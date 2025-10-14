Πέθανε σε ηλικία 80 ετών ο γνωστός ηθοποιός Άλκης Γιαννακάς, o «ωραίος κακός του σινεμά», όπως γνωστοποίησε η σύντροφός του στον ΑΝΤ1.

Η Κατερίνα, η επί 25 χρόνια σύντροφός του ανέφερε στην εκπομπή Το Πρωινό: «Ήταν ένας υπέροχος άνθρωπος. Ήμασταν μαζί 25 χρόνια. Πέρασα υπέροχα μαζί του. Τώρα, πραγματικά θα μου λείψει πάρα πολύ, γιατί η προσωπικότητά του ήταν πολύ έντονη και θα μου λείψει πάρα πολύ.

Μεγάλη απώλεια για εμένα, γιατί ήταν ο σύντροφος της ζωής μου. Κάναμε σχέδια και όνειρα και από εδώ και πέρα, γιατί δούλευα μέχρι τον Ιούνιο και τώρα βγήκε η σύνταξη και σχεδιάζαμε να ζήσουμε κάπως αλλιώς, αλλά δυστυχώς η ζωή τα φέρνει αλλιώς. Δεν είχε καταλάβει ποτέ την αξία του. Ήταν ένας πολύ απλός άνθρωπος, με αστείρευτο χιούμορ, ενέργεια μεγάλη, δίψα για τη ζωή. Ήθελε να είναι ήσυχος να βγαίνει με τους φίλους του. Δεν ήθελε να έχει καμία επαφή με όλο αυτό. Ούτε στα κανάλια έβγαινε, ούτε ήθελε να δίνει αφορμές για να τον σχολιάζουν. Αυτό θέλω να το σεβαστώ απόλυτα για τον Άλκη».

Η κηδεία του θα γίνει την Πέμπτη, στο Ελληνικό, στις 12:00.



Ο Άλκης Γιαννακάς γεννήθηκε στις 28 Μαρτίου 1945 στην Αθήνα και έγινε γνωστός κυρίως από τις συμμετοχές του στις ταινίες Ένας ντελικανής (1963) και Το ρεμάλι της Φωκίωνος Νέγρη (1965). Στα τέλη της δεκαετίας του '80 εγκατέλειψε οριστικά τo θέατρο.

Ο Άλκης Γιαννακάς έπαιξε ρόλους του «καλού παιδιού» στην κλασική εποχή του ελληνικού κινηματογράφου. Ως «ρεμάλι» της Φωκίωνος Νέγρη έγινε ευρύτερα γνωστός ως «ο ωραίος κακός του σινεμά».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.