«Astonishing Things»: Τα σκίτσα του Βίκτωρος Ουγκώ στη Βασιλική Ακαδημία Τεχνών του Λονδίνου

«Astonishing Things» (Εκπληκτικά Πράγματα) είναι ο τίτλος έκθεσης στη Βασιλική Ακαδημία Τεχνών στο Λονδίνο που ακολουθεί την ενασχόληση του Βίκτωρος Ουγκό με τη ζωγραφική, από τις πρώιμες καρικατούρες και τα ταξιδιωτικά του σχέδια έως τα δραματικά τοπία του και τα πειράματά του με την αφαίρεση.

Ο Βίκτωρ Ουγκώ (1802–1885) ήταν κορυφαίο δημόσιο πρόσωπο στη Γαλλία του 19ου αιώνα. Τα βιβλία του Les Misérables (Οι Άθλιοι) και The Hunchback of Notre Dame (Η Παναγία των Παρισίων) τυπώθηκαν σε όλο τον κόσμο. Ως ποιητής και ως πολιτικός, κατά τη διάρκεια της σχεδόν εικοσαετούς εξορίας του στα Νησιά της Μάγχης έφτασε να συμβολίζει τα ιδανικά της Γαλλικής Δημοκρατίας: την ισότητα και την ελευθερία.

«Ιδιωτικά έβρισκε καταφύγιο του στη ζωγραφική. Τα οράματα του Ουγκώ από μελάνι για φανταστικά κάστρα, τέρατα και θαλασσινά τοπία είναι τόσο ποιητικά όσο και τα γραπτά του. Τα έργα του ενέπνευσαν ρομαντικούς και συμβολιστές ποιητές, καθώς και πολλούς καλλιτέχνες, συμπεριλαμβανομένων των σουρεαλιστών. Ο Βίνσεντ Βαν Γκογκ τα περιέγραψε ως "εκπληκτικά πράγματα» τονίζεται στην περιγραφή της έκθεσης, που έχει ως τίτλο τη φράση του Ολλανδού ζωγράφου.

Κατά τη δεκαετία του 1830, ο Ουγκώ άρχισε να δημιουργεί σατιρικές καρικατούρες, τις οποίες μοιραζόταν ιδιωτικά με φίλους και την οικογένειά του. Κρατούσε επίσης ταξιδιωτικά ημερολόγια στα οποία πρόσθετε σκίτσα και έγραφε για τα μέρη που επισκεπτόταν δίνοντας ιδιαίτερη προσοχή στις αρχιτεκτονικές λεπτομέρειες, ιδιαίτερα στα κάστρα και τις εκκλησίες.

Ο φυσικός κόσμος και ο ωκεανός ιδιαίτερα ήταν μια σημαντική πηγή έμπνευσης για τα γραπτά και τα σχέδιά του ιδιαίτερα κατά την εξορία του.

Οι επισκέπτες της έκθεσης ανακαλύπτουν ακόμη ότι Ουγκώ έκανε εκστρατεία κατά της θανατικής ποινής σχεδόν πριν από δύο αιώνες. Το σχέδιό του του 1854 Ecce Lex (Ιδού ο νόμος) είναι μέρος της εκστρατείας του για να σώσει έναν καταδικασμένο δολοφόνο που ονομάζεται John Tapner.

Στην έκθεση που αποτελεί συνεργασία της Βασιλικής Ακαδημίας Τεχνών του Λονδίνου με το Μουσείο Βίκτωρ Ουγκώ στο Παρίσι και την Εθνική Βιβλιοθήκη της Γαλλίας παρουσιάζονται 70 έργα, μεταξύ άλλων τα καλύτερα του Ουγκώ σε χαρτί, τα οποία σπάνια εκτίθενται στο κοινό και εμφανίστηκαν για τελευταία φορά στο Ηνωμένο Βασίλειο πριν από περισσότερα από 50 χρόνια.

Άμεσες συνδέσεις με τα λογοτεχνικά του έργα είναι σπάνιες, τα περισσότερα από τα μαγευτικά σχέδια του Ουγκώ δεν είναι εικονογραφήσεις αλλά βαθιά προσωπικά, διερευνητικά οράματα, αναφέρει η Βασιλική Ακαδημία Τεχνών. Συχνά έδινε αυτά τα έργα σε στενούς φίλους και συγγενείς και άλλα δωρίστηκαν στην Εθνική Βιβλιοθήκη της Γαλλίας.

Η έκθεση διερευνά επίσης την τεχνοτροπία του Ουγκώ, τονίζοντας την ευελιξία του με υλικά από λεπτά μολύβια έως υγρά μελάνια.

Η έκθεση «Astonishing Things: The Drawings of Victor Hugo» εγκαινιάστηκε στις 19 Μαρτίου και θα διαρκέσει έως τις 29 Ιουνίου 2025.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

