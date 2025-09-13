Άννα Μπιθικώτση: «Ένα βιβλίο για τον Μπιθικώτση όλου του ελληνισμού»

Τη νύχτα της 11ης Σεπτεμβρίου σταμάτησαν τα ρολόγια για τον "Σερ" του ελληνικού τραγουδιού Γρηγόρη Μπιθικώτση με αφορμή την παρουσίαση του νέου βιβλίου της Άννας Μπιθικώτση «Και πατέρας και μύθος...Γρηγόρης Μπιθικώτσης, 1922-2005» από τις εκδόσεις «Όγδοο» μέσα σε ωραία φιλική ατμόσφαιρα στη Σκηνή Αντιγόνη Μεταξά-Κροντηρά (θεία Λένα) στο πλαίσιο του 53ου Φεστιβάλ Βιβλίου που διεξάγεται αυτό τον καιρό στο Πεδίον του Άρεως.

Από νωρίς και υπό τους ήχους τραγουδιών που ερμήνευσε ο πατέρας της, η συγγραφέας βρέθηκε στο διπλό Περίπτερο του «Όγδοο» 157-158 όπου υπέγραφε το βιβλίο της, σε ανώνυμους και επώνυμους, συγκεντρώνοντας εκεί πολύ κόσμο.

Πρόκειται για ένα βιβλίο μαρτυρία ζωής για την ίδια, αφιερωμένο «στον Γρηγόρη, τη Θεοκλεία (την μητέρα της) και στον πνευματικό πατέρα της τον Μίκη Θεοδωράκη», όπως ανέφερε η ίδια. Μια τρυφερή βιωματική καταγραφή που ξεκινά από τα παιδικά της χρόνια στο φτωχικό τους σπίτι στο Περιστέρι όπου «το παιδικό δωμάτιο είχε υγρασία κι έτσι το κρεβάτι δεν ακουμπούσε στο ροζ τοίχο με τα χελιδονάκια...αχ το σπιτάκι μας είχε κι αυτό ψυχή».

Στην παρουσίαση που ακολούθησε με το κοινό να γεμίζει τα καθίσματα και να υπάρχουν αρκετοί όρθιοι, όχι και τόσο συνηθισμένο στις παρουσιάσεις στο Φεστιβάλ Βιβλίου, διαβάστηκε συγκινησιακά φορτισμένη επιστολή της Μαρίας Φαραντούρη που λόγω συναυλίας της δεν κατάφερε να είναι εκεί, αν και το ήθελε πολύ, όπως ήταν φυσικό.

Επιστολή Μαρίας Φαραντούρη

"Χαίρομαι που η αγαπημένη κόρη του Γρηγόρη και σπουδαία συγγραφέας, Άννα Μπιθικώτση, καταθέτει με σεβασμό και αγάπη στο βιβλίο της με τον τίτλο «Και πατέρας και μύθος» τις βιωματικές και ιστορικές της μνήμες· στιγμές που έζησε δίπλα του, στιγμές σιωπής, δημιουργίας, μεγαλείου και ανθρωπιάς, οι οποίες ανήκουν πλέον στη συλλογική μνήμη και τις έζησε με την τρυφερή ευθραυστότητα του παιδιού. Οι σελίδες του βιβλίου δεν φιλοδοξούν απλώς να αναδείξουν τον μύθο Μπιθικώτση, με τον οποίο είχα τη χαρά να συνεργαστώ, αλλά και να καταγράψουν τη δική της συγγραφική οπτική· να παρουσιάσουν τον άνθρωπο πίσω από τον καλλιτέχνη, όπως τον έζησε και προσπάθησε να τον αποτυπώσει με την πένα της, βουτηγμένη στην κεντρική αρτηρία της καρδιάς της, όπου κυλάει το αίμα του και της μητέρας της, της αφανούς ηρωίδας Θεοκλείας. Οι μνήμες και οι στιγμές που διασώζονται σε αυτό το βιβλίο δεν αποτελούν μόνο προσωπικά βιώματα της Άννας, αλλά και πολύτιμες ψηφίδες της συλλογικής μας ιστορίας. Άννα μου, άξια κόρη του Γρηγόρη της Ελλάδας, σε συγχαίρω για όσα κάνεις για τον πατέρα σου και σου εύχομαι καλοτάξιδο να είναι το βιβλίο που προσφέρεις, όχι μόνο στον αναγνώστη, αλλά και στον ερευνητή.

Μαρία Φαραντούρη".

Συντονιστής της παρουσίασης ήταν ο δημοσιογράφος Νίκος Θρασυβούλου που πρώτα έδωσε το λόγο στον καταξιωμένο σκηνοθέτη και ηθοποιό Σωτήρη Χατζάκη ο οποίος διάβασε μια χειμαρρώδη επιστολή του Μίκη Θεοδωράκη προς την Άννα Μπιθικώτση και αποσπάσματα από το βιβλίο.

Η σπουδαία ηθοποιός Μαρία Τζομπανάκη στη συνέχεια ανέφερε μεταξύ άλλων ότι ο «Γρηγόρης Μπιθικώτσης συγκαταλέγεται στους συνεχιστές των μεγάλων ψαλτάδων του έθνους» αναφέροντας τα λόγια του μεγάλου στιχουργού Δημήτρη Χριστοδούλου που ήταν άρρηκτα δεμένος με το έργο του Μίκη και τη φωνή του «Σερ», ενώ μετέφερε τις εντυπώσεις της από την απνευστί, όπως είπε, ανάγνωση του βιβλίου λέγοντας ότι «η Άννα γράφει για τον πατέρας της πέρα από το μέγεθος της καλλιτεχνικής του αξίας».

