«Δον Κιχώτης» από το Μπαλέτο της Εθνικής Λυρικής Σκηνής

Το Μπαλέτο της Εθνικής Λυρικής Σκηνής ανοίγει τη σεζόν 2024/25 με την αναβίωση του κλασικού «Δον Κιχώτη» του Λούντβιχ Μίνκους, σε μια μεγαλειώδη παραγωγή σε χορογραφία Τιάγκο Μπορντίν -βασισμένη στην αρχική εκδοχή του Μαριύς Πετιπά-, σκηνικά Γιώργου Σουγλίδη και κοστούμια Μαίρης Κατράντζου.

Από τις 5 Δεκεμβρίου 2024 και για εννέα παραστάσεις στην Αίθουσα Σταύρος Νιάρχος της ΕΛΣ στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, σε μουσική διεύθυνση Στάθη Σούλη και με τη συμμετοχή διεθνών σταρ του μπαλέτου στους κεντρικούς ρόλους.

Ο «Δον Κιχώτης», ένα από τα σημαντικότερα και πιο δημοφιλή έργα του κλασικού ρεπερτορίου του μπαλέτου, βασίζεται σε επεισόδια από το διάσημο μυθιστόρημα του Μιγκέλ ντε Θερβάντες. Πρόκειται για ένα από τα πιο απαιτητικά μπαλέτα του ρεπερτορίου και θεωρείται ότι αποτελεί μεγάλη πρόκληση για τους χορευτές του κλασικού χορού, λόγω του υψηλού βαθμού τεχνικής δυσκολίας, καθώς ο τρόπος με τον οποίο αποδίδεται κρίνει την ποιότητα του συνόλου ενός Μπαλέτου.

Μέσα από τη μοναδική μουσική του Μίνκους, η χορογραφία περιγράφει μια ιστορία για τα υψηλά ιδανικά του ιπποτισμού που συγκινεί διαχρονικά συνδυάζοντας κωμικά και ρομαντικά στοιχεία. Ο Αυστριακός συνθέτης συνέθεσε μουσική για αρκετά μπαλέτα, ορισμένα εκ των οποίων σε χορογραφίες του Πετιπά. Ο τελευταίος ταξίδεψε σε μικρή ηλικία στην Ισπανία, όπου γοητεύτηκε ιδιαίτερα από τους παραδοσιακούς χορούς της. Στον «Δον Κιχώτη» του ο Πετιπά επιχειρεί να μεταφέρει τις εικόνες και τα χρώματα της Ισπανίας, αποδίδοντας εξαιρετικά τη χορευτική της παράδοση μέσα από τη χορογραφία του. Ο καρπός της συνεργασίας των Μίνκους - Πετιπά σημείωσε από την πρώτη στιγμή τεράστια επιτυχία, με αποτέλεσμα την καθιέρωση του «Δον Κιχώτη» ως ενός διαχρονικού αριστουργήματος του παγκόσμιου ρεπερτορίου του μπαλέτου.

O χορευτής και χορογράφος Τιάγκο Μπορντίν, μετά την επιτυχημένη πορεία του ως Α΄ Χορευτής στο Μπαλέτο του Αμβούργου -όπου ο σπουδαίος Τζων Νώυμαϊερ δημιούργησε ακόμα και ρόλους ειδικά για αυτόν-, αλλά και στο Nederlands Dans Theater, έχει καθιερωθεί ως ένας σημαντικός χορογράφος της νέας γενιάς, με μεγάλη αγάπη για το κλασικό μπαλέτο.

Ο Γιώργος Σουγλίδης, παράλληλα με τις συνεργασίες του με την ΕΛΣ, έχει υπογράψει σκηνικά για παραγωγές σε σπουδαία φεστιβάλ όπως του Ζάλτσμπουργκ, του Μπρέγκεντς, της Επιδαύρου, σε σημαντικά λυρικά θέατρα όπως του Σικάγου, της Ρώμης, της Λισαβόνας, της Βαλένθιας κ.ά., αλλά και στο Βασιλικό Μπαλέτο της Αγγλίας και το Μπαλέτο της Σκοτίας. Η διεθνώς αναγνωρισμένη Ελληνίδα σχεδιάστρια μόδας Μαίρη Κατράντζου έχει σχεδιάσει κοστούμια για το New York City Ballet και την Εθνική Όπερα του Παρισιού, ενώ έργα της έχουν εκτεθεί σε σημαντικά μουσεία όπως, μεταξύ άλλων, στο Μητροπολιτικό Μουσείο της Νέας Υόρκης και το Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης του Ντάλλας.

Μαζί με τους εξαιρετικούς Α΄ Χορευτές, τους Σολίστ, τους Κορυφαίους και το Corps de ballet της ΕΛΣ, στην παραγωγή συμμετέχουν και σταρ χορευτές του διεθνούς στερεώματος του μπαλέτου από κορυφαίες ομάδες όπως το Βαυαρικό Μπαλέτο του Μονάχου, το Εθνικό Μπαλέτο της Ολλανδίας, το Κρατικό Μπαλέτο του Βερολίνου και τα Grands Ballets του Καναδά.

Στις τρεις πρώτες παραστάσεις (5, 7, 8/12) τους ρόλους της Κίτρι και του Μπαζίλιο θα ερμηνεύσουν δύο εξαιρετικοί χορευτές, η Μάντισον Γιουνγκ και ο Βίκτορ Καϊσέτα. Για τις επόμενες τρεις παραστάσεις (15, 20, 22/12) στους ίδιους ρόλους συναντάμε ακόμα δύο περιζήτητους χορευτές του μπαλέτου, την Ξένια Οβσιάνικ και τον Οσιέλ Γκουνέο. Το πρωταγωνιστικό ζευγάρι στις τρεις τελευταίες παραστάσεις (24, 26, 28/12) θα ερμηνεύσουν δύο ακόμη προσκεκλημένοι χορευτές, η Ρακέλε Μπουριάσσι και ο Εσνέλ Ράμος. Στον ρόλο της Μερσέντες ερμηνεύουν η Α΄ Χορεύτρια της ΕΛΣ Ελεάνα Ανδρεούδη, η Σολίστ της ΕΛΣ Χριστίνα Μακρίδου και η χορεύτρια Μάρτα Ριβέρο ντε Μιράντα από το Corps de ballet. Στον ρόλο του Εσπάντα οι Α΄ Χορευτές της ΕΛΣ Ντανίλο Ζέκα και Βαγγέλης Μπίκος, καθώς και ο Γιάννης Μητράκης από το Corps de ballet.

