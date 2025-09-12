Το ντοκιμαντέρ «Takis» στο Φεστιβάλ CineDoc 2025-26

Το CineDoc ανακοινώνει τις ταινίες που θα παρουσιαστούν ως μέρος του επίσημου προγράμματός του στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ CineDoc 2025-26, καθώς και τα ντοκιμαντέρ που θα διανεμηθούν πανελλαδικά μέσα από το δίκτυό του

Το Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ CineDoc ξεκινά τις κινηματογραφικές προβολές του τον Σεπτέμβριο και παρουσιάζει μέχρι τον Απρίλιο του ’26 μια σειρά από αθηναϊκές πρεμιέρες, ειδικές προβολές, αφιερώματα και παράλληλες εκδηλώσεις σε όλη την Ελλάδα. Στις κύριες πόλεις που απαρτίζουν το δίκτυό του (Αθήνα, Βόλος, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Ρέθυμνο), οι προβολές πραγματοποιούνται σε συνεργασία με τον κινηματογράφο Δαναό και τον θερινό κινηματογράφο Άνεσις, το Γαλλικό Ινστιτούτο, την Ταινιοθήκη της Ελλάδος, το CineDoc Βόλου υπό την αιγίδα του Δήμου Βόλου και με την υποστήριξη της Περιφέρειας Θεσσαλίας - Π.Ε. Μαγνησίας και Β. Σποράδων, τον Δήμο Λαρισαίων, το Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης (αίθουσες «Παύλος Ζάννας» και «Σταύρος Τορνές») και τον Χώρο Πολιτισμού «Σημείο» στο Ρέθυμνο.

Στόχος του Φεστιβάλ είναι να αναδείξει το ντοκιμαντέρ ως μία από τις πιο ισχυρές μορφές τέχνης. Περισσότερο από κάθε άλλο κινηματογραφικό είδος, έχει τη δύναμη να εμπνεύσει, να αλλάξει τις αντιλήψεις μας, να επηρεάσει τον τρόπο ζωής και τη συμπεριφορά μας. Το CineDoc επιδιώκει να ενισχύσει αυτήν τη δυναμική σχέση με το κοινό, να καλλιεργήσει τη συμμετοχή σε πολιτιστικές και κοινωνικές δράσεις και να φέρει σε ουσιαστική επαφή τις τοπικές κοινωνίες με τους δημιουργούς των έργων που παρουσιάζονται.

Χορηγός του Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ CineDoc 2025-2026 είναι το Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου, Οπτικοακουστικών Μέσων και Δημιουργίας (Ε.Κ.Κ.Ο.ΜΕ.Δ.) - Creative Greece.

Πέραν των προβολών που θα πραγματοποιηθούν στο πλαίσιο του Φεστιβάλ, το δίκτυο του CineDoc αναλαμβάνει και φέτος την πανελλαδική διανομή επιλεγμένων ελληνικών ντοκιμαντέρ, στηρίζοντας σταθερά τις εγχώριες κινηματογραφικές παραγωγές.

Για να το πετύχει αυτό, το CineDoc διευρύνει συνεχώς τη συνεργασία του με τοπικούς φορείς σε όλη την Ελλάδα, συμμετέχοντας στη συνδιοργάνωση και υποστήριξη περιφερειακών προβολών ντοκιμαντέρ, σε συνεργασία με πολιτιστικούς και περιβαλλοντικούς οργανισμούς, κινηματογραφικές λέσχες, συμβουλευτικά κέντρα, ιδρύματα, κινηματογραφικές αίθουσες, δήμους κ.ά.

Πέραν των προβολών που θα πραγματοποιηθούν στο πλαίσιο του Φεστιβάλ, το δίκτυο του CineDoc αναλαμβάνει και φέτος την πανελλαδική διανομή επιλεγμένων ελληνικών ντοκιμαντέρ, στηρίζοντας σταθερά τις εγχώριες κινηματογραφικές παραγωγές. Για να το πετύχει αυτό, το CineDoc διευρύνει συνεχώς τη συνεργασία του με τοπικούς φορείς σε όλη την Ελλάδα, συμμετέχοντας στη συνδιοργάνωση και υποστήριξη περιφερειακών προβολών ντοκιμαντέρ, σε συνεργασία με πολιτιστικούς και περιβαλλοντικούς οργανισμούς, κινηματογραφικές λέσχες, συμβουλευτικά κέντρα, ιδρύματα, κινηματογραφικές αίθουσες, δήμους κ.ά.

