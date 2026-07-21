Τα 200 χρόνια της Ερμούπολης τιμά η έκθεση του Χρήστου Μποκόρου «Δυο κεριά μεσοπέλαγα»

Στο πλαίσιο του επετειακού προγράμματος για τον εορτασμό των 200 χρόνων από την ίδρυση της Ερμούπολης, πραγματοποιήθηκαν το Σάββατο 18 Ιουλίου, στην Αίθουσα Γ. & Ε. Βάτη, τα εγκαίνια της έκθεσης ζωγραφικής του κορυφαίου Έλληνα ζωγράφου Χρήστου Μποκόρου, με τίτλο «Δυο κεριά μεσοπέλαγα», παρουσία πλήθους πολιτών, εκπροσώπων των αρχών, ανθρώπων των γραμμάτων και των τεχνών και επισκεπτών του νησιού.

Η έκθεση αποτελεί μια βαθιά προσωπική εικαστική κατάθεση μνήμης και έναν φόρο τιμής σε δύο σπουδαίες προσωπικότητες του ελληνικού πολιτισμού με ισχυρούς δεσμούς με τη Σύρο, τον ζωγράφο Μιχάλη Μακρουλάκη και τον ποιητή, στιχουργό και λογοτέχνη Μάνο Ελευθερίου.

Τα έργα της πρόσφατης δημιουργικής περιόδου του Χρήστου Μποκόρου συνομιλούν με την πνευματική και καλλιτεχνική παρακαταθήκη των δύο δημιουργών, αναδεικνύοντας κοινές αναφορές στη μνήμη, τον χρόνο, την ιστορία, τον άνθρωπο και το φως του Αιγαίου. Με υλικά που φέρουν έντονα τα ίχνη του χρόνου – παλιά ξύλα, φθαρμένα υφάσματα, δαντέλες, σκουριασμένα μέταλλα και ευρήματα της ακτής – ο καλλιτέχνης μετατρέπει το καθημερινό σε διαχρονικό σύμβολο, προσκαλώντας τον θεατή σε μια ουσιαστική εμπειρία στοχασμού και μνήμης.

Η έκθεση «Δυο κεριά μεσοπέλαγα» αποτελεί μία από τις σημαντικές πολιτιστικές εκδηλώσεις του επετειακού προγράμματος για τα 200 χρόνια της Ερμούπολης, αναδεικνύοντας τον ρόλο της πόλης ως διαχρονικού τόπου πολιτισμού, δημιουργίας και πνευματικής έκφρασης.

Ο Δήμος Σύρου – Ερμούπολης ευχαριστεί όλους όσοι τίμησαν με την παρουσία τους τα εγκαίνια και προσκαλεί κατοίκους και επισκέπτες να επισκεφθούν την έκθεση, συμμετέχοντας σε μια ξεχωριστή πολιτιστική εμπειρία που τιμά την ιστορία, τη μνήμη και τη σύγχρονη ελληνική δημιουργία.

Διοργάνωση έκθεσης: Δήμος Σύρου-Ερμούπολης

Αίθουσα Τέχνης Γ. & Ε. Βάτη, Πλατεία Μιαούλη

Επιμέλεια: Γιώργος Αλτουβάς - Iφιγένεια Μποτζάκη

Εγκαίνια: Σάββατο 18 Ιουλίου, 20:00

Διάρκεια: 18.07 – 30.08.2026

Ώρες λειτουργίας: Δευτέρα έως Κυριακή, 19:00 – 22:00

Πηγή: skai.gr

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