηρούνται σε εξαιρετική κατάσταση, σημείωσε ο Αλκάν.

Επιπλέον, η παρουσία πολλών πατητηριών σταφυλιών οδηγεί στο συμπέρασμα ότι η περιοχή ήταν σημαντικό κέντρο παραγωγής κρασιού κατά τη ρωμαϊκή περίοδο.

Η αρχαιολογική ομάδα σχεδιάζει περαιτέρω έρευνες, με την ελπίδα να προκύψουν νέα ευρήματα και πληροφορίες, ενώ αναμένεται να κατατεθεί αίτηση για την επίσημη αναγνώριση της περιοχής ως προστατευόμενου αρχαιολογικού χώρου.

Αξίζει να σημειωθεί ότι το κοντινό κάστρο Kahta, γνωστό και ως Yeni Kale, υπήρξε ένα από τα σημαντικότερα στρατηγικά φρούρια της περιοχής και ενισχύθηκε κατά τη ρωμαϊκή περίοδο ως στρατιωτικό και διοικητικό κέντρο.