Βραβεία Κοινού Ε.Κ.Κ.Ο.ΜΕ.Δ.

Στο πλαίσιο ενίσχυσης του ελληνικού ντοκιμαντέρ και της συμμετοχής των τοπικών κοινωνιών σε πολιτιστικές δράσεις, το CineDoc εγκαινιάζει μια νέα συνεργασία με τη διεθνή πλατφόρμα Votemo, καθιερώνοντας τοπικά Βραβεία Κοινού σε Αθήνα, Βόλο και Ρέθυμνο. Οι θεατές της κάθε περιοχής, θα έχουν την ευκαιρία να ψηφίσουν online την αγαπημένη τους ταινία, σκανάροντας το QR code που θα τους δοθεί την ημέρα της προβολής.

Τα Βραβεία Κοινού του Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ CineDoc 2025-26 είναι μια χορηγία του Ελληνικού Κέντρου Κινηματογράφου, Οπτικοακουστικών Μέσων και Δημιουργίας (Ε.Κ.Κ.Ο.ΜΕ.Δ.) - Creative Greece.

Η απονομή των βραβείων θα πραγματοποιηθεί τον Απρίλιο του 2026, ενώ περισσότερες πληροφορίες θα ανακοινωθούν μέσα στο επόμενο διάστημα.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2025-2026

ΠΡΟΒΟΛΕΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΤΑΙΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ: TAKIS.

Trailer:

Μιχάλης Ρουμπής | 2025 | Ελλάδα | 63’ | Δημιουργική επιμέλεια: Ελένη Αλαφούζου, Άννα Ποδάρα

ΑΘΗΝΑ: Άνεσις 18/9, Δαναός 19, 20, 21, 22/9

ΒΟΛΟΣ: 4/10

ΡΕΘΥΜΝΟ: 11/10

O Τάκης, πρώην ιδιοκτήτης ντίσκο, αφήνει πίσω την παλιά του ζωή και αφιερώνεται στη διάσωση των αδέσποτων στην Κρήτη. Φιλοξενώντας στο καταφύγιό του πάνω από 400 σκυλιά, το ντοκιμαντέρ παρουσιάζει τις καθημερινές προκλήσεις που αντιμετωπίζει ο Τάκης στην προσπάθειά του να αλλάξει τη νοοτροπία των ντόπιων, κερδίζοντας παράλληλα την υποστήριξη χιλιάδων φιλόζωων από όλο τον κόσμο.

Αθηναϊκή Πρεμιέρα - Παρουσία συντελεστών.

Υποψήφια για το Βραβείο Κοινού.

Σε συνεργασία με: Ελληνική Ομάδα Διάσωσης (ΕΟΔ) Αττικής, Zero Stray Pawject, Ζωοφιλική Ένωση Ηλιούπολης, Cat Cafe Athens, Maraboo Ice Cream, Φιλοζωικό Σωματείο Νέας Αγχιάλου ΣΥΝΥΠΑΡΧΩ, Φιλοζωικό Σωματείο Βόλου ΚΟΣΜΟΣ & ΦΥΣΗ

ΤΑ ΤΕΡΜΑΤΑ ΤΟΥ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ

Trailer:

Δημήτρης Κουτσιαμπασάκος | 2025 | Ελλάδα | 117’

Μια παραγωγή της Kinolab.

ΑΘΗΝΑ: Δαναός από 23/10

ΑΘΗΝΑ: Ταινιοθήκη 8 και 9/11

ΒΟΛΟΣ: 25/10

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: 15/10

ΛΑΡΙΣΑ: 17/10

Ένα αυτοσχέδιο πρωτάθλημα ποδοσφαίρου αναβιώνει κάθε Αύγουστο στα μικρά χωριά της νότιας Πίνδου. Μέσα από την επεισοδιακή πορεία του Αρματολικού στο τουρνουά, αποκαλύπτεται το συναρπαστικό ζωντάνεμα της τοπικής κοινότητας τους καλοκαιρινές μήνες, φωτίζοντας παράλληλα τις προσωπικές ιστορίες των κατοίκων του χωριού όλων των ηλικιών.

Αθηναϊκή Πρεμιέρα - Παρουσία συντελεστών.

Υποψήφια για το Βραβείο Κοινού.

Η ταινία διανέμεται στην Ελλάδα από το CineDoc. Επιπλέον προβολές του ντοκιμαντέρ μέσα από το δίκτυό μας θα ανακοινωθούν σύντομα.

