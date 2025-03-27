Μυστήριο με αρχαία πυραμίδα στο Ισραήλ: Πάπυροι στα ελληνικά, νομίσματα και όπλα

Οι επιστήμονες στο Ισραήλ έμειναν, δίχως υπερβολή, σαστισμένοι μετά την ανακάλυψη μιας «μυστηριώδους» δομής σε σχήμα πυραμίδας, που ήταν γεμάτη με αρχαίους θησαυρούς στην έρημο της Ιουδαίας.

Το «απίστευτο φρούριο της ερήμου», περίπου 2.200 ετών, αποκαλύφθηκε στην κοιλάδα Nahal Zohar κοντά στη Νεκρά Θάλασσα στο ανατολικό Ισραήλ.

Σε αντίθεση με τους άψογα διατεταγμένους ογκόλιθους των πυραμίδων της Αιγύπτου, ο σχηματισμός ύψους 20 μέτρων είναι κατασκευασμένος από πέτρες λαξευμένες στο χέρι, με την κάθε μια να ζυγίζει εκατοντάδες λίβρες.

Τα ευρήματα μεταξύ των λίθων περιλαμβάνουν έγγραφα γραμμένα στα ελληνικά σε πάπυρο – ένα υλικό παρόμοιο με το χαρτί, φτιαγμένο από το κουκούτσι του φυτού πάπυρος.

Υπάρχουν επίσης όπλα 2.200 ετών, υφάσματα, καλάθια, χάντρες και χάλκινα νομίσματα, λένε ανασκαφείς από την Αρχή Αρχαιοτήτων του Ισραήλ.

«Τα ευρήματα είναι συγκλονιστικά και προκαλούν συγκίνηση. Η σημασία τους για την αρχαιολογική και ιστορική έρευνα είναι τεράστια», δήλωσε ο Eli Escusido, διευθυντής της Αρχή Αρχαιοτήτων του Ισραήλ.

Ωστόσο, η σημασία και ο σκοπός δημιουργίας αυτού του οικοδομήματος δεν έχει ακόμη αποσαφηνιστεί από τους ερευνητές.

Δεν γνωρίζουν με βεβαιότητα τι εξυπηρετούσε το κτίριο, αλλά θα μπορούσε να είχε ανεγερθεί ως τάφος ή ιστορικό μνημείο.

Ενδεχομένως, ήταν ένας πύργος- φρούριο, ένας σταθμός επιφυλακής για την προστασία μιας σημαντικής εμπορικής διαδρομής κατά μήκος της Νεκράς Θάλασσας.

Πριν από περίπου 2.000 χρόνια, πολύτιμοι πόροι όπως το αλάτι και η πίσσα –μια ουσία που χρησιμοποιήθηκε στον αρχαίο κόσμο ως κόλλα, κονίαμα και υλικό στεγανοποίησης– θα είχαν μεταφερθεί κατά μήκος της.

Όταν αυτά τα πολύτιμα εμπορεύματα έφταναν στα παράκτια λιμάνια γύρω από τη Νεκρά Θάλασσα και αγοράζονταν από πλούσιους εμπόρους.

Σύμφωνα με την Αρχή Αρχαιοτήτων του Ισραήλ που πραγματοποιεί ανασκαφές με τη βοήθεια εθελοντών, το οικοδόμημα χρονολογείται από την εποχή που η Αιγυπτιακή δυναστεία των Πτολεμαίων και η δυναστεία των Ελλήνων Σελευκιδών κυβέρνησαν το Ισραήλ.

Κάποια στιγμή εκεί υπήρχες ένας «σταθμός» – σημείο στάσης για ταξιδιώτες μεγάλων αποστάσεων.

Η εποχή εξακριβώνεται εξάλλου από τα χάλκινα νομίσματα με αναφορές στους Πτολεμαίους και τον Αντίοχο Δ', τον βασιλιά της αυτοκρατορίας των Σελευκιδών.

Σε κοινή δήλωση, οι διευθυντές ανασκαφών Matan Toledano, Dr Eitan Klein και Amir Ganor χαρακτήρισαν το αρχαιολογικό εύρημα ως «πολλά υποσχόμενο χώρο» σε «καταπληκτική κατάσταση».

«Αυτό που έχουμε εδώ είναι μια από τις πιο πλούσιες και πιο ενδιαφέρουσες αρχαιολογικές ανασκαφές που έχουν βρεθεί ποτέ στην έρημο της Ιουδαίας», είπαν.

