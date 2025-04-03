Ιεροσόλυμα: Αρχαίος κήπος βρέθηκε κάτω από τον Πανάγιο Τάφο

Μία σημαντική αρχαιολογική ανακάλυψη που φαίνεται να επιβεβαιώνει τις γραφές για το μέρος όπου σταυρώθηκε και τάφηκε ο Ιησούς, έκαναν οι αρχαιολόγοι στην Ιερουσαλήμ.

Κάτω από τον Ναό της Αναστάσεως βρήκαν ενδείξεις ενός αρχαίου κήπου, με ελαιόδεντρα και αμπέλια ηλικίας 2.000 ετών. Όπως αναφέρει ο Independent, η ανακάλυψη αυτή πιστεύεται ότι αντικατοπτρίζει τις περιγραφές στο Ευαγγέλιο του Ιωάννη.

«Εις τον τόπον δε όπου είχε σταυρωθεί ο Ιησούς υπήρχε κήπος και στον κήπο καινούργιο και αχρησιμοποίητο μνημείο, στο οποίον κανείς ακόμη δεν είχε ταφή», αναφέρει το Ευαγγέλιο του Ιωάννη (19,41).

«Τα αρχαιοβοτανικά ευρήματα ήταν ιδιαίτερα ενδιαφέροντα για εμάς, υπό το φως των όσων αναφέρονται στο Ευαγγέλιο του Ιωάννη», είπε η επικεφαλής καθηγήτρια των ανασκαφών, Francesca Romana Stasolla, στους Times of Israel.

«Το Ευαγγέλιο αναφέρει μια πράσινη περιοχή μεταξύ του Γολγοθά και του τάφου, και εντοπίσαμε αυτά τα χωράφια» δήλωσε χαρακτηριστικά.

Οι ανασκαφές, που ξεκίνησαν το 2022, έχουν προς το παρόν διακοπεί, καθώς ο Ναός της Αναστάσεως ετοιμάζεται να υποδεχθεί πλήθος προσκυνητών για τους εορτασμούς του Πάσχα.