ΛΟ

Trailer:

Θανάσης Βασιλείου | 2025 | Ελλάδα, Γαλλία | 70’

Μια παραγωγή της StudioBauhaus.

Με την υποστήριξη του Γαλλικού Ινστιτούτου Ελλάδος και της Unifrance.

ΑΘΗΝΑ: Avant-Première, Γαλλικό Ινστιτούτο (η ημερομηνία θα ανακοινωθεί σύντομα)

ΑΘΗΝΑ: Δαναός από 13/11

ΒΟΛΟΣ: 22/11

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Νοέμβριος 2025

ΛΑΡΙΣΑ: 21/11

ΡΕΘΥΜΝΟ: 13/12

Έναν χρόνο μετά τον θάνατο της μητέρας του, ο σκηνοθέτης επιστρέφει στο άδειο διαμέρισμα της παιδικής του ηλικίας στην Αθήνα για να διαχειριστεί μια προβληματική κληρονομιά. Από τις γυμνές πλέον επιφάνειες του σπιτιού, αναδύονται θραύσματα αναμνήσεων της οικογένειάς του και η προσωπική ιστορία του μπλέκεται με το συλλογικό τραύμα της Χούντας.

Χρυσό Στεφάνι της Μεγίστης (GRAND PRIX) – Beyond Borders | Kastellorizo International Documentary Festival (2025)

Βραβείο ΕΚΚΟΜΕΔ πρωτοεμφανιζόμενου σκηνοθέτη (Ελληνικό Πρόγραμμα) – 27ο Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης (2025)

Αθηναϊκή Πρεμιέρα - Παρουσία συντελεστών.

Υποψήφια για το Βραβείο Κοινού.

Η ταινία διανέμεται στην Ελλάδα από το CineDoc. Επιπλέον προβολές του ντοκιμαντέρ μέσα από το δίκτυό θα ανακοινωθούν σύντομα.

ΜΑΡΙΛΟΥ - ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΜΕ ΜΙΑ ΑΞΙΟΣΗΜΕΙΩΤΗ ΓΥΝΑΙΚΑ

Sandrine Dumas | 2024 | Γαλλία, Αργεντινή| 86’

Με την υποστήριξη του Γαλλικού Ινστιτούτου.

ΑΘΗΝΑ: Γαλλικό Ινστιτούτο 3/12

Η ζωή και η προσωπικότητα της σπουδαίας θεατρικής ηθοποιού Μαριλού Μαρίνι, μέσα από μια διαδρομή έξι ετών που κινηματογραφεί η σκηνοθέτιδα Sandrine Dumas, ανάμεσα σε Παρίσι και Μπουένος Άιρες.

Η σκληρή δουλειά, η δημιουργικότητα και η ακόρεστη διάθεση για πειραματισμό σκιαγραφούν το πορτρέτο της 80χρονης ηθοποιού, προσκαλώντας μας σε ένα ταξίδι ανακάλυψης και έμπνευσης.

Ειδική Προβολή / Αθηναϊκή Πρεμιέρα - Παρουσία της σκηνοθέτριας Sandrine Dumas.

Ο ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΔΑΣΚΑΛΟΣ

Trailer:

Στέλιος Χαραλαμπόπουλος | 2024 | Ελλάδα | 100’

Παραγωγή: Anav Productions, Periplus Films

ΒΟΛΟΣ: 17/1

Δύο πολιτικές δίκες και εκτελέσεις έχουν αφήσει ανεξίτηλο ίχνος στην μετεμφυλιακή Ελλάδα. Η δίκη του Νίκου Μπελογιάννη και η δίκη του Νίκου Πλουμπίδη. O Πλουμπίδης, όμως, έφυγε μόνος, συκοφαντημένος, ατιμασμένος. Το προσωπικό δράμα και το συλλογικό πεπρωμένο συνδιαμορφώνουν αυτόν τον προμηθεϊκό ήρωα, που μοιάζει να πηγάζει από αρχαία τραγωδία.

Παρουσία του σκηνοθέτη Στέλιου Χαραλαμπόπουλου.

Υποψήφια για το Βραβείο Κοινού.

Η ΚΑΡΔΙΑ ΤΟΥ ΤΑΥΡΟΥ

Trailer:

Εύα Στεφανή | 2025 | Ελλάδα | 78’

Μια παραγωγή του ONASSIS CULTURE.

