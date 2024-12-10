Γνωρίζοντας την ευρωπαϊκή ιστορία: Ο ελληνικός και διεθνής τύπος το '21– Μέρος Β’

Στην δεύτερη εκπομπή για τον ελληνικό και διεθνή τύπο ο Άρης Πορτοσάλτε με τον Αριστείδη Χατζή, καθηγητή Φιλοσοφίας του Δικαίου στο ΕΚΠΑ, εξετάζουνε τον ρόλο του ελληνικού και διεθνούς Τύπου στην πρώτη εικοσαετία του 19ου αιώνα, με έμφαση στην ελευθερία της έκφρασης που κατοχυρώθηκε στα πρώτα Συντάγματα.

Αναλύεται η λειτουργία των εφημερίδων ως μέσων ενημέρωσης και προπαγάνδας, οι πολιτικές αντιπαραθέσεις και οι θεσμικές αλλαγές της περιόδου. Συζητείται επίσης η στάση του διεθνούς Τύπου απέναντι στα ελληνικά δάνεια και η σύνδεσή τους με τα φιλελεύθερα ιδεώδη της εποχής.

