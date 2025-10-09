Αρτα- Φάγκος: Ο βυθισμένος οικισμός

Του Νικόλα Μπάρδη

Πολύ κοντά στην Κάτω Καλεντίνη, ένα μικρό χωριό του Νομού Άρτας, που αριθμεί μόλις 100 κατοίκους, βρισκόταν κάποτε ο γραφικός οικισμός του Φάγκου, που μετά τη δημιουργία της τεχνητής Λίμνης Πουρναρίου τη δεκαετία του ‘80 βυθίστηκε στα καταγάλανα νερά του Αράχθου. Σύμφωνα με τις μαρτυρίες των ντόπιων ήταν ένας από τους πιο όμορφους οικισμούς της περιοχής, κι αν η στάθμη της λίμνης ήταν χαμηλότερα, σήμερα θα κάναμε λόγο για έναν παραλίμνιο παραδοσιακό οικισμό στην καταπράσινη κοιλάδα του Αράχθου. Όμως, η λίμνη που επρόκειτο να δημιουργηθεί, προβλέπονταν να καλύψει όλη την επιφάνεια του οικισμού. Όπως και έγινε…

Οι κάτοικοι μέσα σε λίγα 24ωρα έπρεπε να αδειάσουν τα σπίτια, να μαζέψουν τα υπάρχοντά τους και να φύγουν από εκεί. Μία αρκετά δύσκολη μετακόμιση, ειδικά αν αναλογιστούμε πως εκεί ήταν ολόκληρη η ζωή τους. Εκεί γεννήθηκαν, εκεί πήγαν σχολείο, εκεί παντρεύτηκαν και έχτισαν τα σπίτια τους. Από την στιγμή που μπήκαν οι αποζημιώσεις στην τράπεζα και δίχως να έχουν άλλη επιλογή, πήραν την σκληρή απόφαση να προχωρήσουν, και φεύγοντας δεν κοίταξαν πίσω, για να μη δουν όλο το βιος τους να βουλιάζει… Σήμερα όμως, λόγω της λειψυδρίας και των ελάχιστων βροχοπτώσεων στην περιοχή, η στάθμη της λίμνης έπεσε δραματικά, με αποτέλεσμα ο οικισμός να βγει ξανά στην επιφάνεια, ξυπνώντας μνήμες από το παρελθόν.

Ανάμεσα στα ερείπια που αναδύθηκαν από τη λίμνη, ξεχωρίζουν το καφενείο και το διθέσιο σχολείο του χωριού, καθώς και αρκετές μισογκρεμισμένες πια κατοικίες. Οι κάτοικοι του οικισμού που είχαν μετοικήσει σε γειτονιές περιοχές, όταν υποχώρησαν τα νερά της λίμνης, ήρθαν αντιμέτωποι με ένα θέαμα που τους συγκίνησε βαθύτατα και έφερε μνήμες από μία άλλη εποχή. Και φυσικά, εκτός από αυτές τις αναμνήσεις, έχουν προκληθεί και έντονες ανησυχίες για την κλιματική αλλαγή που υφίσταται όλα αυτά τα χρόνια, και πλέον δείχνει το σκληρό της πρόσωπο.

Η τεχνητή Λίμνη Πουρναρίου δημιουργήθηκε έπειτα από την κατασκευή φράγματος στον ποταμό Άραχθο, περίπου 4,5 χιλιόμετρα βορειοανατολικά της Άρτας, σε υψόμετρο 140 μέτρων. Οι εργασίες κατασκευής του υδροηλεκτρικού έργου άρχισαν το 1973 και ολοκληρώθηκαν το 1980, χρονιά που ξεκίνησε και η εκκένωση του Φάγκου. Η λίμνη έχει συνολική έκταση 18,233 τετραγωνικά χιλιόμετρα, μέγιστο μήκος 17,730 χιλιόμετρα και μέγιστο πλάτος 7,360 χιλιόμετρα, ενώ το φράγμα που κατασκευάστηκε έχει ύψος 107 μέτρων! Τις δύο τελευταίες δεκαετίες λόγω των μειωμένων βροχοπτώσεων στην περιοχή, ειδικά κατά τη θερινή περίοδο, η στάθμη της λίμνης έχει μειωθεί δραματικά, με τους επιστήμονες να κρούουν τον κώδωνα του κινδύνου.

Η κάμερα του Όπου Υπάρχει Ελλάδα στον ΣΚΑΪ κάνοντας ένα ενδιαφέρον οδοιπορικό στον Νομό Άρτας, έκανε μία στάση και στον οικισμό – φάντασμα του Φάγκου, που μετά από σχεδόν 45 χρόνια που ήταν βυθισμένος, ξαναβγήκε στην επιφάνεια. Μία εικόνα, χίλιες λέξεις…