ΑΘΗΝΑ: ΔΑΝΑΟΣ από 22/1

ΒΟΛΟΣ: 14/2

ΛΑΡΙΣΑ: 13/2

ΡΕΘΥΜΝΟ: 31/1

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Φεβρουάριος ‘26

Η σκηνοθέτρια Εύα Στεφανή ακολουθεί επί δύο χρόνια με την κάμερά της τον κορυφαίο Έλληνα δημιουργό Δημήτρη Παπαϊωάννου και τους συνεργάτες του, στην προετοιμασία και την περιοδεία του έργου Εγκάρσιος Προσανατολισμός, σε παραγωγή της Στέγης του Ιδρύματος Ωνάση. Το κεντρικό ερώτημα που διατρέχει το ντοκιμαντέρ είναι «γιατί κάνουμε αυτό που κάνουμε;», αναδεικνύοντας την τέχνη ως μέσο αντίστασης στη ματαιότητα των πραγμάτων, αλλά και ως τρόπο νοηματοδότησης της ίδιας μας της ζωής.

Η ταινία, όμως, δεν είναι μόνο ένα ντοκιμαντέρ για μια παράσταση ή για έναν καλλιτέχνη, αλλά μια μελέτη για τη φύση της δημιουργίας. Όπως λέει ο Δημήτρης Παπαϊωάννου σε μια σκηνή της Καρδιάς του Ταύρου, «η χαρά της τέχνης είναι ότι σου δίνει την αίσθηση πως υπάρχει κάτι πέρα από τη ζωή που ζεις».

Αθηναϊκή Πρεμιέρα - Παρουσία συντελεστών.

Υποψήφια για το Βραβείο Κοινού.

Η ταινία διανέμεται στην Ελλάδα από το CineDoc σε συνεργασία με τη Danaos Films. Επιπλέον προβολές του ντοκιμαντέρ μέσα από το δίκτυό μας θα ανακοινωθούν σύντομα.

ΤΑΙΝΙΑ ΛΗΞΗΣ: DUST TO DUST

Trailer:

Yuima Nakazato | 2024 | Ιαπωνία | 89’

ΑΘΗΝΑ: Απρίλιος 2026

ΒΟΛΟΣ: 14/3

ΛΑΡΙΣΑ: 13/3

Ο διάσημος Ιάπωνας σχεδιαστής μόδας Γιουίμα Νακαζάτο ταξιδεύει στην Κένυα για να

κατανοήσει τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις της βιομηχανίας της μόδας και να εξερευνήσει μια σειρά από πιο βιώσιμες πρακτικές. Το όραμά του; Ένα μέλλον, όπου η δημιουργικότητα είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με τη φροντίδα και τον σεβασμό για το περιβάλλον.

Ελληνική Πρεμιέρα



ΑΦΙΕΡΩΜΑΤΑ & ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΟΒΟΛΕΣ

1. ΑΦΙΕΡΩΜΑ: QUEER LENS (CineDoc Ρέθυμνο)

OBSCURO BARROCO

Trailer:

Ευαγγελία Κρανιώτη | 2017 | Γαλλία, Ελλάδα, Ελβετία | 59’

ΡΕΘΥΜΝΟ: 8/11

Το ντοκιμαντέρ μας ταξιδεύει στο Ρίο ντε Τζανέιρο, ακολουθώντας την εμβληματική φιγούρα της τρανς ακτιβίστριας Λουάνα Μουνίζ (1961-2017). Ανάμεσα στα κοστούμια, τα γυμνά σώματα και τα εντυπωσιακά πυροτεχνήματα του Καρναβαλιού, η ταινία μας μυεί στον παλλόμενο κόσμο των πλασμάτων της νύχτας, όπου η ταυτότητα, η ηλικία και το φύλο είναι έννοιες ρευστές.

TRANSISTENCE

Trailer:

Αναστασία Βαϊτσοπούλου, Ιωάννης Τσιούλης | 2023 | Ελλάδα | 27’

ΡΕΘΥΜΝΟ: 8/11

Η Άνα, μια τρανς γυναίκα, μετανάστρια από την Κούβα, δολοφονείται άγρια μέσα στο σπίτι της στο κέντρο της Αθήνας. Άλλο ένα τρανσφοβικό έγκλημα μίσους σε μία χώρα που αναγνωρίζει και παρέχει ελάχιστα δικαιώματα στα τρανς πρόσωπα. Την ίδια χρονιά, η Ισπανία ψηφίζει το πιο προοδευτικό πλαίσιο νόμου για τα τρανς δικαιώματα στην Ευρώπη. Οι δημοσιογράφοι της Popaganda, Αναστασία Βαϊτσοπούλου και Ιωάννης Τσιούλης, ξεκινούν από την Αθήνα και ταξιδεύουν μέχρι τη Μαδρίτη για να ερευνήσουν τα τρανς βιώματα.

