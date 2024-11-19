Τροποποιημένο θα είναι την Τετάρτη το ωράριο λειτουργίας των αρχαιολογικών χώρων της Αθήνας λόγω της 24ωρης Πανεργατικής Πανελλαδικής Απεργίας που έχουν προκηρύξει η ΑΔΕΔΥ και η ΓΣΕΕ.

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση του υπουργείου Πολιτισμού οι τροποποιήσεις ωραρίων έχουν ως εξής:

Αρχαιολογικός χώρος Ακροπόλεως και Κλιτύων ωράριο λειτουργίας 08:00 – 17:00 Αρχαιολογικός χώρος Αρχαίας Αγοράς ωράριο λειτουργίας 08:00 – 15:00 Αρχαιολογικός χώρος Ρωμαϊκής Αγοράς και Βιβλιοθήκης Ανδριανού ωράριο λειτουργίας 08:00 – 15:00 Αρχαιολογικός χώρος Ολυμπιείου ωράριο λειτουργίας 08:00 – 15:00 Αρχαιολογικός χώρος και μουσείο Κεραμεικού ωράριο λειτουργίας 08:00 – 15:00 Αρχαιολογικός χώρος Λυκείου ωράριο λειτουργίας 08:00 – 15:00