Ακολούθως ήρθε η σειρά του εκ των κορυφαίων δημοσιογράφων Παύλου Τσίμα που μεταξύ άλλων ανέφερε ότι «ο Γρηγόρης Μπιθικώτσης απαίτησε την εποχή που ήταν σταρ της Κολούμπια από την δισκογραφική εταιρία να κάνει ένα δίσκο με τραγούδια του Μάρκου Βαμβακάρη καθώς ήταν μια εποχή που ήταν σε θέση να επιβάλλει κάτι που ήθελε. Πήγε και συνάντησε τον ρεμπέτη στο φτωχόσπιτο που έμενε κι εκείνος του έδωσε ένα καινούργιο τραγούδι του, πέραν των όσων ειπωμένων από το Μάρκο που διάλεξε ο Μπιθικώτσης να τραγουδήσει στο δίσκο, το οποίο ήταν Τα Ματόκλαδα Σου Λάμπουν. Ο Μπιθικώτσης μετά την κυκλοφορία του δίσκου επισκέφτηκε πάλι τον Μάρκο για να του δώσει 100.000 δραχμές σε μια κίνηση ευγνωμοσύνης. Τότε ο Μάρκος γύρισε και του έδωσε μια συμβουλή: «Μην τα φας τα λεφτά σου και γίνεις ρεμάλι σαν κι εμάς. Μια από τις ιστορίες που έχει κάνει μύθο τον Γρηγόρη Μπιθικώτσης».

Επίσης, ανέφερε τα λόγια του Σταύρου Ξαρχάκου που έχει χαρακτηρίσει τον Μπιθικώτση: «Ο τραγουδιστής του μεταπολεμικού διαφωτισμού», καθώς η φωνή του είναι μια γέφυρα των βυζαντινών ύμνων με το δημοτικό τραγούδι, αλλά και μια «γέφυρα του τραγουδιού με το λαό», όπως είπε ο κ. Τσίμας.

Η συγγραφέας της ελκυστικής αυτής έκδοσης που εκτός από βιωματικές αναφορές και μαρτυρίες για τον λαοφιλή ερμηνευτή περιέχει επίσης καταχωρήσεις στον Τύπο από το 1963 έως το 2005, αλλά και σπάνιο φωτογραφικό οικογενειακό αρχείο από την συλλογή της Άννας Μπιθικώτση, περιέγραψε η ίδια το πόνημά της: «Μέσα σε αυτό το λεύκωμα μνήμης καταγράφω με απέραντη αγάπη και τρυφερότητα τη ζωή μου δίπλα στον ακριβό μου πατέρα, τον Γρηγόρη, τον δικό σας Μπιθικώτση. Αγγίζω με σεβασμό τις στιγμές μας, έτσι όπως τις βίωσα, άλλοτε μέσα από τα παιδικά μου μάτια και άλλοτε μέσα από τα μάτια της εφηβείας αλλά και της ωριμότητας. Θυμάμαι το χρονολόγιο του φωτεινού έργου του, τις συνθήκες κάτω από τις οποίες γράφτηκαν και πρωτοπαρουσιάστηκαν οι συνθέσεις του, καθώς και οι συνθέσεις των μεγάλων ποιητών και συνθετών μας, τις οποίες ταξίδεψε με τη φωνή του στην αθανασία. Το πόνημα διανθίζεται με ανέκδοτο φωτογραφικό υλικό από το προσωπικό μου αρχείο, με καταχωρήσεις στον τύπο από το 1963 έως και το 2005 και με ιστορικά ντοκουμέντα που σκιαγραφούν την ελληνική κοινωνία, χρήσιμα για τον αναγνώστη και τον ερευνητή. Μέσα από την άγρυπνη καρδιά της μάνας μου, της Θεοκλείας, της πρώτης συντρόφου της ζωής του, των αδελφών του και των φίλων του, καθώς και των ανυπέρβλητων συνθετών, ποιητών και κλασικών ερμηνευτών μας, καταθέτω χωρίς φειδώ από το άλφα έως το ωμέγα τη ζωή τους δίπλα του. Μέσα από τις μνήμες τους έρχονται στο φως τα άγνωστα για μας ενθυμήματά τους, τα αισθήματα και οι στοχασμοί τους. Ξαναβρίσκω τα λόγια που μου έλεγε! Τις αναμνήσεις μου, τις παραστάσεις της ψυχής του πίσω από τα φώτα, αυτές που δεν είδε και δεν χειροκρότησε κανείς. Παραστάσεις ψυχής που φτερούγισαν στους ουρανούς της ζωής που συμπορευτήκαμε. Με μια βαθιά βουτιά στη ζωή της οικογένειάς μου, ανασύρω την ίδια τη ζωή μας από τον βυθό του παρελθόντος, γυρνώντας τον χρόνο πίσω και μετρώντας, κύμα το κύμα, τα ταξίδια του από το πρώτο ως το τελευταίο».

Ανάμεσα στους παρευρισκόμενους αίσθηση προκάλεσε η παρουσία του ερμηνευτή Κώστα Καράλη, από τις σπάνιες εξόδους του, ενώ διακρίναμε επίσης τον συνθέτη του Μανώλη Ρασούλη, Πέτρο Βαγιόπουλο, την Πόπη Δομάζου την κόρη του αείμνηστου «Στρατηγού», τον μουσικό και ερμηνευτή Γιώργο Γιαννιώτη, τον συνιδρυτή του ΠΣΑΠ Νίκο Μάλλιαρη, τους ραδιοφωνικούς παραγωγούς Μαρίνα Λαχανά και Αλέξη Βάκη κ.α.

*Το βιβλίο της Άννας Μπιθικώτση κυκλοφορεί σε όλα, τα βιβλιοπωλείο και ηλεκτρονικά από το «Όγδοο»