GAYBY BABY

Trailer:

Maya Newell | 2015 | Αυστραλία | 85’ | Website: https://thegaybyproject.com

ΡΕΘΥΜΝΟ: 9/11

Το ντοκιμαντέρ ακολουθεί τις ζωές τεσσάρων παιδιών, τα οποία μεγαλώνουν σε ομόφυλες οικογένειες. Μια ζωντανή και συγκινητική ιστορία ιδωμένη από την οπτική των νεαρών πρωταγωνιστών, για τα όσα έχουν πραγματικά σημασία στη σύγχρονη ζωή.

2. ΑΦΙΕΡΩΜΑ: ΑΝΘΟΛΟΓΙΑ ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΕΡ ΜΙΚΡΟΥ ΜΗΚΟΥΣ (CineDoc Αθήνα)

ΑΘΗΝΑ: ΔΑΝΑΟΣ 12 & 15/2

Παρουσία συντελεστών.

THE FLOWERS STAND SILENTLY, WITNESSING του Θοδωρή Παναγόπουλου (2024)

Trailer:



Με ρίζες από την Ελλάδα, τον Λίβανο και την Παλαιστίνη, ο σκηνοθέτης Θοδωρής Παναγόπουλος εμπνέεται από ένα πολύτιμο και σπάνιο κινηματογραφικό αρχείο: δύο βωβές ταινίες 16 mm από τις δεκαετίες του ’30 και του ’40 που απεικονίζουν την ομορφιά των παλαιστινιακών αγριολούλουδων.

Ένα ντοκιμαντέρ για τους ανθρώπους της παλαιστινιακής γης, τη διατήρηση της συλλογικής μνήμης, αλλά και την αξία του ιστορικού υλικού ως μορφή αντίστασης στην πολιτισμική διαγραφή.

Μεγάλο Βραβείο της Επιτροπής για το καλύτερο ντοκιμαντέρ μικρού μήκους – Sundance Film Festival 2025

Βραβείο καλύτερου ντοκιμαντέρ μικρού μήκους - IDFA 2024

ΣΤΡΩΝΟΥΝ ΤΟΝ ΠΑΡΑΔΕΙΣΟ του Αλκαίου Σπύρου (2024)

Trailer:

Το δημοτικό συμβούλιο ανακοινώνει την ανακατασκευή της Ομόνοιας, μιας από τις πιο κεντρικές και πιο υποβαθμισμένες περιοχές της Αθήνας. Καθώς οι εντάσεις στη γειτονιά αυξάνονται, ο σκηνοθέτης ακολουθεί με την κάμερά του τρεις μόνιμους κατοίκους της περιοχής, που απειλείται από τη σκιά της ανάπλασης.

Βραβείο Ντοκιμαντέρ (Εθνικό Διαγωνιστικό Πρόγραμμα) – 47ο Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Δράμας

ΚΑΙ ΕΛ ΚΑΙ ΑΛ του Ιλίρ Τσούκο (2024)

Trailer:

Μια παραγωγή του ONASSIS CULTURE.

Τα παιδιά και τα εγγόνια των Αλβανών μεταναστών της δεκαετίας του ’90 γεννήθηκαν και μεγαλώνουν στην Ελλάδα. To ντοκιμαντέρ του Ιλίρ Τσούκο αφηγείται τις ιστορίες τους, που δεν είναι ούτε μόνο αλβανικές, ούτε μόνο ελληνικές. Είναι και τα δύο.

Καθώς οι πόλεμοι των ταυτοτήτων μαίνονται σε όλο τον κόσμο, η κάμερα του σκηνοθέτη φωτίζει τις πολλαπλές ταυτότητες όχι ως βαρίδια της ιστορίας, άλλα ως πυξίδες για ένα καλύτερο μέλλον.

Επιστημονικός Υπεύθυνος: Δημήτρης Χριστόπουλος

ΑΣΚΟΠΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ της Νικολέττας Λεούση (2024)

Trailer:

Το 1895 ήταν μια ενδιαφέρουσα χρονιά. Το 1895 φτιάχτηκε το πρώτο μηχανοκίνητο λεωφορείο και παραδόθηκε στην κυκλοφορία. Το Μάρτιο της ίδιας χρονιάς, οι αδελφοί Λυμιέρ αποτύπωσαν με την κάμερά τους την έξοδο των εργατών από το εργοστάσιο τους.

Τον Μάρτιο του 2020, το παράθυρο του βλέμματος στένεψε. Η ζωή της πόλης σχεδόν σταμάτησε. Απαγορεύτηκαν οι άσκοπες μετακινήσεις και σταμάτησε η λειτουργία των κινηματογράφων. Σήμερα, τι είναι αυτό που λείπει πιο πολύ από την πόλη; Τα σινεμά, ή μια άσκοπη μετακίνηση;

Βραβείο Πανελλήνιαs Ένωσηs Κριτικών Κινηματογράφου (ΠΕΚΚ) και Βραβείο της Ομοσπονδίας Κινηματογραφικών Λεσχών Ελλάδας (Εθνικό Διαγωνιστικό Πρόγραμμα) – 47ο Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Δράμας

ΓΙΑΓΙΟΥ ΡΑΠ της Εύας Στεφανή (2023)

Κάθε Κυριακή η εγγονή Αντέλα επισκέπτεται τη γιαγιά της, την Αντέλα. Ένα ανοιξιάτικο απόγευμα, η μικρή αποφασίζει να μάθει στη γιαγιά της να ραπάρει. Παρά τις πρώτες δυσκολίες, η γιαγιά Αντέλα συνθέτει στο τέλος το δικό της ραπ.



ΑΦΙΕΡΩΜΑ: ΠΡΟΒΟΛΕΣ VR (CineDoc Αθήνα)

548 ΗΜΕΡΕΣ ΧΩΡΙΣ ΤΟ ΟΝΟΜΑ ΜΟΥ

Γιολάντα Μαρκοπούλου | 2024 | Ελλάδα | 14’

Μια παραγωγή του Εβραϊκού Μουσείου Ελλάδος.

ΑΘΗΝΑ: ΔΑΝΑΟΣ – Νοέμβριος 2025

Tο 1943, η 10χρονη Ροζίνα αποφασίζει να γράψει από την κρυψώνα της (ένα μικρό διαμέρισμα στο κέντρο της Θεσσαλονίκης) το ημερολόγιό της, με το ψεύτικο όνομα Ρούλα Καρακώτσου. Αυτός ήταν ο μόνος της τρόπος διαφυγής από τους Ναζί, καθώς πέρασε 548 ημέρες ανώνυμης ζωής μέσα στη σιωπή. Ο θεατής βιώνει την περιπέτειά της μέσα από την παιδική της ματιά και τις αφηγήσεις της, όσο εκείνη παραμένει κρυμμένη.

Με την αγορά εισιτηρίου για το ντοκιμαντέρ ΛΟ, οι θεατές του Φεστιβάλ έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν επιπλέον τη VR ταινία «548 ημέρες χωρίς το όνομά μου». Απαραίτητη η προκράτηση θέσης.

Περισσότερες πληροφορίες θα ανακοινωθούν σύντομα στο cinedoc.gr.

Οι ώρες και μέρες προβολής θα ανακοινωθούν μέσα στο επόμενο διάστημα.

THE EXPLODING GIRL

Caroline Poggi, Jonathan Vinel| 2025| Γαλλία, Ελλάδα | 18’

Μια παραγωγή των: ATLAS V, BYRD

ΑΘΗΝΑ: ΔΑΝΑΟΣ – Φεβρουάριος 2026

Τους τελευταίους τρεις μήνες, η Candice εκρήγνυται κάθε μέρα – κάποιες φορές πολλές φορές την ημέρα – με ρεκόρ τις επτά εκρήξεις. Πλέον έχει φτάσει τις 192 εκρήξεις. Ένα ωμό και διαυγές πορτρέτο της οργής μιας ολόκληρης γενιάς, η ιστορία της Candice αξιοποιεί τις δυνατότητες του 3D animation για να προσφέρει ένα νέο και τολμηρό έργο, ιδωμένο στον κόσμο της εικονικής πραγματικότητας.

Με την αγορά εισιτηρίου για τις προβολές των ντοκιμαντέρ μικρού μήκους, οι θεατές του Φεστιβάλ έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν επιπλέον τη VR ταινία «The Exploding Girl». Απαραίτητη η προκράτηση θέσης.

Περισσότερες πληροφορίες θα ανακοινωθούν σύντομα στο cinedoc.gr.

Οι ώρες και μέρες προβολής θα ανακοινωθούν μέσα στο επόμενο διάστημα.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.